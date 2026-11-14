বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতো কক্ষপথত উপনীত ষ্টাৰশ্বিপ, সফল স্পেচএক্সৰ এটা লক্ষ্য
স্পেচএক্সৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষণ । পৰিকল্পনা অনুসৰি কক্ষপথত অৱতৰণ ষ্টাৰশ্বিপৰ । অৱশ্যে উৎক্ষেপণ ঘাটিলৈ উভতি নাহিল বুষ্টাৰ ।
Published : November 14, 2026 at 6:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাকাশ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন অভিযানত ইলন মাস্কৰ প্ৰতিষ্ঠান স্পেচএক্সয়ে সফলতা লাভ কৰিছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে এক অভিযানত স্পেচএক্সৰ বিফলো হৈছে । সমগ্ৰ ষ্টাৰশ্বিপ বাহনক পুনৰ উৎক্ষেপণ ঘাটিলৈ ঘূৰাই অনাত স্পেচএক্স বিফল হ'ল ।
তাৰ পৰিৱৰ্তে শুকুবাৰে বুষ্টাৰখন মেক্সিকো উপসাগৰত বিস্ফোৰণ হয় । তথাপিও মহাকাশযানখনে সফলতাৰে কক্ষপথত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল । স্পেচএক্সৰ বাবে ই আটাইতকৈ অভিলাষী পৰীক্ষা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লিফট অফৰ পিছত টেক্সাছৰ উৎক্ষেপণ ঘাটিলৈ ঘূৰি অহাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বুষ্টাৰখন সাগৰৰ বেলেগ স্থানলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় । এনে পৰিস্থিতিতো মহাকাশযানখনে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ সক্ষম হ'ল । আৰু কোনো সমস্যা নাথাকিলে শনিবাৰে যানখন ঘাটিৰ দিশে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই অভিযানৰ পৰীক্ষণ ২২ ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰে ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টাৰশ্বিপে কক্ষপথৰ পৰা উৎক্ষেপণ ঘাটিলৈ উভতি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব । য'ত উৎক্ষেপণ টাৱাৰৰ লগত সংলগ্ন যান্ত্ৰিক অংশই ইয়াক ধৰি ৰাখিব । বুষ্টাৰটো ধ্বংস হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল যে ইলন মাস্কৰ কোম্পানীয়ে দুটা সফলতা একেলগে লাভ কৰাত বিফল হ'ল ।
অভিযানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল ৰকেটৰ প্ৰতিটো অংশ উদ্ধাৰ কৰা যাতে ইয়াক ভৱিষ্যতে পুনঃব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । এনে কৃতিত্ব পৃথিৱীৰ আন কোনো ঠাইত কেতিয়াও হোৱা নাই । ইলন মাস্কৰ মতে ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰত ঘাটি স্থাপন আৰু মংগল গ্ৰহলৈ মানুহক পৰিবহণৰ সহায়ক হোৱাকৈ যথেষ্ট উৎক্ষেপণৰ প্ৰস্তুতি আৰু ধাৰাবাহিকতা সম্ভৱ হ'ব ।
কক্ষপথত উপনীত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ষ্টাৰশ্বিপে কোম্পানীটোৰ ২৬ টা উন্নত ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ এৰি দিয়ে । কোম্পানীটোৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ষ্টাৰশ্বিপে শনিবাৰে অভিনাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উৎক্ষেপণ ঘাটিলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে প্ৰায় ১৭০ মাইল (২৭৫ কিলোমিটাৰ) উচ্চতাত পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে প্ৰায় ১৫ পাক সম্পূৰ্ণ কৰিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে স্পেচএক্সে আমেৰিকা-মেক্সিকো সীমান্তৰ ওচৰৰ বিশাল 'ষ্টাৰবেছ' কেন্দ্ৰত ৩ বাৰকৈ বুষ্টাৰটো উভতাই আনিবলৈ সফল হৈছিল । যাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ ব্যৰ্থতাত সকলো আচৰিত হৈছে ।
স্পেচএক্সৰ উৎক্ষেপণৰ ধাৰা ভাষ্যকাৰ কেট টাইছে কয়, "আজি আমি এনে বাতৰি শুনিব বিচৰা নাছিলো ।" তেওঁ লগতে কয় যে এয়া উৎক্ষেপণ ঘাটিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কৰা কঠোৰ সুৰক্ষামূলক পৰীক্ষাৰ অংশ । অৱশ্যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য দিয়া হোৱা নাই ।
এয়া বুষ্টাৰৰ এক উন্নত সংস্কৰণৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আছিল । ২৩৬ ফুট (৭২ মিটাৰ) দীঘল এই বুষ্টাৰটো চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহলৈ অভিযানৰ বাবে ডিজাইন কৰা এটা প্ৰডাকচন মডেল আছিল । ইফালে কোম্পানীটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশযান ওভতাই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে । যিখন যান ১৭১ ফুট (৫২ মিটাৰ) দীঘল ।
