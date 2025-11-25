কিয় একাংশ আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰিত নহয় - গৱেষণাই কি কয় ?

কিয় একাংশ আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰিত নহয় - গৱেষণাই কি কয় ?
আগ্নেয়গিৰি ভয়ংকৰভাৱে বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় মেগমা ঘৰ্ষণে । ই টি এইচ জুৰিখৰ এজন বিজ্ঞানীকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষকে চলাইছিল এই সন্দৰ্ভত গৱেষণা ৷
হায়দৰাবাদ: আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ হ’ব নে নহয় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে মেগমা কিমান গেছৰ বুদবুদি গঠন হয় আৰু কেতিয়া হয় । এতিয়ালৈকে ভবা হৈছিল যে মেগমা বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়ত পৰিৱেশৰ চাপ কমি গ’লে মূলতঃ গেছৰ বুদবুদি গঠন হয় । মেগমাত নিম্ন স্তৰত দ্ৰৱীভূত হোৱা গেছবোৰ – অধিক চাপৰ বাবে – চাপ কমি গ’লে ওলাই যায় আৰু বুদবুদিৰ সৃষ্টি কৰে । মেগমাত যিমানেই বেছি বুদবুদি থাকে সিমানেই ই পাতল হৈ পৰে আৰু সিমানেই দ্ৰুতগতিত ওপৰলৈ উঠি যায় । ইয়াৰ ফলত মেগমা ছিন্ন-ভিন্ন হৈ বিস্ফোৰক বিস্ফোৰণ হ’ব পাৰে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোক চেম্পিয়নৰ বটলৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি: বটলটো বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ত আৰু সেয়েহে চাপযুক্ত হৈ থকাৰ সময়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দ্ৰৱত থাকে । বটলৰ পৰা কৰ্ক আঁতৰাই দিলে চাপ কমি যায় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে বুদবুদি গঠন কৰে । এই বুদবুদিবোৰে নিজৰ লগত তৰল পদাৰ্থটো ওপৰলৈ টানি বটলৰ পৰা বিস্ফোৰকভাৱে স্প্ৰে’ কৰি উলিয়াই দিয়ে ।
কিন্তু এই ব্যাখ্যা অসম্পূৰ্ণ – কাৰণ আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ৰাজ্যৰ মাউণ্ট চেণ্ট হেলেন্স বা চিলিৰ আগ্নেয়গিৰি কুইজাপুৰ দৰে কিছুমান আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা অহা লাভা কেতিয়াবা অধিক গেছৰ পৰিমাণ থকা অতি বিস্ফোৰক মেগমাৰ উপস্থিতিৰ পিছতো লাহে লাহে ওলাই আহিছে । এতিয়া ই টি এইচ জুৰিখৰ এজন বিজ্ঞানীকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা দলে এই সাঁথৰটোৰ নতুন ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে, যিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি আগ্নেয়গিৰি ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিজ্ঞানীসকলক বিমোৰত পেলাইছে ।
নতুন কাৰক হিচাপে ছিয়াৰ (Shear)
শেহতীয়াকৈ external pageScience আলোচনীত প্ৰকাশিত এটা প্ৰবন্ধত গৱেষকসকলে দেখুৱাইছে যে বৃদ্ধি পোৱা মেগমাত কেৱল চাপ কমি যোৱাৰ বাবেই নহয়, ছিয়াৰ বলৰ বাবেও গেছৰ বুদবুদ গঠন হ’ব পাৰে । যদি এই গেছৰ বুদবুদিবোৰ আগ্নেয়গিৰিৰ নলীৰ গভীৰতালৈ বৃদ্ধি পায় তেন্তে ইটোৱে সিটোৰ লগত সংযুক্ত হ’ব পাৰে আৰু সেয়েহে ডিগেছিং চেনেল গঠন কৰিব পাৰে । তাৰ পিছত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত গেছ ওলাই যাব পাৰে আৰু মেগমা শান্তভাৱে বাহিৰলৈ বৈ যায় ।
আমি মেগমাত থকা ছিয়াৰ বলবোৰক মৌৰ টেমা এটা লৰচৰ কৰাৰ দৰে বুলি কল্পনা কৰিব পাৰো: য’ত চামুচেৰে লৰচৰ কৰা হৈছে তাত মৌৱে বেছি বেগেৰে গতি কৰে । জাৰটোৰ প্ৰান্তত, য’ত ঘৰ্ষণ বেছি হয়, ই লাহে লাহে গতি কৰে । আগ্নেয়গিৰিৰ নলীতো একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে: মেগমা নলীৰ প্ৰান্তত, য’ত ঘৰ্ষণ বেছি হয়, আভ্যন্তৰীণ অংশতকৈ অধিক লাহে লাহে গতি কৰে । ইয়াৰ ফলত মূলতঃ গলিত শিলটোক ‘গুটি’ গেছৰ বুদবুদ উৎপন্ন হয় ।
ই টি এইচ জুৰিখৰ আগ্নেয়গিৰি আৰু মেগমেটিক পেট্ৰ’লজীৰ অধ্যাপক তথা সহ-লেখক অলিভিয়াৰ বাচমেনে ব্যাখ্যা কৰে, “আমাৰ পৰীক্ষাসমূহে দেখুৱাইছে যে Shear বলৰ ফলত মেগমাত হোৱা গতি গেছৰ বুদবুদ গঠন কৰিবলৈ যথেষ্ট – আনকি চাপ কমি নাযায় ।” গৱেষকসকলৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছে যে বুদবুদি মূলতঃ টেহ নলীৰ প্ৰান্তৰ ওচৰতে গঠন হয়, য’ত ছিয়াৰ বল আটাইতকৈ শক্তিশালী হয় । বৰ্তমানৰ বুদবুদিবোৰে এই প্ৰভাৱক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে । বাচমেনে কয়, “মেগমাত যিমানেই বেছি গেছ থাকে সিমানেই বুদবুদি গঠন আৰু বুদবুদি বৃদ্ধিৰ বাবে কম ছিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় ।
বিস্ফোৰক আগ্নেয়গিৰি কেতিয়াবা কিয় বিস্ফোৰণ নহয় ?
