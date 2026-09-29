প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্পেচএক্স ষ্টাৰশ্বিপ, মাস্কৰ সপোন পূৰণ
স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত উপনীত হ’ল যদিও উৰণৰ সময়ত ওপৰৰ মঞ্চৰ এটা ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যায়...
Published : September 29, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্পেচএক্সৰ আন এক অভিলেখ ৷ টেক্সাছৰ পৰা স্পেচএক্সে প্ৰেৰণ কৰা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট পৃথিৱীৰ কক্ষপথত উপনীত হৈছে ৷ সোমবাৰে উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেটো পৃথিৱীৰ কক্ষপথত উপনীত হোৱাৰ পাছতে ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰবেছ ছাইটৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেটোত ছটা অত্যাধুনিক ইঞ্জিনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ সেয়া ষ্টাৰশ্বিপৰ ১৪ সংখ্যক পৰীক্ষামূলক ৰকেট উৎক্ষেপণ আছিল ৷ স্পেচএক্সৰ এই সফলতাৰ পাছতে চন্দ্ৰ মিছন আৰু ষ্টাৰলিঙকে ছেটেলাইটৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰেনেট সেৱা প্ৰদান কৰা বিশেষ সুবিধা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
বিশেষকৈ স্পেচএক্সে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত ৰকেট উপস্থাপনৰ ফলত নাছাৰ 'মিছন চন্দ্ৰ'ত সহায়ক হ'ব ৷ উল্লেখ্য যে, ৪০৭ ফুট বা ১২৪ মিটাৰ উচ্চতাৰ ৰকেটো উৎক্ষেপণৰ বাবে ছটা ৰেপ্টৰৰ ইঞ্জিনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ ২৫ মিনিটত চাৰিটাকৈ ৰেপ্টৰৰ ইঞ্জিনৰ বিজুতি ঘটিছিল ৷
Starship’s ascent burn is complete. Starship is now on a passively safe suborbital trajectory as teams check systems to confirm we are good to proceed to orbit today pic.twitter.com/Q5OJnmAD59— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
এই সন্দৰ্ভত স্পেচএক্সৰ মুখপাত্ৰ ডেন হুওটে কয়,"উৎক্ষেপনৰ প্ৰায় ২৫ মিনিটৰ পিছতে ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ কিছু সময়ৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল আৰু চাৰিটাকৈ ইঞ্জিন ফেইল হৈছিল ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ষ্টাৰশ্বিটো নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাৰ লগতে এটা ৰেপ্টৰ ইঞ্জিনেৰে চলিত ৰকেটে নিজৰ কক্ষপথত উপনীত হয় ৷"
স্পেচএক্স কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, ১০ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৃথিৱীক ৬ বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিব ৷ তাৰ পাছতে পশ্চিম চিলিৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পুনৰ ৰকেটোৱে অৱতৰণ কৰিব ৷
Payload deploy complete. All 26 @Starlink V3 satellites are in orbit pic.twitter.com/foUrHHvxcc— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
উল্লেখ্য যে ইলন মাস্কে ২০২২ চনতে উল্লেখ কৰিছিল যে, ২০২৩ চনৰ ভিতৰত এনেধৰণ ৰকেট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, যি মহাকাশ অভিযানৰ বাবে বাৰম্বাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কোনো বোষ্টাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব বুলি ৷ তাৰ অংশস্বৰূপে স্পেচএক্সে ষ্টাৰশ্বি মিছন আৰম্ভ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক:হাতীপটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