গুগল মেপতে এতিয়াৰে পৰা সন্ধান উলিয়াব পাৰিব আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী আধাৰ কেন্দ্ৰটোৰ

অতি সোনকালে সমগ্ৰ দেশৰ মানুহে সমীপৰ পৰীক্ষিত আধাৰ কেন্দ্ৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু উপলব্ধ সেৱাসমূহ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ৷

প্ৰতীকাত্মক ছবি (গুগল ইনপুটৰ সহায়ত ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 4:41 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথৰিটি (UIDAI) আৰু গুগলে সহযোগিতা কৰি অনুমোদিত আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহ গুগল মেপত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো পদক্ষেপে সমগ্ৰ দেশৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে সহজলভ্য আৰু সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব ।

এই পদক্ষেপে আৱাসীসকলক প্ৰদান কৰা সেৱাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধাৰ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব, যেনে প্ৰাপ্তবয়স্ক নামভৰ্তি, শিশুৰ নামভৰ্তি বা কেৱল ঠিকনা আৰু মোবাইল আপডেট । ইয়াৰ উপৰিও ডিভিয়াং-বন্ধুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি আৰু পাৰ্কিঙৰ সুবিধাৰ উপলব্ধতা, পৰিচালনাৰ সময় আদি বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধৰি কেন্দ্ৰৰ অভিগম্যতাৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহো য’তেই প্ৰযোজ্য হ’ব তাতেই প্ৰদৰ্শিত কৰা হ’ব, যাৰ ফলত বাসিন্দাসকলৰ বাবে সুবিধা অধিক বৃদ্ধি পাব ।

অনাগত মাহত এই সুবিধা উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই সহযোগিতাৰ ডিজাইন হৈছে জনসাধাৰণৰ সুবিধা বৃদ্ধি, ভুল তথ্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু দেশজুৰি অত্যাধুনিক আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ (ASK)কে ধৰি 60,000 ৰো অধিক আধাৰ কেন্দ্ৰত বাসিন্দাসকলে নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰা । ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হ’ব যে যেতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল মেপত সন্ধান কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক পৰীক্ষিত আধাৰ কেন্দ্ৰলৈ নিৰ্দেশিত কৰা হয় ।

UIDAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ভূৱনেশ কুমাৰে কয়, "UIDAI য়ে সদায় আধাৰ নম্বৰধাৰীসকলৰ জীৱন-যাপনৰ সুবিধা উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই সহযোগিতাই নিশ্চিত কৰিব যে অনুমোদিত আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত নেভিগেট কৰাটো এতিয়া সহজ, দ্ৰুত আৰু অধিক স্বচ্ছ ।"

সহযোগিতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, UIDAI য়ে কেন্দ্ৰৰ তথ্য পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু মানুহৰ মতামতৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষভাৱে সঁহাৰি জনাবলৈ গুগল ব্যৱসায়িক প্ৰফাইল ব্যৱহাৰ কৰিব, যাৰ ফলত স্বচ্ছ আৰু সঁহাৰি জনোৱা সেৱা পৰিৱেশতন্ত্ৰ নিশ্চিত হ’ব । আগলৈ অংশীদাৰিত্বই গুগল মেপছ আন্তঃপৃষ্ঠৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ এপইণ্টমেণ্ট বুকিং অন্বেষণ কৰিব যাৰ ফলত বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আৰু অধিক দক্ষতাৰে কৰিব পাৰিব ।

গুগল ইণ্ডিয়াৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ মুৰব্বী শ্ৰীমতী ৰলি আগৰৱালাই কয়, “UIDAI ৰ সৈতে মিলি পৰীক্ষিত আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহ একত্ৰিত কৰি আমি লাখ লাখ বাসিন্দাক আত্মবিশ্বাসেৰে বিশ্বাসযোগ্য সেৱা বিচাৰি উলিওৱাত সহজ কৰি তুলিছো আৰু অত্যাৱশ্যকীয় চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনি আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় লোকসকলৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিছো ।”

