ETV Bharat / technology

মহাকাশৰ পৰা উভতি আহিল বিশাল ষ্টাৰশ্বিপ; স্পেচএক্সৰ বৃহৎ সফলতা

২২ ঘণ্টাৰ অন্তত স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপক সফলভাৱে বিশাল যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ দ্বাৰা মাজ আকাশতে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল ।

SpaceX's mega rocket Starship returns to its launch pad caught by launch pad arms following a test flight from Starbase, Texas, Saturday, Nov. 14, 2026
টেক্সাছৰ ষ্টাৰবেছৰ পৰা পৰীক্ষামূলক উৰণৰ পিছত উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰত ধৰি ৰখা স্পেচএক্সৰ মেগা ৰকেট ষ্টাৰশ্বিপ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কেপ কেনাভেৰল : ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সয়ে মহাকাশ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিহাস ৰচিলে । কোম্পানীটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টাৰশ্বিপক সফলতাৰে পৃথিৱীলৈ ওভতাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল । শনিবাৰে স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপক বিশাল যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ দ্বাৰা মাজ আকাশতে সফলতাৰে ধৰি ৰাখিবলৈ (Midair capture) সক্ষম হয় । মহাকাশৰ পৰা উভতি অহা ষ্টাৰশ্বিপক মাজ আকাশতে ধৰি ৰখাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

শুকুৰবাৰে টেক্সাছস্থিত স্পেচএক্সৰ উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৰা মৰা এই ষ্টাৰশ্বিপখন ২২ ঘণ্টাৰ অন্তত পৃথিৱীলৈ উভতি আহে । অৱশ্যে ষ্টাৰশ্বিপক আকাশলৈ লৈ যোৱা বুষ্টাৰটো বিস্ফোৰণ হৈছিল । যাৰ বাবে কোম্পানীটোৰ দুয়োটা অংশ উদ্ধাৰৰ পৰিকল্পনাৰ এটা হে পূৰণ হ'ল ।

ইফালে ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ গুলী আকৃতিৰ মহাকাশযানখনে উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰত নিজকে উলম্বভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে । বিশাল মহাকাশযানখনক সফল উদ্ধাৰক স্পেচএক্সয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে বিবেচনা কৰিছে ।

স্পেচএক্সৰ ধাৰাভাষ্যকাৰ ডেন হাউটে এই সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ কয়, "আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰিছেনে ? চাওক তাইক ! বেবী, ঘূৰি আহিছে !" ইলন মাস্কেও এই দিনটোক মহান দিন হিচাপে অভিহিত কৰিছে । তেওঁ নিজে উৎক্ষেপণ টাৱাৰত উঠি মহাকাশযানখনৰ সমীপৰ পৰা ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰে আৰু মহাকাশযানখনক আলিংগন কৰে ।

স্পেচএক্সৰ বিষয়াসকলে কয় যে শনিবাৰৰ এই সফলতাৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । যি দ্ৰুত আৰু কম খৰচী পুনঃব্যৱহাৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শুকুৰবাৰে বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইয়াক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ টা বুষ্টাৰ ধৰিব পাৰিছে ।

কোম্পানীটোৰ এই সফলতাক নাছাই আদৰণি জনাইছে । নাছাইও এই পৰীক্ষণক বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । কাৰণ এই দশকৰ শেষৰ ফালে আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰি স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণত সহায় কৰিবলৈ ষ্টাৰশ্বিপৰ বাবে কোটি কোটি ডলাৰ চুক্তি কৰিছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে এক্সৰ জৰিয়তে কয়, "এয়া প্ৰায় যাদু আছিল ।"

লগতে পঢ়ক :

বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতো কক্ষপথত উপনীত ষ্টাৰশ্বিপ, সফল স্পেচএক্সৰ এটা লক্ষ্য

TAGGED:

SPACEX STARSHIP RETURN TO EARTH
স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপ
ইলন মাস্কৰ কোম্পানী
আৰ্টেমিছ অভিযান
স্পেচএক্সৰ উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.