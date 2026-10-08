ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰলিংকক বাধা ! মাস্কৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ
ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰলিংকক বাধা দিয়া বুলি ইলন মাস্কে কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন আখ্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ।
Published : October 8, 2026 at 2:54 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতত ষ্টাৰলিংক ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ কৰাত কিছুসংখ্যক 'অলিগাৰ্ক' মানে প্ৰভাৱশালী ধনীক ব্যৱসায়ীয়ে বাধা দিয়া বুলি স্পেচএক্সৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা কোটিপতি ইলন মাস্কে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি ভাৰত চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে মাস্কক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশত ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বাবে থকা অনুমোদনৰ ব্যৱস্থা সকলো সংস্থাৰ বাবে ন্যায়সংগত আৰু বৈষম্যহীন ।
ভাৰত চৰকাৰৰ যোগাযোগ মন্ত্ৰালয়ে কয়, "ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বাবে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ ন্যায্যতা সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক বৈষম্যমূলকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট সেৱাকে ধৰি সকলো দূৰসংযোগ সেৱাৰ বাবে চৰকাৰে এক ন্যায্য আৰু বৈষম্যহীন অনুমোদনৰ কাঠামো স্থাপন কৰিছে ।"
মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে ইয়াৰ অধীনত ভাৰতত ছেটেলাইট যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ হিচাপে নন-জিঅ'চিনক্ৰ'নাছ ছেটেলাইট কক্ষপথ ভিত্তিক ছেটেলাইট যোগাযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৩ টা গ্ল'বেল ম'বাইল পাৰ্ছনেল কমিউনিকেচন বাই ছেটেলাইট সেৱাক টেলিকম অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ চৰ্ত আৰু নিয়ম অনুসৰি এনে প্ৰতিটো অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰীয়ে নিৰাপত্তাৰ চৰ্তসমূহ মানি চলিব লাগিব । বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে সকলো ব্যৱহাৰকাৰী আৰু তেওঁলোকৰ তথ্যৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা সেৱাসমূহে বিভিন্ন সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা ।
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে স্পেকট্ৰামৰ নিযুক্তি বিচৰাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপলৈ আগবাঢ়িব পাৰে ।
মন্ত্ৰালয়ে কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমান তিনিওটা অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা মূল্যায়ন চলি আছে । অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্তৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে স্পেকট্ৰামৰ নিযুক্তি বিচৰা পৰৱৰ্তী পদক্ষেপলৈ আগবাঢ়িব পাৰে ।"
সেয়ে ষ্টাৰলিংকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী নীতি বা নিয়ম বৈষম্যমূলকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন আৰু মিছা বুলি মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
বুধবাৰে ইলন মাস্কে এক্সৰ এটা পোষ্টত ভাৰতত ষ্টাৰলিংক সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কিছুমান 'অলিগাৰ্কে' বাধা দি থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে দেশৰ টেলিকম বজাৰত নিজৰ একচেটীয়া প্ৰভাৱ বজাই ৰাখিবলৈ কিছুমান শক্তিয়ে ষ্টাৰলিংকক বাধা দি আছে ।
Starlink in India would enable high-speed, affordable Internet connectivity for those who can’t afford current prices or who don’t have a connection at all!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
তেওঁ লিখিছে, "দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ ওপৰত নিজৰ "একপক্ষীয় ছ'কহ'ল্ড" বজাই ৰাখিবলৈ আমাক কিছুমান বিশেষ অলিগাৰ্কে বাধা দিছে । তেওঁলোক কোন সেইটো আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে... এইটো ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ !"
