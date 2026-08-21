ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি

ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি
ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য় এলেকাত ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ইলন মাস্কৰ কোম্পানী ষ্টাৰ লিংকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : August 21, 2026 at 1:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংকে ভাৰতত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক নীতি-নিয়ম সম্পৰ্কীয় বাধাৰ সম্মুখীন হৈ থকাৰ সময়তে কোম্পানীটোৱে দেশৰ গ্ৰামীণ এলেকাত ইণ্টাৰনেট সেৱা উন্নত কৰাৰ দিশটোত গুৰুত্ব দি সামাজিক মাধ্য়মত ইচ্ছা ব্য়ক্ত কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্য়মত ইলন মাস্কে অন্য় এটা একাউণ্টৰ পৰা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াও গ্ৰাম্য় ভাৰতত 4G ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা অনেক লোক বঞ্চিত হৈ আছে, গতিকে তেওঁৰ কোম্পানী ষ্টাৰলিংকে এইটো দিশত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক ৷
ইলন মাস্কে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে, "ষ্টাৰলিংকে ভাৰতীয়ক সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছে, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য় ভাৰতক সহায়ৰ বাবে ষ্টাৰলিংক আগ্ৰহী ৷"
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত দিয়া পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে যে মে' ২০২৬লৈ পোৱা তথ্য়মতে গ্ৰাম্য় ভাৰতত প্ৰায় ১১,২৫৬খন গাঁৱত 4G সেৱা উপলব্ধ নহয় ৷ এই পৰিসংখ্য়াই লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত বৰ্তমান ১.০৯৩ বিলিয়ন ইণ্টাৰনেট সংযোগ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৪৪০.৮৭ মিলিয়ন (1 মিলিয়ন=10 লাখ) সংযোগ গ্ৰাম্য় এলেকাত আছে ৷
Starlink remains in active and productive discussions with the Government of India contrary to misleading stories based upon unsubstantiated claims from anonymous sources.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) June 9, 2026
We have worked with the Government through all of the required regulatory and compliance processes in a… https://t.co/BQdcDHmPaf
ইলন মাস্কৰ এই ইচ্ছা এনে সময়ত আহিছে যি সময়ত এই কথা পুনঃচৰ্চালৈ আহিছে যে ডিৰেক্ট-টু-ডিভাইচ টেকৰ অধীনত ষ্টাৰলিংকে ভাৰতত ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে পুনৰাই আবেদন কৰিছে ৷
উল্লেখ্য় যে ভাৰতীয় মহাকাশ প্ৰচাৰ আৰু অধিকাৰ কেন্দ্ৰ চমুকৈ ইন-স্পেচে (ভাৰতীয় স্পেচ প্ৰম'শ্বন এণ্ড অথ'ৰাইজেশ্বন চেন্টাৰ) ইতিপূৰ্বে ইলন মাস্কৰ কোম্পানীৰ ভাৰতত ইণ্টাৰনেট সেৱা দিয়াৰ এক আবেদন অগ্ৰাহ্য় কৰিছিল ৷ বৰ্তমান তেওঁলোকে নতুন প্ৰযুক্তিসহ আৰম্ভ কৰা ষ্টাৰলিংক জেন-2 কনষ্টেলেশ্বন প্ৰযুক্তি তথা ডি2ডি সংযোগৰ অধীনত নতুনকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিছে ৷
ষ্টাৰলিংকৰ শীৰ্ষ বিষয়া লৌৰেন ড্ৰেয়াৰে বিগত জুলাই মাহত কৰা এক এক্স অনুসৰি কোম্পানীটোৱে ভাৰতত সেৱা আগবঢ়োৱা তথা এইক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা অনুমতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷
এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বিগত বৰ্ষত ষ্টাৰলিংকে ভুলবশতঃ নিজৰ ৱেবচাইটত তেওঁলোকে ভাৰতত আগবঢ়াবলগীয়া নিজৰ সেৱা সম্পৰ্কত কেতবোৰ মাচুলৰ নিৰিখ প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সেয়া পাছত অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়কঃ
মৰিগাঁৱত চেণ্টাৰ অৱ এক্সিলেন্স : কাৰিকৰী শিক্ষাই নহয় উদ্ভাৱনী শক্তি বিকাশৰো কেন্দ্ৰ
স্পেচ এক্স ৰকেটৰ খুন্দাত চন্দ্ৰত সৃষ্টি হোৱা গহ্বৰৰ স্পষ্ট ছবি প্ৰকাশ নাছাৰ