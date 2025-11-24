YouTube, Apple music ৰ আপোনাৰ পছন্দৰ প্লেলিষ্টখন এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ Spotify এপটো

YouTube, Apple music ৰ আপোনাৰ পছন্দৰ প্লেলিষ্টখন এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ Spotify এপটো
Spotify এ এটা নতুন ইন-এপ সঁজুলি মুকলি কৰিছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অন্য সংগীত সেৱাৰ পৰা প্লেলিষ্টসমূহ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ দিয়ে ।
Published : November 24, 2025 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ: Spotify এ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অন্য সংগীত প্লেটফৰ্মৰ পৰা প্লেলিষ্টসমূহ পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ এক নতুন ব্যৱস্থা মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এপটোৰ ভিতৰত “আপোনাৰ সংগীত আমদানি কৰক” বিকল্প সংযোজন কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ পছন্দৰ গীনটো স্পটিফাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ বাবে ইচ্ছা কৰা লোকৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াটো সৰল কৰি তোলা ।
সহজ স্থানান্তৰৰ বাবে নতুন ইন-এপ সঁজুলি
Spotify এ TuneMyMusic ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি এপটোলৈ প্লেলিষ্ট ট্ৰেন্সফাৰ আনিছে । TuneMyMusic এ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰধান ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মসমূহৰ মাজত প্লেলিষ্ট আমদানি সমৰ্থন কৰি আহিছে আৰু নতুন সংহতিটোৱে এতিয়া সেই কাৰ্যক Spotify ৰ আন্তঃপৃষ্ঠৰ ভিতৰত ৰাখে । এই বৈশিষ্ট্য মোবাইল এপত ৰোল আউট হৈ আছে আৰু আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী অংশত দেখা গৈছে ।
প্লেলিষ্ট ট্ৰেন্সফাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব
Spotify এপত, আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী খোলক আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনাৰ সংগীত আমদানি কৰক । বিকল্পই আপোনাক TuneMyMusic ৰ সৈতে এটা শৃংখলাবদ্ধ প্ৰমপ্টৰ যোগেদি সংযোগ কৰে, তাৰ পিছত আপুনি স্থানান্তৰ কৰিব বিচৰা প্লেটফৰ্ম নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ।
TuneMyMusic এ এপল মিউজিক, ইউটিউব মিউজিক আৰু ডিজাৰৰ দৰে সেৱাৰ পৰা প্লেলিষ্ট স্থানান্তৰ সমৰ্থন কৰে । প্লেলিষ্টসমূহ আপোনাৰ Spotify লাইব্ৰেৰীলৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্থানান্তৰিত হয় আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে এপসমূহৰ মাজত চুইচিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।
ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰে
এবাৰ আপোনাৰ প্লেলিষ্টসমূহ Spotify ত থাকিলে, এপটোৱে আপোনাৰ গান শুনাৰ অভ্যাস অথবা জুতি বুজিবলৈ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে । ই ইয়াক ব্যক্তিগতকৃত দিনৰ তালিকা আৰু পৰামৰ্শ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে । আপুনি অংশীদাৰৰ সৈতে অংশীদাৰী প্লেলিষ্টসমূহত কাম কৰিব পাৰে বা AI সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ প্লেলিষ্টসমূহৰ বাবে স্বনিৰ্বাচিত আৰ্টৱৰ্ক সৃষ্টি কৰিব পাৰে । Spotify এ শেহতীয়াকৈ অধিক নিয়ন্ত্ৰণ যোগ কৰিছে, ট্ৰেক-টু-ট্ৰেক ট্ৰেঞ্জিচন এডজাষ্টমেণ্ট আৰু স্মাৰ্ট ফিল্টাৰ যিয়ে সংগীতক মুড বা ধাৰা অনুসৰি সজাই ৰাখে ।
এই উন্নয়ন এনে এটা সময়ত হৈছে যেতিয়া স্পটিফাই ৰাজহুৱা সমালোচনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে । আমেৰিকাৰ ইমিগ্ৰেচন এণ্ড কাষ্টমছ এনফৰ্চমেণ্ট এজেন্সীৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত বৰ্জনৰ সন্মুখীন হৈছে এই প্লেটফৰ্ম । বিদায়ী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডেনিয়েল একৰ সামৰিক প্ৰযুক্তি কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্তইও একাংশ শিল্পীয়ে নিজৰ কামক এই সেৱাৰ পৰা টানি আনিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । এইবোৰৰ মাজতো শেহতীয়াকৈ স্পটিফাইয়ে গ্ৰাহক বৃদ্ধিৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে । প্লেলিষ্ট স্থানান্তৰ সঁজুলিয়ে, আগন্তুক বৈশিষ্ট্য যেনে লছলেছ অডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন ব্যৱহাৰকাৰীক আকৰ্ষণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
এই কাৰ্যসমূহৰ অধিকাংশই বিনামূলীয়া আৰু পেইড ব্যৱহাৰকাৰী উভয়ৰে বাবে উপলব্ধ, যাৰ ফলত নতুন শ্ৰোতাসকলে স্পটিফাইৰ প্ৰিমিয়াম প্লেনত ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ এপটো অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ পায় ।
