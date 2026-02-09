চন্দ্ৰত চহৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিশ্বৰ অন্যতম ধনাঢ্য ইল’ন মাস্কে
মংগলৰ পৰিৱৰ্তে চন্দ্ৰত চহৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা SpaceX ৰ ৷ 5 ৰ পৰা 7 বছৰৰ পিছত আৰম্ভ কৰিব মংগল গ্ৰহত চহৰ নিৰ্মাণৰ কাম ।
Published : February 9, 2026 at 4:03 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে SpaceX ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইল’ন মাস্কে কয় যে SpaceX এ চন্দ্ৰত বসতি স্থাপনক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ মংগল গ্ৰহলৈ মানুহ প্ৰেৰণৰ অভিযান কিছু পিছুৱাইছে ।
2022 চনত ক্ৰয় কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ৰ এটা পোষ্টত মাস্কে কয়, “যিসকল জ্ঞাত নাছিল - SpaceX এ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰত এখন স্ব-সমৃদ্ধিশীল চহৰ নিৰ্মাণৰ দিশত মনোনিৱেশ কৰিছে, কিয়নো আমি সম্ভাৱনাময়ভাৱে 10 বছৰতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰতে সেয়া কৰিব পাৰিম, আনহাতে মংগল গ্ৰহৰ বাবে 20+ বছৰ সময় লাগিব ।”
তেওঁ লগতে কয়, "মংগল গ্ৰহলৈ যাত্ৰা কৰাটো সম্ভৱ যেতিয়া প্ৰতি 26 মাহৰ মূৰে মূৰে (ছমাহৰ ভ্ৰমণৰ সময়) গ্ৰহবোৰ একে ৰেখাত থাকে, আনহাতে আমি প্ৰতি 10 দিনৰ মূৰে মূৰে চন্দ্ৰলৈ উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰো (2 দিনৰ ভ্ৰমণৰ সময়)। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি মংগল গ্ৰহৰ চহৰতকৈ চন্দ্ৰৰ চহৰ এখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বহু বেছি দ্ৰুততাৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰো ।"
তেওঁ কয় যে SpaceX ৰ অভিযান একেই আছে ।
For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026
The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to…
দক্ষিণ আফ্ৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা কোটিপতিগৰাকীৰ মহাকাশ কোম্পানীটোৱে নাছাৰ ঠিকাদাৰ হিচাপে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে যদিও সমালোচকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি মাস্কৰ মংগল গ্ৰহ উপনিবেশিকৰণৰ পৰিকল্পনাক অতি অভিলাষী বুলি আখ্যা দি আহিছে । 2016 চনত মাস্কে কৈছিল যে 2024 চনৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলে মংগল গ্ৰহলৈ উৰা মাৰিব পাৰিব ৷
2011 চনত তেওঁ ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলক কোৱাৰ পিছত সেই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছিল যে SpaceX ৰ মহাকাশচাৰীসকলে মংগল গ্ৰহত উপস্থিত হ’ব “বেষ্ট কেছ, 10 বছৰ, ৱৰ্ষ্ট কেছ, 15 ৰ পৰা 20 বছৰ”ত । যোৱা বছৰৰ শেষৰ ফালে আমেৰিকাৰ মহাকাশ নীতিৰ ওপৰত দিয়া কাৰ্যবাহী আদেশত ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ 2028 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকানসকলক চন্দ্ৰলৈ লৈ যাব বিচাৰে ।
সেইটোৱেই আছিল ট্ৰাম্পে পূৰ্বে ঘোষণা কৰা যে তেওঁৰ চাৰি বছৰীয়া কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে মংগল গ্ৰহত আমেৰিকাৰ পতাকা উৰুৱাব বিচাৰে । বৰ্তমান আমেৰিকানসকলে 2027 চনৰ মাজভাগত আৰ্টেমিছ 3 অভিযানত চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা আছে যদিও সময়সীমা বাৰে বাৰে পিছুৱাই নিয়া হৈছে ।
উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে সম্ভৱতঃ পুনৰ পলম হ’ব কাৰণ স্পেচএক্সত নিৰ্মাণ হৈ থকা চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰখন সাজু হোৱা নাই । দেওবাৰে মাস্কে কয় যে চন্দ্ৰলৈ সহজে প্ৰৱেশৰ অৰ্থ হ’ল আমি মংগল গ্ৰহৰ চহৰতকৈ চন্দ্ৰ চহৰ এখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বহু বেছি দ্ৰুততাৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰো ।
কিন্তু তেওঁ লগতে কয় যে স্পেচএক্সে মংগল গ্ৰহৰ পৰিকল্পনা এৰি নিদিয়ে আৰু কয় যে ই “মংগল গ্ৰহৰ এখন চহৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও চেষ্টা কৰিব আৰু প্ৰায় 5-7 বছৰৰ পিছত সেই কাম আৰম্ভ কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক
উন্নত হ’ব ইণ্টাৰনেট সেৱা; SpaceX এ উৎক্ষেপণ কৰিলে 28 টাকৈ নতুন ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ
SpaceX Starship ৰ বৃহৎ সফলতা: ‘Humans to Mars’ ৰ দিশে খোজ বুলি অনুভৱ প্ৰকাশ ইল’ন মাস্কৰ