মহাকাশৰ পৰা উভতি আহিল বিশাল ষ্টাৰশ্বিপ; স্পেচএক্সৰ বৃহৎ সফলতা
২২ ঘণ্টাৰ অন্তত স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপক সফলভাৱে বিশাল যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ দ্বাৰা মাজ আকাশতে ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল ।
Published : November 15, 2026 at 10:33 AM IST
কেপ কেনাভেৰল : ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সয়ে মহাকাশ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিহাস ৰচিলে । কোম্পানীটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টাৰশ্বিপক সফলতাৰে পৃথিৱীলৈ ওভতাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল । শনিবাৰে স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপক বিশাল যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ দ্বাৰা মাজ আকাশতে সফলতাৰে ধৰি ৰাখিবলৈ (Midair capture) সক্ষম হয় । মহাকাশৰ পৰা উভতি অহা ষ্টাৰশ্বিপক মাজ আকাশতে ধৰি ৰখাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
শুকুৰবাৰে টেক্সাছস্থিত স্পেচএক্সৰ উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৰা মৰা এই ষ্টাৰশ্বিপখন ২২ ঘণ্টাৰ অন্তত পৃথিৱীলৈ উভতি আহে । অৱশ্যে ষ্টাৰশ্বিপক আকাশলৈ লৈ যোৱা বুষ্টাৰটো বিস্ফোৰণ হৈছিল । যাৰ বাবে কোম্পানীটোৰ দুয়োটা অংশ উদ্ধাৰৰ পৰিকল্পনাৰ এটা হে পূৰণ হ'ল ।
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
ইফালে ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ গুলী আকৃতিৰ মহাকাশযানখনে উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰত নিজকে উলম্বভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে । বিশাল মহাকাশযানখনক সফল উদ্ধাৰক স্পেচএক্সয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে বিবেচনা কৰিছে ।
স্পেচএক্সৰ ধাৰাভাষ্যকাৰ ডেন হাউটে এই সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ কয়, "আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰিছেনে ? চাওক তাইক ! বেবী, ঘূৰি আহিছে !" ইলন মাস্কেও এই দিনটোক মহান দিন হিচাপে অভিহিত কৰিছে । তেওঁ নিজে উৎক্ষেপণ টাৱাৰত উঠি মহাকাশযানখনৰ সমীপৰ পৰা ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰে আৰু মহাকাশযানখনক আলিংগন কৰে ।
স্পেচএক্সৰ বিষয়াসকলে কয় যে শনিবাৰৰ এই সফলতাৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । যি দ্ৰুত আৰু কম খৰচী পুনঃব্যৱহাৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শুকুৰবাৰে বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ইয়াক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ টা বুষ্টাৰ ধৰিব পাৰিছে ।
কোম্পানীটোৰ এই সফলতাক নাছাই আদৰণি জনাইছে । নাছাইও এই পৰীক্ষণক বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । কাৰণ এই দশকৰ শেষৰ ফালে আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰি স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণত সহায় কৰিবলৈ ষ্টাৰশ্বিপৰ বাবে কোটি কোটি ডলাৰ চুক্তি কৰিছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে এক্সৰ জৰিয়তে কয়, "এয়া প্ৰায় যাদু আছিল ।"
লগতে পঢ়ক :
বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতো কক্ষপথত উপনীত ষ্টাৰশ্বিপ, সফল স্পেচএক্সৰ এটা লক্ষ্য