এই দুটা উপাদান মিলি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী ৰকেটক গঠন কৰে, যাৰ উচ্চতা ৪০৭ ফুট (১২৪ মিটাৰ) । পূৰ্বৰ ১৪ খন পৰীক্ষামূলক বিমানত ষ্টাৰশ্বিপ মহাকাশযানৰ অংশটো সাগৰত ধ্বংস হৈছিল । কেতিয়াবা উৰণৰ শেষত পৰিকল্পনা কৰা ধৰণে ধ্বংস কৰা হৈছিল বা দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ধ্বংস হৈছিল ।
২০২৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূৰ্ণাংগ পৰীক্ষামূলক অভিযানৰ সময়ত মহাকাশযানৰ কেইবাটাও ইঞ্জিন আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল । ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰা শেহতীয়া পৰীক্ষাটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশযান কক্ষপথত উপনীত হৈছিল যদিও স্পেচএক্সয়ে ৰকেটৰ কোনো অংশ উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাছিল ।
স্পেচএক্সয়ে কেইমাহমানৰ ভিতৰত ফ্ল'ৰিডাৰ পৰা আৰু কেইবছৰমানৰ ভিতৰত লুইজিয়ানাৰ পৰা 'ষ্টাৰশ্বিপ' উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যোৱা সপ্তাহত ফ্ল'ৰিডাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছাৰ টেক ছামিটত স্পেচএক্সৰ লঞ্চৰ উপাধ্যক্ষ কেইকো ডনচেভে কৈছিল যে বৃহৎ পৰিসৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু ৰকেটটোৰ সম্পূৰ্ণ পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্যতা ব্যৱহাৰ কৰি শূন্য উৎক্ষেপণৰ পৰা ১০, ১০০, ১০০০, ১০,০০০ আৰু শেষত ১ লাখ পৰ্যন্ত উৎক্ষেপণলৈ বৃদ্ধি কৰা সম্ভৱ ।
স্পেচএক্সৰ ক্ষুদ্ৰ ফেলকন ৰকেট কেপ কেনাভেৰলৰ পৰাই উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব । সেইবোৰে মহাকাশচাৰীক নাছাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব আৰু কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব । বৰ্তমান ফেলকন ৰকেটৰ জৰিয়তে উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । ইলন মাস্কে পৰিকল্পনা কৰিছে যে ভৱিষ্যতে ষ্টাৰশ্বিপে ফেলকন ৰকেটৰ স্থান ল'ব ।
শুকুৰবাৰে হ'বলগীয়া উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে ডনচেভে কৈছিল, "ফেলকন ৰকেট এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হোৱা নাই; আমি প্ৰতিটো উৰণৰ পিছত দ্বিতীয় অংশ পেলাই দিওঁ । ষ্টাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আমি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুয়োটা অংশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিম ।"
আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীক ষ্টাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ লক্ষ্যৰে নাছাই স্পেচএক্সক কোটি কোটি ডলাৰ দি আছে । জেফ বেজ'ছৰ কোম্পানী ব্লু অ'ৰিজিনও এই ক্ষেত্ৰত অন্যতম ।
নাছাই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আশা কৰিছে যে আৰ্টেমিছ চতুৰ্থ চন্দ্ৰ অভিযানৰ এবছৰ পূৰ্বে ইলন মাস্কৰ 'ষ্টাৰশ্বিপ' নে বেজ'ছৰ 'ব্লু মুন' লেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মহাকাশচাৰীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপনীত হ'ব ।
অহা গ্ৰীষ্মকালত আৰম্ভ হ'বলগীয়া আৰ্টেমিছ তৃতীয় অভিযানৰ সময়ত মহাকাশচাৰীসকলে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত নিজৰ কেপচুল প্ৰথমে ব্লু মুনৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপৰ সৈতে ডক কৰিব । ইয়াৰ ফলত ২০২৮ চনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰ্টেমিছৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব ।
ষ্টাৰশ্বিপৰ কক্ষপথত সফল অৱতৰণৰ পিছত নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "আমি আৰ্টেমিছ তৃতীয় অভিযানৰ সময়ত ষ্টাৰলিংকৰ কিছুমান ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আশা কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক :
প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্পেচএক্স ষ্টাৰশ্বিপ, মাস্কৰ সপোন পূৰণ