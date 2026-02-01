কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মহাকাশ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, স্বচ্ছ শক্তিক দিয়া হ’ব অগ্ৰাধিকাৰ !

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: মহাকাশ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, স্বচ্ছ শক্তিক দিয়া হ’ব অগ্ৰাধিকাৰ !
আজি দাখিল হ’ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026 ৷ বিগত বৰ্ষত মহাকাশ, স্বচ্ছ শক্তি, এআই, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৱণ্টন সন্দৰ্ভত চকু ফুৰাও আহক ----
Published : February 1, 2026 at 10:22 AM IST
হায়দৰাবাদ: বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি, 2026 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা অভিলেখ সৃষ্টি কৰি একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব, য’ত অস্থিৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজত অৰ্থনৈতিক বিকাশক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । যোৱা বছৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আয়কৰ স্লেব সলনি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যাৰ ফলত বছৰি 12 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিৰ আয়কৰ কাৰ্যকৰীভাৱে নাইকিয়া হৈছিল ।
কৃষি, MSME, বিনিয়োগ আৰু ৰপ্তানিক লক্ষ্য কৰি বৃহৎ ঘোষণাৰ মাজতে বাজেটত মহাকাশ, বৈদ্যুতিক বাহন, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ দৰে খণ্ডকো সম্বোধন কৰা হৈছিল । সেউজ শক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ বাবে বৃহৎ পুজি আৱণ্টনৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰো চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ অনুসৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যোৱা বাজেটৰ চকু ফুৰাও আহক যিয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026 সন্দৰ্ভত আমাক সম্যক আভাস প্ৰদান কৰিব ---
ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ড
যোৱা বছৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত মহাকাশ বিভাগৰ বাবে 13.415 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল, যাৰ ফলত পূৰ্বৰ 11,725 কোটি টকাৰ বাজেট বৃদ্ধি পাইছিল । এই আবণ্টনত মহাকাশ গৱেষণাৰ বাবে 6103 কোটি টকাৰ মূলধন ব্যয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ আৰু গভীৰ মহাকাশ অভিযানকে ধৰি অভিলাষী প্ৰকল্পৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল, যিটো ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিফলিত হৈছিল ।
2025 চনত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ISRO) অভিযান, স্থল পৰীক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনকে ধৰি প্ৰায় 231 টা সাফল্য চিহ্নিত কৰে, য'ত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 100 সংখ্যক অভিযান, স্বয়ংক্ৰিয় ডকিং আৰু আনডকিং প্ৰদৰ্শন (SPADEX Mission), প্ৰথম যৌথ ইছৰো-নাছা অভিযান (NISAR), ভাৰতৰ পৰা আটাইতকৈ গধুৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ (Bluebird Block-2), Mission 'এক্সিয়াম-4’, গগনযান অভিযান ত্বৰান্বিত হোৱাত মনোনিৱেশ কৰাকে ধৰি বহু কাম অৰ্ন্তভুক্ত ।
ইভি আৰু স্মাৰ্টফোনৰ বাবে বেটাৰী নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ
কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2025 ত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী উৎপাদনত ব্যৱহৃত মূলধনী সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল, ইলেক্ট্ৰিক বাহন (ইভি) আৰু মোবাইল ফোনসমূহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে । নিৰ্মলা সীতাৰমনে কয় যে ৰেহাইপ্ৰাপ্ত মূলধনী সামগ্ৰীৰ তালিকাত ইভি বেটাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে 35 টা অতিৰিক্ত মূলধনী সামগ্ৰী আৰু মোবাইল ফোন বেটাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে 28 টা অতিৰিক্ত মূলধনী সামগ্ৰী যোগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
সীতাৰমনে ’ মেক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ, মজলীয়া আৰু বৃহৎ উদ্যোগসমূহক সামৰি লোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন অভিযান স্থাপন কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই অভিযানৰ লক্ষ্য আছিল ঘৰুৱা মূল্য সংযোজন উন্নত কৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰু সৌৰ পিভি কোষ, ইভি বেটাৰী, মটৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰক, ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ, বতাহৰ টাৰ্বাইন, অতি উচ্চ ভল্টেজৰ সংবহন সঁজুলি আৰু গ্ৰীড স্কেলৰ বেটাৰীৰ বাবে এক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ক্লিন টেক উৎপাদনক সহায় কৰা ।
পাৰমাণৱিক আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি
কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2025 ত ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে 20 হাজাৰ কোটি টকাৰ পাৰমাণৱিক শক্তি অভিযানৰ কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে । ইয়াত 2033 চনৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰ মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ (SMR) নিৰ্মাণ আৰু 2047 চনৰ ভিতৰত পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, যাৰ লক্ষ্য আছিল 100 GW ক্ষমতা লাভ কৰা ।
স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদন ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধিৰ বাবে এনে প্ৰকল্পৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰাৰ আশাত পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন খণ্ডৰ ব্যক্তিগত সংস্থাক অনুমতি দিয়াৰ পৰিকল্পনাও চৰকাৰে নিশ্চিত কৰে । এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ বাবে পাৰমাণৱিক শক্তি আইন আৰু পাৰমাণৱিক ক্ষতিৰ বাবে নাগৰিক দায়বদ্ধতা আইন সংশোধনী গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সেই সময়ত সীতাৰমণে কয় ।
