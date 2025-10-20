ETV Bharat / technology

10,000 সংখ্যক উপগ্রহ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ষ্টাৰলিংকক প্রশংসা ধন কুবেৰ ই’লন মাস্কৰ

SpaceX ৰ ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ৷ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে 10,000 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ ৷

SpaceX has now launched more than 10,000 Starlink satellites to date
10,000 সংখ্যক উপগ্রহ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ষ্টাৰলিংকক প্রশংসা ধন কুবেৰ ই’লন মাস্কৰ (Starlink/IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মহাকাশ প্ৰযুক্তি কোম্পানী SpaceX এ 2025 চনৰ 19 ​​অক্টোবৰত নিজৰ 10,000 টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰি এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । ফ্ল’ৰিডাৰ কেপ কানাভেৰেল মহাকাশ বাহিনী ষ্টেচনৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰাটোৱে কোম্পানীটোৰ অভিলাষী সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ সাক্ষ্য দিছে ।

এই অভিযানত ব্যৱহৃত ফেলকন 9 বুষ্টাৰে 31 সংখ্যক অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি কোম্পানীটোৰ বাবে এক নতুন অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু উৎক্ষেপণৰ কিছু মিনিট পিছতে ‘এ শ্বৰ্টফ’ল অৱ গ্ৰেভিটাছ’ নামৰ ড্ৰ’ন জাহাজত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই উৰণে 28 টা নতুন ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত স্থান দিলে ।

ষ্টাৰলিংকৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে বিশ্বব্যাপী ইণ্টাৰনেট সংযোগত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে, বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী আৰু অভাৱগ্ৰস্ত অঞ্চলত । 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ষ্টাৰলিংকে 150 খনতকৈও অধিক দেশ আৰু ভূখণ্ডত 71 লাখতকৈ অধিক গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াইছে । 2024 চনৰ শেষৰ ফালে 46 লাখৰ তুলনাত সেয়া উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ।

আঞ্চলিক গ্ৰাহক (হাজাৰ, ছেপ্টেম্বৰ 2025)

  • উত্তৰ আমেৰিকা 3068
  • এছিয়া 1282
  • দক্ষিণ আমেৰিকা 879
  • ফ্ৰিকছ 515
  • ওচেনিয়া: 423
  • মধ্য আমেৰিকা: 207
  • ইউৰোপ: 710

ষ্টাৰলিংকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাই এতিয়া 3 বিলিয়নতকৈ অধিক লোকক সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু নক্ষত্ৰমণ্ডলটোৱে 12 হাজাৰ উপগ্ৰহ থকাৰ পথত আগবাঢ়িছে । SpaceX ৰ উচ্চ উৎক্ষেপণৰ হাৰৰ মূল কাৰক হ’ল ইয়াৰ বুষ্টাৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৌশল । ফেলকন 9 ৰকেটৰ পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ক্ষমতাই ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে ।

এতিয়া অনুমোদিত খৰচ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 3059 ডলাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে । যিটো মহাকাশ যুগৰ আৰম্ভণিৰ মূল্যতকৈ 99.6 শতাংশ কম । বিশ্লেষকসকলৰ মতে যদি আৰু উন্নতি হয় তেন্তে খৰচ 700 ডলাৰৰ তললৈ নামিব পাৰে । 2024 চনত SpacEX এ 138 টা অভিযান চলাইছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ মুঠ মহাকাশ উৰণৰ প্ৰায় আধা অংশ গ্ৰহণ কৰা হয়, যাৰ ফলত ই বাণিজ্যিক কক্ষপথ উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ স্থান দখল কৰে ।

ষ্টাৰলিংকৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে উপগ্ৰহ ইণ্টাৰনেট বজাৰৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰিছে । 2025 চনৰ শেষৰ ফালে এই উদ্যোগটোৰ বিশ্বব্যাপী মূল্য 11.93 বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব আৰু 2034 চনৰ ভিতৰত 37.64 বিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ডাইৰেক্ট টু চেল প্ৰযুক্তিৰ উত্থানে মোবাইল ডিভাইচত টেক্সট মেছেজিং উপলব্ধ হ’ব আৰু অতি সোনকালে ভইচ আৰু ডাটা সেৱা প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ ফলত মহাকাশ ভিত্তিক ইণ্টাৰনেটৰ উপযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।

সুলভ ইণ্টাৰনেটৰ এই পৰিৱৰ্তনশীল বৃদ্ধিয়ে কেৱল ডিজিটেল অন্তৰ্ভুক্তিক ইন্ধন যোগোৱাই নহয়, দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত দূৰৱৰ্তী স্বাস্থ্যসেৱা, দূৰ শিক্ষা, জৰুৰীকালীন সঁহাৰি আৰু ই-কমাৰ্চৰ দৰে জটিল সঁজুলিসমূহো উপলব্ধ কৰি তুলিছে ।

SpaceX ৰ 10 হাজাৰ সংখ্যক ষ্টাৰলিংক উৎক্ষেপণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি । ইয়াৰ দ্বাৰা মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু বিশ্ব সংযোগৰ ওপৰত ইয়াৰ বিঘ্নিতকাৰী প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

SPACEX 10000 SATELLITE LAUNCH
ধন কুবেৰ ই’লন মাস্ক
FALCON 9 LAUNCH
ETV BHARAT ASSAM NEWS
STARLINK’S 10000 SATELLITE LAUNCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.