ইছৰোৰ কৃতিত্ব: ইছৰোই সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে BlueBird Block-2 উপগ্ৰহ
ইছৰোৱে আজি 8.55 বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা নিজৰ হেভি-লিফ্ট LVM3-M6 ৰকেটত ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2 যোগাযোগ উপগ্ৰহ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ।
Published : December 24, 2025 at 9:13 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি অৰ্থাৎ 24 ডিচেম্বৰৰ দিনা সফলতাৰে উৎক্ষেপণ হয় bluebird6 ৷ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি পুৱা 08:55 বজাত (BlueBird Block-2 বুলিও জনা যায়) উপগ্ৰহটো সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় ।
LVM3-M6/ BlueBird Block-2 মিছন হৈছে LVM3 উৎক্ষেপণ বাহনখনত এক নিবেদিত বাণিজ্যিক মিছন, যিয়ে আমেৰিকাৰ এএছটি স্পেচম’বাইলৰ BlueBird Block-2 যোগাযোগ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰে ।
Liftoff!#LVM3M6 launches the BlueBird Block-2 spacecraft from SDSC SHAR.— ISRO (@isro) December 24, 2025
Youtube Livestreaming link:https://t.co/FMYCs31L3j
For More information Visit:https://t.co/PBYwLU4Ogy
#LVM3M6 #BlueBirdBlock2 #ISRO #NSIL
LVM3 উপগ্ৰহ
AST স্পেচম’বাইলৰ ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2, যিটো 6.5 টন ওজনৰ এটা বিশাল যোগাযোগ উপগ্ৰহ, ভাৰতৰ পৰা নিম্ন পৃথিৱী কক্ষপথ (LEO)ত নিয়োজিত কৰা আটাইতকৈ গধুৰ বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ LVM3 । ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিযানসমূহত LVM3 এ 72 টা উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই চন্দ্ৰযান-2, চন্দ্ৰযান-3 আৰু দুটা OneWeb অভিযান সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছিল । LVM3 ৰ পূৰ্বৰ উৎক্ষেপণ আছিল LVM3-M5/CMS-03 মিছন, যিটো 2025 চনৰ 02 নৱেম্বৰত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছিল ।
LVM3 হৈছে তিনিটা পৰ্যায়ৰ লঞ্চ বাহন য'ত দুটা কঠিন ষ্ট্ৰেপ-অন মটৰ (S200), এটা লিকুইড কোৰ ষ্টেজ (L110) আৰু এটা ক্ৰাইজেনিক আপাৰ ষ্টেজ (C25) থাকে । ইয়াৰ লিফ্ট অফ ভৰ 640 টন, উচ্চতা 43.5 মিটাৰ আৰু জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (GTO)লৈ 4200 কিলোগ্ৰাম পেলোড ক্ষমতা ।
Launch Day for #LVM3M6.— ISRO (@isro) December 24, 2025
LVM3-M6 lifts off today at 08:55:30 IST with BlueBird Block-2 from SDSC SHAR.
Youtube Livestreaming link:https://t.co/FMYCs31L3j
🕗 08:25 IST onwards
For More information Visit:https://t.co/PBYwLU4Ogy
#LVM3M6 #BlueBirdBlock2 #ISRO #NSIL pic.twitter.com/5q3RfttHZh
2 নৱেম্বৰত প্ৰেৰণ কৰা GSAT-7R য়ে সমগ্ৰ ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলত টেলিকমিউনিকেচন কভাৰেজ প্ৰদানৰ দায়িত্ব লৈছিল । ইয়াৰ পেলোডত একাধিক যোগাযোগ বেণ্ডৰ ওপৰত ভয়েচ, ডাটা আৰু ভিডিঅ' লিংক সমৰ্থন কৰিব পৰা ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । এই অভিযানত LVM3-M6 এ BlueBird Block-2 উপগ্ৰহটোক, নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰিব আৰু ই হৈছে নিয়োগ কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপগ্ৰহ ৷
অভিযানৰ লক্ষ্য
ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2 ৰ লক্ষ্য হৈছে মহাকাশ ভিত্তিক চেলুলাৰ ব্ৰডবেণ্ড পোনপটীয়াকৈ অপৰিৱৰ্তিত স্মাৰ্টফোনলৈ প্ৰেৰণ কৰা, যিয়ে দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত সংযোগত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব । এই উৎক্ষেপণৰ পিছত 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা LVM3-M5 অভিযানে নৌসেনাৰ বাবে ভাৰতৰ আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহটোক প্ৰদক্ষিণ কৰিছিল ।
এই অভিযানৰ দ্বাৰা LVM3-M6 এ BlueBird Block-2 উপগ্ৰহটোক নিম্ন পৃথিৱী কক্ষপথত স্থাপন কৰিব আৰু ই নিম্ন পৃথিৱী কক্ষপথত নিয়োজিত হ’বলগীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপগ্ৰহ । এই উপগ্ৰহটো পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2 যোগাযোগ উপগ্ৰহৰ অংশ, যিবোৰক স্থানভিত্তিক চেলুলাৰ ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ পোনপটীয়াকৈ মানক মোবাইল স্মাৰ্টফোনলৈ প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
Kudos Team #ISRO for the successful launch of LVM3-M6 carrying BlueBird Block-2.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) December 24, 2025
With the visionary patronage of PM Sh @narendramodi, @isro continues to achieve one success after another, reiterating India’s growing prowess in Space technology. pic.twitter.com/gsnYimTwZs
প্ৰথমে এই অভিযানৰ বাবে দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 15 ডিচেম্বৰ ৷ অৱশ্যে প্ৰি-লঞ্চ ছিষ্টেমৰ সকলো পৰীক্ষা আৰু বাহনৰ সংহতি সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ 24 ডিচেম্বৰলৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
A significant stride in India’s space sector…— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025
The successful LVM3-M6 launch, placing the heaviest satellite ever launched from Indian soil, the spacecraft of USA, BlueBird Block-2, into its intended orbit, marks a proud milestone in India’s space journey.
It strengthens… pic.twitter.com/AH6aJAyOhi
ইছৰোৰ এই সফল অভিযানৰ পাচতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে ভাৰতীয় বিজ্ঞান সংস্থাটোক শুভেচ্ছা জনায় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে X যোগে কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰচেষ্টাও প্ৰতিফলিত হৈছে । আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মহাকাশ বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তাসকললৈ অভিনন্দন । মহাকাশৰ জগতখনত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত আছে !"
লগতে পঢ়ক