ভাৰতত মুকলি হ’ল ইল’ন মাস্কৰ Starlink India; বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 30 দিনৰ ট্ৰায়েল

ভাৰতত মুকলি হ’ল ইল’ন মাস্কৰ Starlink India; বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 30 দিনৰ ট্ৰায়েল
অৱশেষত ষ্টাৰলিংকৰ ভাৰতীয় মূল্য কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে ৷ এতিয়া ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মূল্য তালিকা ।
Published : December 8, 2025 at 2:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইল’ন মাস্কৰ কোম্পানী Spacex ৰ ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱা ষ্টাৰলিংকে অৱশেষত ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰতত ষ্টাৰলিংক ইণ্টাৰনেট প্লেনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হাৰ্ডৱেৰৰ খৰচ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে কোম্পানীটোৱে ।
কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ বাবে Residential ছাবস্ক্ৰিপচনৰ মূল্য আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ নিজৰ ৱেবছাইটত আপডেট কৰিছে । যদি আপুনি এনে এটা অঞ্চলত বাস কৰে য'ত নেটৱৰ্ক দুৰ্বল বা ইণ্টাৰনেটৰ গতি সামান্য, তেন্তে ষ্টাৰলিংকে অতি সোনকালে আপোনাৰ অঞ্চলত অতি দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সংযোগ প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ প্লেনৰ মূল্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়া Residential প্লেন: ইয়াৰ খৰচ
Starlink India পেজৰ মতে:
- মাহিলী ছাবস্ক্ৰিপশ্যন: 8600 টকা
- হাৰ্ডৱেৰ কিট (ডিচ, ৰাউটাৰ আদি): 34,000 টকা
- পৰীক্ষাৰ সময়: 30 দিন
ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি হাৰ্ডৱেৰৰ বাবে এককালীন প্ৰাৰম্ভিক খৰচ আৰু 8600 টকাৰ মাহিলী ছাবস্ক্ৰিপশ্যন দিব লাগিব । কেৱল হাৰ্ডৱেৰ প্লাগ ইন কৰক আৰু ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ হ'ব ।
ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
- সীমাহীন ইণ্টাৰনেট ডাটা
- 99.9% তকৈ অধিক আপটাইমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে
- সকলো বতৰত কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা
- সংস্থাপন অতি সহজ; মাত্ৰ প্লাগ ইন কৰক আৰু ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰক ।
|বৈশিষ্ট্য
|ডিছপ্লে
|মাহেকীয়া খৰচ
|8600 টকা
|হাৰ্ডৱেৰ খৰচ
|34000 টকা
|ডাটা
|আনলিমিটেড
|ট্ৰায়েল
|30 দিন
|আপটাইম
|99.9% কৈ অধিক
|সংস্থাপন
|প্লাগ এণ্ড প্লে
সম্প্ৰসাৰণ মোডত ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়া
ইলন মাস্কৰ স্পেচএক্স ষ্টাৰলিংক দলে ভাৰতত নিজৰ উপস্থিতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰি আছে । খবৰ অনুসৰি কোম্পানীটোৱে কেইবাখনো চহৰত নিজৰ গেটৱে আৰ্থ ষ্টেচন বা ভূমিস্তৰৰ উপগ্ৰহ সংযোগ পইণ্ট স্থাপন কৰিছে । এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নিম্নোক্ত চহৰসমূহ-
- চণ্ডীগড়
- হায়দৰাবাদ
- কলকাতা
- লক্ষ্ণৌ
- মুম্বাই
- নয়দা
এই ষ্টেচনসমূহে উপগ্ৰহ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ ডিছৰ মাজত সংযোগ হিচাপে কাম কৰিব, যাৰ ফলত মসৃণ আৰু দ্ৰুত সংযোগ নিশ্চিত হ’ব । তদুপৰি শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে লিংকডইনত নিজৰ বেংগালুৰু কাৰ্যালয়ৰ বাবে চাৰিটাকৈ পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে । এই ভূমিকাসমূহৰ ভিতৰত আছে পেমেণ্ট মেনেজাৰ, একাউণ্টিং মেনেজাৰ, জ্যেষ্ঠ ট্ৰেজাৰী এনালাইষ্ট আৰু টেক্স মেনেজাৰ । ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে কোম্পানীটোৱে ভাৰতক বিশ্ব সম্প্ৰসাৰণৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে । জানিব পৰা মতে, ৰাজ্য বিভাগে (DoT) ষ্টাৰলিংকক পাঁচ বছৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও প্ৰদান কৰিছে, যাৰ ফলত ভাৰতত বাণিজ্যিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব ।
