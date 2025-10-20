10,000 সংখ্যক উপগ্রহ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ষ্টাৰলিংকক প্রশংসা ধন কুবেৰ ই’লন মাস্কৰ

10,000 সংখ্যক উপগ্রহ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ষ্টাৰলিংকক প্রশংসা ধন কুবেৰ ই’লন মাস্কৰ
SpaceX ৰ ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ৷ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে 10,000 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ ৷
Published : October 20, 2025 at 4:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশ প্ৰযুক্তি কোম্পানী SpaceX এ 2025 চনৰ 19 অক্টোবৰত নিজৰ 10,000 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰি এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । ফ্ল’ৰিডাৰ কেপ কানাভেৰেল মহাকাশ বাহিনী ষ্টেচনৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰাটোৱে কোম্পানীটোৰ অভিলাষী সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ সাক্ষ্য দিছে ।
এই অভিযানত ব্যৱহৃত ফেলকন 9 বুষ্টাৰে 31 সংখ্যক অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি কোম্পানীটোৰ বাবে এক নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু উৎক্ষেপণৰ কিছু মিনিট পিছতে ‘এ শ্বৰ্টফ’ল অৱ গ্ৰেভিটাছ’ নামৰ ড্ৰ’ন জাহাজত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই উৰণে 28 টা নতুন ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত স্থান দিলে ।
SpaceX has now launched more than 10,000 Starlink satellites to date, enabling reliable high-speed internet for millions of people all around the world 🛰️🌎❤️ https://t.co/RDBIjiGcrK— Starlink (@Starlink) October 19, 2025
ষ্টাৰলিংকৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে বিশ্বব্যাপী ইণ্টাৰনেট সংযোগত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে, বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী আৰু অভাৱগ্ৰস্ত অঞ্চলত । 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ষ্টাৰলিংকে 150 খনতকৈও অধিক দেশ আৰু ভূখণ্ডত 71 লাখতকৈ অধিক গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াইছে । 2024 চনৰ শেষৰ ফালে 46 লাখৰ তুলনাত সেয়া উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ।
আঞ্চলিক গ্ৰাহক (হাজাৰ, ছেপ্টেম্বৰ 2025)
- উত্তৰ আমেৰিকা 3068
- এছিয়া 1282
- দক্ষিণ আমেৰিকা 879
- ফ্ৰিকছ 515
- ওচেনিয়া: 423
- মধ্য আমেৰিকা: 207
- ইউৰোপ: 710
ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাই এতিয়া 3 বিলিয়নতকৈ অধিক লোকক সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু নক্ষত্ৰমণ্ডলটোৱে 12 হাজাৰ উপগ্ৰহ থকাৰ পথত আগবাঢ়িছে । SpaceX ৰ উচ্চ উৎক্ষেপণৰ হাৰৰ মূল কাৰক হ’ল ইয়াৰ বুষ্টাৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৌশল । ফেলকন 9 ৰকেটৰ পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ক্ষমতাই ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে ।
এতিয়া অনুমোদিত খৰচ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 3059 ডলাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । যিটো মহাকাশ যুগৰ আৰম্ভণিৰ মূল্যতকৈ 99.6 শতাংশ কম । বিশ্লেষকসকলৰ মতে যদি আৰু উন্নতি হয় তেন্তে খৰচ 700 ডলাৰৰ তললৈ নামিব পাৰে । 2024 চনত SpacEX এ 138 টা অভিযান চলাইছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ মুঠ মহাকাশ উৰণৰ প্ৰায় আধা অংশ গ্ৰহণ কৰা হয়, যাৰ ফলত ই বাণিজ্যিক কক্ষপথ উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ স্থান দখল কৰে ।
ষ্টাৰলিংকৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে উপগ্ৰহ ইণ্টাৰনেট বজাৰৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰিছে । 2025 চনৰ শেষৰ ফালে এই উদ্যোগটোৰ বিশ্বব্যাপী মূল্য 11.93 বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব আৰু 2034 চনৰ ভিতৰত 37.64 বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ডাইৰেক্ট টু চেল প্ৰযুক্তিৰ উত্থানে মোবাইল ডিভাইচত টেক্সট মেছেজিং উপলব্ধ হ’ব আৰু অতি সোনকালে ভইচ আৰু ডাটা সেৱা প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ ফলত মহাকাশ ভিত্তিক ইণ্টাৰনেটৰ উপযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।
সুলভ ইণ্টাৰনেটৰ এই পৰিৱৰ্তনশীল বৃদ্ধিয়ে কেৱল ডিজিটেল অন্তৰ্ভুক্তিক ইন্ধন যোগোৱাই নহয়, দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত দূৰৱৰ্তী স্বাস্থ্যসেৱা, দূৰ শিক্ষা, জৰুৰীকালীন সঁহাৰি আৰু ই-কমাৰ্চৰ দৰে জটিল সঁজুলিসমূহো উপলব্ধ কৰি তুলিছে ।
SpaceX ৰ 10 হাজাৰ সংখ্যক ষ্টাৰলিংক উৎক্ষেপণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি । ইয়াৰ দ্বাৰা মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু বিশ্ব সংযোগৰ ওপৰত ইয়াৰ বিঘ্নিতকাৰী প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
