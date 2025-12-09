"...কাৰিকৰী বিজুতি" বুলি কৈ ভাৰতত ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্টাৰনেট প্লেনৰ মূল্য স্পষ্ট কৰিলে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই
Starlink এ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা দামবোৰ সঠিক নাছিল আৰু এই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়াও কিছু চৰকাৰী অনুমোদন বাকী আছে।
Published : December 9, 2025 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত আজিকালি ছেটেলাইট ইন্টাৰনেট সংযোগৰ বিষয়ে বহুলভাৱে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । ইল’ন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সে ভাৰতত আৰম্ভ কৰিছে ষ্টাৰলিংক বা ছেটেলাইট ইন্টাৰনেট সংযোগ । এইটো এটা ইণ্টাৰনেট সেৱা যিয়ে চেলুলাৰ নেটৱৰ্ক অবিহনে কাম কৰে । ই দূৰৱৰ্তী, গ্ৰাম্য বা পাহাৰীয়া অঞ্চলতো দ্ৰুত ইণ্টাৰনেট সংযোগ প্ৰদান কৰে য'ত চেলুলাৰ নেটৱৰ্ক উপলব্ধ নহয় । শেহতীয়াকৈ ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্টাৰনেট প্লেনৰ মূল্য প্ৰকাশ পোৱাৰ ফলত ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভাৰতত ষ্টাৰলিংক সেৱাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে কিমান টকা ল’ব তাৰ ধাৰণা লাভ কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া ষ্টাৰলিংকে নিজেই বিষয়টো স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত প্ৰদৰ্শিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ আচলতে কাৰিকৰী ত্ৰুটিহে আছিল ।
ভাইৰেল মূল্য নিৰ্ধাৰণক বুলিলে ‘কাৰিকৰী বিজুতি’
ETV Bharat এ যোৱা 8 ডিচেম্বৰ, 2025 তাৰিখে এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল, য’ত ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত প্ৰদৰ্শিত পৰিকল্পনাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছিল । এতিয়া ষ্টাৰলিংকৰ বিজনেছ অপাৰেচনৰ ভিপি লৰেন ড্ৰেয়াৰে তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট X ত উক্ত বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা পোষ্ট কৰিছে । উক্ত পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে,
The Starlink India website is not live, service pricing for customers in India has not yet been announced, and we are not taking orders from customers in India.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) December 8, 2025
There was a config glitch that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost… https://t.co/TU8cUjcYGL
"ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইট লাইভ নহয় । ভাৰতত গ্ৰাহকৰ বাবে সেৱাৰ মূল্য এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই আৰু আমি ভাৰতৰ গ্ৰাহকৰ পৰা অৰ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই । এটা কনফিগাৰেচন ভুল হৈছিল যিয়ে চমুকৈ ডামি টেষ্ট ডাটা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, কিন্তু সেই নম্বৰসমূহে ভাৰতত ষ্টাৰলিংক সেৱাৰ খৰচ প্ৰতিফলিত নকৰে । এই বিসংগতি তৎক্ষণাত ঠিক কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ নিজৰ পোষ্টটোত আৰু লিখিছে,
"আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণক ষ্টাৰলিংকৰ দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু আমাৰ দলসমূহে সেৱা (আৰু ৱেবছাইট) আৰম্ভ কৰিবলৈ চূড়ান্ত চৰকাৰী অনুমোদন লাভ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে ।"
সঁচাকৈয়ে এজন ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । এই স্ক্ৰীণশ্বটত ষ্টাৰলিংকৰ কিছুমান ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱা প্লেন আৰু ইয়াৰ মূল্য দেখুওৱা হৈছিল । এই স্ক্ৰীণশ্বটবোৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কোম্পানীটোৱে ভাৰতত নিজৰ সেৱা প্লেনৰ মূল্য গোপনে প্ৰকাশ কৰিছে । ষ্টাৰলিংকে এতিয়া স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট এতিয়াও লাইভ হোৱা নাই, ভাৰতত কোম্পানীয়ে অৰ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰা নাই ।
লৰেন ড্ৰেয়াৰৰ মতে ৱেবছাইটটোত প্ৰদৰ্শিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ আছিল কেৱল ডামি পৰীক্ষাৰ তথ্য । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল দলটোৱে বেকএণ্ডত পৰীক্ষা কৰি আছিল আৰু এটা সৰু "বিন্যাসৰ গ্লিচে" তথ্যসমূহ ৰাজহুৱাভাৱে দৃশ্যমান কৰি তুলিছিল । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰে যে যিবোৰ সংখ্যা সাময়িকভাৱে দেখা গৈছিল, সেইবোৰে কোনো কাৰণতে ভাৰতৰ লঞ্চ প্ৰাইচিং প্ৰতিফলিত নকৰে । এই গ্লিচ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক কৰা হৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনায় ।
ইয়াৰ পিছত কি হ’ব ?
ষ্টাৰলিংকে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত নিজৰ সেৱা আৰম্ভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ, কিন্তু ইয়াক তৎক্ষণাত আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি । বৰ্তমান ষ্টাৰলিংকৰ দলটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভৰ বাবে কাম কৰি আছে । গ্ৰীণ ছিগনেল পোৱাৰ পিছতহে ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ হ’ব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হ’ব ।
খবৰ অনুসৰি ষ্টাৰলিংকে ভাৰতৰ কেইবাখনো ডাঙৰ চহৰত নিজৰ গেটৱে আৰ্থ ষ্টেচন স্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত চণ্ডীগড়, হায়দৰাবাদ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই আৰু নয়দাৰ দৰে স্থানসমূহো আছে । এই আৰ্থ ষ্টেচনসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ডিচ টাৰ্মিনেলসমূহক স্পেচএক্সৰ চেটেলাইট নেটৱৰ্কৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেট প্ৰদান কৰিব ।
লগতে পঢ়ক