2025 সমগ্ৰ বৰ্ষটো নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত আছিল । কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বৃহস্পতিবাৰে সংসদত দাখিল কৰা শেহতীয়া অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত দাবী কৰা হৈছে যে ভাৰতে ইতিমধ্যে 50 শতাংশ অজীৱাশ্ম শক্তিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি 2025 চনৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে 51.93 শতাংশত উপনীত হৈছে, যাৰ সমৰ্থনত অভিলেখ বাৰ্ষিক নবীকৰণযোগ্য শক্তি সংযোজনেৰে সমৰ্থিত হৈছে ।
2025-26 বৰ্ষৰ ভিতৰত দেশত মুঠ 38.61 গিগাৱাট নবীকৰণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত 30.16 গিগাৱাট সৌৰশক্তি, 4.47 গিগাৱাট বায়ু শক্তি, 0.03 গিগাৱাট জৈৱ শক্তি আৰু 3.24 গিগাৱাট জলশক্তি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মূল প্ৰযুক্তি প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ
যোৱা বছৰৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান (IIT) আৰু ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান (আই আই এছ চি)ত টেক ৰিচাৰ্চৰ বাবে 10 হাজাৰ ফেল’শ্বিপ ঘোষণা কৰিছিল । বাজেটত মোবাইল ফোন, আই টি হাৰ্ডৱেৰ, অৰ্ধপৰিবাহী আঁচনি আৰু ইণ্ডিয়াএআই মিছনৰ বাবে প্ৰডাকচন-লিংকড ইনচেণ্টিভ (পিএলআই) আঁচনিৰ বাবে বৰ্ধিত আবণ্টনকে ধৰি মূল প্ৰযুক্তি প্ৰকল্পৰ বাজেটত প্ৰায় 84 শতাংশ বৃদ্ধিৰে 18000 কোটি টকাও বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
PLI ৰ অধীনত ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন: উল্লেখযোগ্য যে PLI আঁচনিখনে সৰ্বাধিক আবণ্টন লাভ কৰিছিল, যাৰ পৰিমাণ আছিল 8,885 কোটি টকা—যি ইলেক্ট্ৰনিকছ (ম’বাইল), ঔষধ, অটোম’বাইল উপাদান, টেলিকম, সৌৰ পিভি মডিউল আৰু অধিককে ধৰি একাধিক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডত উৎপাদনক এক বৃহৎ উত্থান দিছিল ।
শেহতীয়া অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসৰি 2020 চনত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা পিএলআই আঁচনিখনে 2 লাখ কোটি টকাৰো অধিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিছে । 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ইয়াৰ দ্বাৰা 18.7 লাখ কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ বৃদ্ধি পোৱা উৎপাদন আৰু বিক্ৰীৰ সৃষ্টি হৈছে, 12.6 লাখতকৈ অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু 8.2 লাখ কোটি টকাতকৈও অধিক ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে ।
অৰ্ধপৰিবাহীত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে: 2025 চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ঘোষণা কৰা অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পৰ বাবে আবণ্টন দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 2499.96 কোটি টকা হৈছে । বাজেটত কম্পাউণ্ড অৰ্ধপৰিবাহী, চেন্সৰ, চিপ এছেম্বলি, টেষ্টিং, পেকেজিং ইউনিটৰ বাবেও 56 শতাংশ আবণ্টন বৃদ্ধি কৰি 3900 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
2025 চনত ভাৰতে ইয়াৰ অৰ্ধপৰিবাহী অভিযানত বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে, যাৰ শিৰোনাম আছিল ছেমিকন ইণ্ডিয়া 2025 ত 32-বিট বিক্ৰম প্ৰচেছৰকে ধৰি ছিলিকন কাৰ্বাইড নিৰ্মাণৰ দিশত প্ৰথম ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ চিপসমূহ উপস্থাপন ।
ভাৰতৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা অভিযান
ইণ্ডিয়া AI মিছনৰ বাবে পুঁজিও যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈ 11 গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই 2000 কোটি টকা হৈছে । এই অভিযানৰ অধীনত দেশখনে ঘৰুৱা বৃহৎ ভাষাৰ আৰ্হি (এল এল এম) নিৰ্মাণ কৰি সুলভ খৰচত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু আই টি মন্ত্ৰালয়ৰ বাবে প্ৰায় 48 শতাংশ পুঁজি বৃদ্ধি পাই 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 26,026.25 কোটি টকা হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ইণ্ডিয়াএআই মিছনে আৰু 16,000 গ্রাফিক্স প্ৰচেছিং ইউনিট (জিপিইউ) এম্পেনেল কৰিছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ সংখ্যা 34,333 লৈ বৃদ্ধি পাইছিল—যাৰ ফলত ইয়াৰ বৰ্তমানৰ জিপিইউ ক্ষমতা মিছনৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষ্যৰ তিনিগুণতকৈও অধিক ।
শিক্ষাৰ বাবে AI ত CoE: কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2025 ৰ অংশ হিচাপে সীতাৰমণে শিক্ষাৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) নতুনকৈ উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ (CoE) স্থাপনৰ কথাও ঘোষণা কৰে । 500 কোটি টকাৰ বাজেট আবণ্টনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই CoE in AI for Education ৰ লক্ষ্য হৈছে AI গৱেষণাক লাভান্বিত কৰা আৰু শিক্ষা খণ্ডত ইয়াৰ প্ৰয়োগ বৃদ্ধি কৰা ।
সীতাৰমণে নিজৰ ভাষণত কয়, "কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ উদ্যোগসমূহত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু ভাৰতে AI গৱেষণা আৰু প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব । প্ৰস্তাৱিত উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰসমূহে শিক্ষা খণ্ডত উদ্ভাৱন, প্ৰশিক্ষণ আৰু এআই-চালিত সমাধানৰ নিয়োগৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব ।"
উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাৰ বাবে এআইত নতুন CoE হৈছে কৃষি, স্বাস্থ্যসেৱা, আৰু বহনক্ষম চহৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি AI ৰ তিনিটা প্ৰতিষ্ঠিত উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ, 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2027-28 বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে মুঠ আৰ্থিক ব্যয় 990 কোটি টকা ।
লগতে পঢ়ক