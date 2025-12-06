উন্নত হ’ব ইণ্টাৰনেট সেৱা; SpaceX এ উৎক্ষেপণ কৰিলে 28 টাকৈ নতুন ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ
SpaceX ফেলকন 9 ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি ভেণ্ডেনবাৰ্গৰ পৰা 28 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰি চলিত বৰ্ষৰ 156 সংখ্যক ফেলকন 9 অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰে ।
Published : December 6, 2025 at 1:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: যোৱা 4 ডিচেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে SpaceX এ কেলিফৰ্ণিয়াৰ ভাণ্ডেনবাৰ্গ মহাকাশ বাহিনী ঘাটিত কক্ষপথলৈ 28 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰে । পেচিফিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম (20:42 GMT)ত নিশা 12:42 বজাত নিক্ষেপ কৰা ফেলকন 9 ৰকেটখন উৎক্ষেপণৰ 8.5 মিনিটৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায় উদ্ধাৰ কৰা হয়, প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অফ কোৰ্চ আই ষ্টিল লাভ ইউ নামৰ ড্ৰোন জাহাজখনত অৱতৰণ কৰা হয় । বুষ্টাৰখন চতুৰ্থখন বিমানত আছিল । এইটো আছিল স্পেচএক্সৰ দ্বাৰা 2025 বৰ্ষৰ 156 সংখ্যক ফেলকন 9 মিছন ।
উৎক্ষেপণৰ বিৱৰণ
Falcon 9 launches 28 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/UFYvRRXRVC— SpaceX (@SpaceX) December 4, 2025
আমেৰিকাৰ মহাকাশ বাহিনীৰ মতে, ষ্টাৰলিংক 11-25 অভিযানে “স্পেচএক্সৰ বিশ্বব্যাপী ব্ৰডবেণ্ড নক্ষত্ৰমণ্ডলক সমৰ্থন কৰা 28 টা উপগ্ৰহ নিয়োগ কৰিছিল”। এইবোৰ ফেলকন 9 ৰ ওপৰৰ অংশই পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ লৈ গৈছিল, য’ত এইবোৰ উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছত মুকলি কৰা হ’য় । পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্ৰথম পৰ্যায়টোৱে লিফট অফৰ 8.5 মিনিটৰ পিছত উভতি আহি ড্ৰ’ন জাহাজ অফ কোৰ্চ আই ষ্টিল লাভ ইউত অৱতৰণ কৰে – ইয়াৰ চতুৰ্থখন উৰণ – যিয়ে বুষ্টাৰৰ পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
ষ্টাৰলিংক কনচেলেশ্যন আৰু লক্ষ্য
ষ্টাৰলিংক হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কম খৰচী ব্ৰডবেণ্ড প্ৰদানৰ বাবে স্পেচএক্সৰ প্ৰচেষ্টা, বিশেষকৈ দূৰৈৰ আৰু কম সেৱা পোৱা অঞ্চলত । এতিয়া এই নক্ষত্ৰমণ্ডলত হাজাৰ হাজাৰ উপগ্ৰহ আছে - ইতিমধ্যে ই প্ৰায় 9000 উপগ্ৰহ কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু SpaceX ক আৰু লাখ লাখ উপগ্ৰহ (আনুমানিক 42,000 লৈকে) উৎক্ষেপণৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে ।
আশা কৰা হৈছে যে ই সমগ্ৰ বিশ্বতে তীব্ৰ বেগত ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব, যদিও একাংশ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী চিন্তিত যে প্ৰশিক্ষিত উপগ্ৰহসমূহ আকাশত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰা যাব আৰু মহাকাশত সংঘৰ্ষৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব ।