ড'জডিজাইনাৰ নামৰ এটা এক্স একাউণ্টৰ পৰা অভিযোগ কৰা হৈছিল যে ১১ হাজাৰৰো অধিক গাঁৱত মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ নহয় । সেই পোষ্টৰ উত্তৰত মাস্কে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ড'জডিজাইনাৰ নামৰ এক্স একাউণ্টটোত লিখা হৈছিল, "ভাৰতত ষ্টাৰলিংক লাগে । ভাৰতৰ তালিকাভুক্ত গাঁৱৰ ১১,২৫৬ খনত এতিয়াও ২০২৬ চনৰ মে' মাহলৈকে ৪জি কভাৰেজৰ অভাৱ আছিল । ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতত ১.০৯৩ বিলিয়ন ইণ্টাৰনেট চাবস্ক্ৰিপচন আছিল, কিন্তু তাৰে মাত্ৰ ৪৪০.৮৭ মিলিয়নহে গাঁৱৰ আছিল । গ্ৰাম্য চাবস্ক্ৰিপচন হাৰ আছিল প্ৰতি ১০০ জন লোকৰ বিপৰীতে ৪৮.৩১ । ভাৰতনেটে ৮ লাখ ৫০ হাজাৰতকৈ অধিক কিলোমিটাৰ ফাইবাৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু প্ৰায় ২ লাখ ২১ হাজাৰ গাঁও পঞ্চায়তক সেৱাৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছিল ।"
Starlink beams are turned off over India, so the claim that they were used by anyone for any reason is absolutely false https://t.co/y3R2L5JV7h— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
পোষ্টটোত লগতে কোৱা হয়, "অৱশ্যে ইয়াৰ জুন মাহত মাত্ৰ ৮০,৪৭২ খন গাঁও পঞ্চায়তত সেৱা কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছিল । ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতৰ ইণ্টাৰনেট চাবস্ক্ৰিপচনৰ মাত্ৰ ৪.২৬ শতাংশহে তাঁৰযুক্ত সংযোগ আছিল । ভাৰতে বাকী ক্লিয়াৰেন্স আৰু স্পেকট্ৰাম আবণ্টন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে যাতে ষ্টাৰলিংকে বাণিজ্যিক সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।"
মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীয়ে ষ্টাৰলিংক সেৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত মাস্কে কয়, "ভাৰতৰ ওপৰত ষ্টাৰলিংক বিম বন্ধ কৰা হৈছে । গতিকে যিকোনো কাৰণত ইয়াক যিকোনো ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি কৰা দাবী একেবাৰে মিছা ।"
ধাৰাবাহিক X'ত মাস্কে দাবী কৰে যে ভাৰতত ষ্টাৰলিংকে যিসকলে বৰ্তমানৰ মাচুল দিব নোৱাৰে বা যিসকলৰ একেবাৰেই সংযোগ নাই তেওঁলোকৰ বাবে দ্ৰুতবেগী, সুলভ ইণ্টাৰনেট সংযোগ সক্ষম কৰিব ! ভাৰতে টেলিকম ছেক্টৰৰ এপেক্স ইভেণ্ট -- ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ (আই এম চি) আৰম্ভ কৰাৰ দিনটোৱে মাস্কে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
ইফালে মাস্ক নেতৃত্বাধীন স্পেচএক্সৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই বুধবাৰে ঘোষণা কৰে যে কোম্পানীটোৰ চেটকম শাখাই ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ ২০২৬ত ভাষণ দি স্পেচ এক্সৰ ষ্টাৰলিংক বিজনেছ অপাৰেচনৰ উপাধ্যক্ষ লৰেন ড্ৰেয়াৰে কয় যে ভাৰতীয় বজাৰখনক সেৱা আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৱে বিনিয়োগ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অন্যান্য নিয়মক স্বীকৃতি দি, ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিটো স্তৰতে নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপন কৰি, ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ভাৰতৰ ভিতৰত ৰাখি আমি আমাৰ ষ্টাৰলিংক কাৰ্য্যকলাপ বিশেষভাৱে ভাৰতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক :
স্পেচএক্সৰ ফেলকন-৯ ৰকেটে মহাকাশলৈ নিব ভাৰতৰ দুটা ষ্টাৰ্টআপৰ উপগ্ৰহ