নতুন তথ্য অনুসৰি, বিস্ফোৰক নহয় যেন লগা গেছৰ পৰিমাণ কম থকা মেগমাই তথাপিও শক্তিশালী বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদিহে উচ্চাৰিত ছিয়াৰ (Shear) ৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক বুদবুদ গঠন হয় আৰু সেয়েহে মেগমাই দ্ৰুতগতিত ওপৰলৈ গুলী চলায় ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ছিয়াৰ বলৰ ফলত গেছ সমৃদ্ধ আৰু সম্ভাৱ্য বিস্ফোৰক মেগমাত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বুদবুদি বিকশিত আৰু একত্ৰিত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মেগমাত ডিগেছিং চ্যানেল গঠন হয় যিয়ে গেছৰ চাপ কমাই আনে । বাচমেনে কয়, “সেয়েহে আমি বুজাব পাৰো যে কিছুমান আঠাযুক্ত মেগমা কিয় বিস্ফোৰণৰ পৰিৱৰ্তে লাহে লাহে ওলাই যায়, ইয়াৰ গেছৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ পিছতো – যিটো সাঁথৰ যিয়ে আমাক বহুদিনৰ পৰা বিমোৰত পেলাই আহিছে ।”
এটা উদাহৰণ হ’ল 1980 চনত মাউণ্ট চেণ্ট হেলেন্সৰ বিস্ফোৰণ । যদিও মেগমাটো গেছ সমৃদ্ধ আছিল আৰু সেয়েহে ই বিস্ফোৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল, তথাপিও আগ্নেয়গিৰিৰ শঙ্কুৰ ভিতৰত অতি লেহেমীয়া লাভাৰ প্ৰবাহ স্থাপনৰ পৰাই এই বিস্ফোৰণ আৰম্ভ হৈছিল । মেগমাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা প্ৰবল ছিয়াৰ বলৰ ফলত অতিৰিক্ত গেছৰ বুদবুদি উৎপন্ন হৈছিল যিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ অনুমতি দিছিল । ভূমিস্খলনে আগ্নেয়গিৰিৰ ভেণ্টিটো আৰু অধিক মুকলি কৰি দিলে আৰু চাপ দ্ৰুতগতিত কমি গ’লেহে আগ্নেয়গিৰিটো বিস্ফোৰণ ঘটিল । অধ্যয়নটোৰ ফলাফল অনুসৰি আঠাযুক্ত মেগমা থকা বহু আগ্নেয়গিৰিয়ে গেছক পূৰ্বতে ভবাতকৈ অধিক কাৰ্যক্ষমভাৱে ওলাই যাবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
ইথিওপিয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতত
ইথিওপিয়াৰ হাইলে গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণে সোমবাৰে নিশা বতাহলৈ ছাইৰ ঢৌ প্ৰেৰণ কৰি উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ কিছু অংশত বিয়পি পৰে । ইয়াৰ ফলত ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী-এনচিআৰ আৰু পঞ্জাৱত দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে বিমান পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মিছিল ।
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ মতে, আগ্নেয়গিৰিৰ ছাইৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কাৰ্যকৰী প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি বিমান সংস্থা আৰু বিমানবন্দৰলৈ পৰামৰ্শ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে অপাৰেটৰসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ, বাস্তৱ সময়ৰ আপডেটসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু পৰিস্থিতিৰ বিকাশৰ লগে লগে প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ছাইৰ ডাৱৰে লগে লগে বিমান সেৱাত প্ৰভাৱ পেলায় । আকাছা এয়াৰ, ইণ্ডিগ’ আৰু কে এল এম-এ কেইবাটাও অভিযান বাতিল কৰে । বিমান সংস্থাসমূহে নিজৰ পথ আৰু সময়সূচী সলনি কৰাৰ লগে লগে বিমান কৰ্তৃপক্ষই বিকশিত পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন অব্যাহত ৰাখিছিল । সোমবাৰে জাৰি কৰা এক সুকীয়া পৰামৰ্শত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে দেওবাৰৰ হাইলে গুব্বি বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ছাইৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নিৰ্দিষ্ট উচ্চতা আৰু অঞ্চলসমূহ এৰাই চলিবলৈ বিমান সংস্থাসমূহক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
