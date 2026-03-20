প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিলে Spotify এ

Spotify এ প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিজ্ঞাপন শুনিবলৈ বাধ্য কৰা সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিছে ৷ কি হৈছিল জানি লওক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---

প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 10:53 AM IST

হায়দৰাবাদ: Spotify এ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে যাৰ ফলত কিছুমান প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিজ্ঞাপন শুনিবলৈ পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ এপটোত ভুলকৈ ‘বিনামূলীয়া’ হিচাপে দেখা দিছিল । বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পেইড ছাবস্ক্ৰিপচনে আশা কৰা ধৰণে কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত কোম্পানীটোৱে এই সমাধান নিশ্চিত কৰে । কি হৈছিল জানি লওক:

Spotify Premium glitch: কি হ’ল ?

প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিলে Spotify এ (X/SpotifyCares)

9To5Google ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই সমস্যাৰ বাবে প্ৰিমিয়াম গ্ৰাহকসকলে গীতৰ মাজত বিজ্ঞাপন দেখা পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ এপটোত বিনামূলীয়া সংস্কৰণ হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । কিছুমান ক্ষেত্ৰত একাউণ্টৰ বিৱৰণে এতিয়াও প্ৰিমিয়াম প্লেনত সক্ৰিয় বুলি দেখুৱাইছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ প্লেটফৰ্মতে খেলি-মেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে স্পটিফাইয়ে এই সমস্যাটো স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিযোগ লাভ কৰিছে আৰু তদন্ত কৰি আছে । প্ৰতিবেদনসমূহে ইংগিত দিয়ে যে এই সমস্যাই সময়ৰ লগে লগে অধিক ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰা যেন লাগে, অভিযোগসমূহ X আৰু DownDetector ৰ দৰে প্লেটফৰ্মত দেখা গৈছে ।

পিছত কোম্পানীয়ে নিশ্চিত কৰে যে সমস্যাটো সমাধান হৈছে আৰু লগতে কয় যে এতিয়াও এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা চাইন আউট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত পুনৰ চাইন ইন কৰি স্বাভাৱিক কাৰ্যক্ষমতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে ।

Spotify এ এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীক সংগীতৰ পৰামৰ্শ কাষ্টমাইজ কৰাৰ অনুমতি দিব ।

আনুষংগিক বাতৰি অনুসৰি, স্পটিফাইয়ে শেহতীয়াকৈ টেষ্ট প্ৰফাইল নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক প্লেটফৰ্মে তেওঁলোকৰ শুনা অভ্যাস কেনেকৈ বুজি পায় সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ । এই বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পছন্দসমূহ যেনে ধাৰা, শিল্পী আৰু শুনা আৰ্হিসমূহ পৰ্যালোচনা আৰু সামঞ্জস্য কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও পৰামৰ্শ উন্নত কৰিবলৈ প্ৰসংগভিত্তিক আচৰণ যেনে দিনৰ সময় বা কাৰ্যকলাপৰ কথাও লক্ষ্য কৰে । বৰ্তমান নিৰ্বাচিত ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিটা পৰীক্ষণত উপলব্ধ, Spotify এ ইয়াক প্ৰথমে নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ৰোল আউট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তাৰ পিছতহে বহল পৰিসৰত মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ।

