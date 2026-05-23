স্পেচএক্সৰ এই পৰ্যন্ত সৰ্ববৃহৎ ষ্টাৰশ্বিপ সংস্কৰণৰ পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ
স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপে ১২ সংখ্যক উৰণ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে । ই হৈছে ভি-৩ বাহন, ৰেপ্টৰ-৩ ইঞ্জিন আৰু কক্ষপথৰ পৰা প্ৰথম ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ স্থাপনৰ প্ৰতীক ।
Published : May 23, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলন মাস্কৰ মহাকাশ সংস্থা আৰু কোম্পানী স্পেচএক্সে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ষ্টাৰশ্বিপ বাহনৰ দ্বাদশ পৰীক্ষামূলক উৰণ সফলতাৰে আৰম্ভ কৰিছে । ভাৰতীয় সময়মতে, ২৩ মে’ৰ (শনিবাৰ) পুৱা ৪ বজাত আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ ষ্টাৰবেছত থকা কোম্পানীটোৰ পেড-২ৰ পৰা ই মহাকাশলৈ উৰা মাৰে ।
এই পৰীক্ষা অভিযানে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট আৰু ছুপাৰ হেভী ভি-৩ ৰকেট বুষ্টাৰ, পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ৰেপ্টৰ-৩ ইঞ্জিন আৰু ষ্টাৰশ্বিপৰ বিমানৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱৰ্তিত ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ স্থাপন কৰা । তদুপৰি ষ্টাৰশ্বিপ ভি-৩য়েও (বা ষ্টাৰশ্বিপ ফ্লাইট-১২) ষ্টাৰবেছত নতুন পেড-২ৰ প্ৰথম কাৰ্যকৰী ব্যৱহাৰৰ সূচনা কৰে, য’ৰ পৰা মহাকাশযানখন উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ।
Congratulations @SpaceX team on an epic first Starship V3 launch & landing!— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2026
You scored a goal for humanity.
পৰীক্ষামূলক মহাকাশ অভিযান সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইলন মাস্কে এটা X পোষ্টত দলটোক অভিনন্দন জনাই কয়, “আপোনালোকে মানৱতাৰ বাবে এটা মহৎ কাম কৰিলে ।”
উল্লেখ্য যে ৪০৭ ফুট উচ্চতাৰ বিশাল ষ্টাৰশ্বিপ ফ্লাইট-১২ ৰকেটটোৱে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি ২২ মে'ত (চিডিটি অনুসৰি ২১ মে’) টাৱাৰ আৰ্ম ধৰি ৰখা হাইড্ৰলিক পিনৰ উভতি অহাৰ সমস্যাৰ বাবে হোৱা বিলম্বৰ পিছতো সফলতাৰে নিজৰ পৰীক্ষা চলাইছিল ।
The hydraulic pin holding the tower arm in place did not retract.— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2026
If that can be fixed tonight, there will be another launch attempt tomorrow at 5:30 CT. https://t.co/DJAdvDYQpH
পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণৰ সময়ত কি ঘটিছিল ?
ষ্টাৰশ্বিপ ভি-৩ৰ প্ৰক্ষেপণ ছুপাৰ হেভী বুষ্টাৰৰ দ্বাৰা ৩৩টা ৰেপ্টৰ-৩ ইঞ্জিনৰ আটাইকেইটা ইঞ্জিন প্ৰজ্বলিত কৰি আমেৰিকান উপসাগৰৰ ওপৰেৰে উৰণৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয় । উৎক্ষেপণৰ সময়ত এটা মাত্ৰ ৰেপ্টৰ ইঞ্জিন বন্ধ কৰা হৈছিল যদিও বুষ্টাৰে হট-ষ্টেজিং কৌশল সম্পন্ন কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সফল উৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । তাৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ ছটা ৰেপ্টৰ ইঞ্জিন প্ৰজ্বলিত কৰা হয় আৰু মহাকাশলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ।
পৰ্যায় পৃথকীকৰণৰ পিছত ছুপাৰ হেভী বুষ্টাৰে দিশ সলনি কৰে আৰু ইয়াৰ বুষ্টবেক প্ৰজ্বলনৰ চেষ্টা কৰে । কিন্তু ই সকলো পৰিকল্পিত ইঞ্জিন প্ৰজ্বলিত কৰাত অসমৰ্থ হয় । যাৰ ফলত আংশিকভাৱে বুষ্টবেক প্ৰজ্বলন সময়তকৈ আগতেই সমাপ্ত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত বুষ্টাৰে অৱতৰণ প্ৰজ্বলনৰ বাবে নিজৰ ইঞ্জিন পুনৰ প্ৰজ্বলনৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও নিয়ন্ত্ৰিত অৱতৰণতকৈ আমেৰিকান উপসাগৰত তীব্ৰ জোৰে ছিটিকি পৰে ।
ষ্টাৰশ্বিপৰ ওপৰৰ পৰ্যায়ত উৰণৰ সময়ত ৰেপ্টৰ-৩ ভেকুৱাম ইঞ্জিনৰ এটা হেৰুৱাইছিল যদিও ইঞ্জিন আউটৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈয়ে পৰিকল্পিত প্ৰক্ষেপণ পথত উপনীত হৈছিল ।
উপকূলীয় পৰ্যায়ত ষ্টাৰশ্বিপে দুটা পৰিৱৰ্তিত ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহৰ কাষত ২০টা ষ্টাৰলিংক চিমুলেটৰ পেলোডৰ সকলোবোৰ সফলতাৰে স্থাপন কৰে, যিয়ে মহাকাশত বাহনখনৰ ফটো তুলিছিল, যিটো এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰথমটো ঘটনা আছিল । সকলো পেলোডে বাহনখনৰ দৰে একেটা উপকক্ষীয় পথত যাত্ৰা কৰি থাকে ।
পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণৰ পুনৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত কি ঘটিছিল ?
ষ্টাৰশ্বিপে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰি হিটশ্বিল্ডৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু গাঁথনিগত অখণ্ডতাৰ জটিল তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । উৰণৰ অন্তিম সময়ত বাহনখনে এনে এটা কৌশল সম্পন্ন কৰিছিল, যিটো ইয়াৰ পিছফালৰ ফ্লেপবোৰক গাঁথনিগত সীমালৈকে স্পৰ্শ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ষ্টাৰবেছলৈ উভতি অহা ভৱিষ্যতৰ মিছনসমূহে উৰণ কৰিবলগীয়া পুনৰ প্ৰৱেশৰ কক্ষপথৰ প্ৰতিলিপি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গতিশীল বেংকিং পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপে নিজৰ চাৰিটা ফ্লেপ ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰত মহাসাগৰৰ পূৰ্ব পৰিকল্পিত অৱতৰণ ক্ষেত্ৰত উপনীত কৰায়, য'ত ই লেণ্ডিং ফ্লিপ, নিয়ন্ত্ৰিত লেণ্ডিং বাৰ্ন আৰু দুটা ৰেপ্টৰ ইঞ্জিনত সফল অৱতৰণ কৰে । ইয়াৰ ফলত এক অভিলাষী আৰু মাইলৰ খুঁটিৰে পৰিপূৰ্ণ পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণৰ এক সফল সমাপ্তি চিহ্নিত হয় ।