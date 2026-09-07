স্পেচএক্স ফেলকন ৯ ৰকেটৰ ২৭টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ
স্পেচএক্সে কেলিফোৰ্ণিয়াৰ বেণ্ডেনবাৰ্গ স্পেচ ফ'ৰ্চ বেছৰ পৰা ফেলকন ৯ ৰকেটৰ জৰিয়তে ২৭টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় ।
Published : September 7, 2026 at 7:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইলন মাস্কৰ মহাকাশ কোম্পানী স্পেচএক্সে কেলিফোৰ্ণিয়াৰ বেণ্ডেনবাৰ্গ মহাকাশ বাহিনী ঘাটিৰ পৰা ফেলকন ৯ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰে । স্থানীয় সময় অনুসৰি ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ১০.২৬ বজাত এই ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হয় । সেই সময়ত আকাশ সম্পূৰ্ণ ফৰকাল আৰু নীলা আছিল ।
কিয়নো কেলিফোৰ্ণিয়াৰ মধ্য উপকূলত সাধাৰণতে প্ৰায়ে কুঁৱলী থাকে । সেই কাৰণে পৰিষ্কাৰ বতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল । এই উৎক্ষেপণৰ দ্বাৰা ফেলকন ৯ ৰকেটে ২৭টা ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহক ল' আৰ্থ অৰবিটত উপনীত কৰায় ।
Watch Falcon 9 launch 27 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/nMXNWERj1d— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
বুষ্টাৰৰ সফলতাৰে অৱতৰণ
এই ৰকেটে প্ৰথম পৰ্যায়ত উৎক্ষেপণৰ ৮.৫ মিনিট পিছত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱতৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । এই ৰকেটে স্পেচএক্সৰ ড্ৰোন জাহাজ 'Of Course I Still Love You'ত সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰে । এই বুষ্টাৰৰ নাম হৈছে বি১০৮৮ । এইটো হৈছে ইয়াৰ ১৯ সংখ্যক উৎক্ষেপণ । স্পেচএক্সৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ৩৭ বাৰ উৎক্ষেপণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে বি১০৬৭ বুষ্টাৰে । এই বুষ্টাৰটো ২৫ আগষ্টৰ ষ্টাৰলিংকৰ এক অভিযানত চামিল হৈছিল । বৰ্তমানে বি১০৮৮-এ ইয়াৰ আধা ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰিছে । ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ অৱতৰণৰ ৬২ মিনিটৰ পিছতে ২৭টা উপগ্ৰহৰ আটাইকেইটা সঠিক সময়ত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
২০২৬ চনত ফেলকন ৯ৰ এইটো আছিল ১০৩ সংখ্যক অভিযান । ইয়াৰে ভিতৰত ৮০টা অভিযান কেৱল ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ প্ৰেৰণৰ বাবেই কৰা হৈছে । ষ্টাৰলিংক হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহীয় নেটৱৰ্ক । মহাকাশ বিজ্ঞানী তথা উপগ্ৰহীয় বিশেষজ্ঞ জোনাথন মেকডুৱেলৰ মতে, ইয়াত বৰ্তমান ১১ হাজাৰোধিক সক্ৰিয় উপগ্ৰহই কাম কৰি আছে ।
Deployment of 27 @Starlink satellites confirmed— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা
বৰ্তমান ষ্টাৰলিংক অভিযান কেৱল বেণ্ডাৰবাৰ্গৰ পৰায়ে পৰিচালনা কৰি থকা হৈছে । প্ৰথৱাস্থাত ইয়াক ফ্লোৰিডাৰ পৰাও উৎক্ষেপন কৰা হৈছিল । কিন্তু স্পেচএক্সে ফ্লোৰিডা অভিযান বৰ্তমান বন্ধ ৰাখিছে ।
Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/bjesgK0h7R— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
স্পেচএক্সে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ষ্টাৰলিংক ভি৩ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব । এইটো বৰ্তমানৰ ভি২-তকৈ ডাঙৰ আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম । ইলন মাস্কে জনোৱা মতে, কোম্পানীটোৱে প্ৰায় এক লাখ ষ্টাৰলিংক ভি৩ উপগ্ৰহৰ এক নেটৱৰ্ক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰলিংক নেটৱৰ্ক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে আৰু বিশ্বজুৰি ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ কৰাই আছে ।