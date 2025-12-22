India Bike Week 2025: SMK হেলমেটে মুকলি কৰিলে আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰ হেলমেট

India Bike Week 2025: SMK হেলমেটে মুকলি কৰিলে আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰ হেলমেট
ইণ্ডিয়া বাইক উইক 2025 ত SMK য়ে মুকলি কৰিছে একাধিক নতুন প্ৰিমিয়াম হেলমেট । বিতংকৈ জানিবলৈ পঢ়ক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ---
Published : December 22, 2025 at 11:20 AM IST
হায়দৰাবাদ: Studds Accessories Ltd ৰ প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড SMK হেলমেটছে 19 ডিচেম্বৰত পঞ্চগণিত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়া বাইক উইক 2025 ত হেলমেট আৰু ৰাইডিং গিয়াৰৰ এক বিস্তৃত লাইনআপ মুকলি কৰে ।
Cygnus ফ্লিপ-বেক হেলমেট
SMK Cygnus 180 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনশীল হিচাপে কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিছে, যিয়ে বিভিন্ন ৰাইডিং ভংগীমাৰ লগত খাপ খুৱাই সম্পূৰ্ণ মুখ আৰু মুকলি মুখৰ মোডৰ মাজত ৰূপান্তৰ সাধন কৰে, যেনে উলম্ব ক্ৰুজাৰ বা স্পৰ্ট লেনিং পজিচন । ইয়াত ভাৰতৰ কেইটামানৰ ভিতৰত অন্যতম পি/জে প্ৰমাণপত্ৰ আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা ইমপেক্ট প্ৰটেকচনৰ বাবে এনাৰ্জি ইমপেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট থাৰ্মোপ্লাষ্টিক (ইআইআৰটি) শ্বেল আৰু মাল্টি-ডেনচিটি ইপিএছ লাইনাৰ আছে । বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে পিনলক মেক্সভিজনৰ সৈতে এটা বহল এন্টি-স্ক্ৰেচ ভিজাৰ, সংহত ছান ভিজাৰ, প্ৰিমিয়াম ভেন্টিলেচন আৰু দুটা শ্বেল বিকল্পৰ মাজেৰে চাৰিটা কঠিন ৰঙৰ XSৰ পৰা XXXLলৈকে আকাৰ; ইয়াৰ খুচুৰা মূল্য 17 হাজাৰৰ পৰা 20 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত হ’ব ।
SMK য়ে ভাৰতীয় বজাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসিত এৰেছ আৰু নোভা হেলমেট প্ৰৱৰ্তন কৰে । এৰেছে ডুৱেল-স্প’ৰ্ট ব্যৱহাৰৰ বাবে ডিটাচেবল ছান পিক আৰু ইণ্টাৰনেল ছান ভিজাৰ প্ৰদান কৰে, আনহাতে নোভাই আল্ট্ৰা-ৱাইড ভিজন ফিল্ডৰ সৈতে চশমা সংযুক্ত ডিজাইন প্ৰদান কৰে । দুয়োটাতে এৰ’ডাইনেমিক বিল্ড আৰু কম্ফৰ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, ইয়াৰ মূল্য আৰেছৰ বাবে 6350 টকা আৰু নোভাৰ বাবে 3900 টকা ।
ডেল্টা ডেমি-জেট ছিৰিজ
ডেল্টা ছিৰিজে নগৰীয়া যাত্ৰীসকলৰ বাবে ডেল্টা চিটিৰ সৈতে ডেমি-জেট ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে, ইয়াত এটা লঘু ইআইআৰটি শ্বেল, ইন্টিগ্ৰেটেড ক্লিয়াৰ ভাইজাৰ, কুইক-ৰিলিজ বাকল আৰু পাঁচটা ৰং আৰু আকাৰৰ XS ৰ পৰা XXL লৈকে গ্লছ/মেট ফিনিচিংত আৰ্দ্ৰতা-উইকিং ইণ্টেৰিয়ৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ডেল্টা ট্যুৰে দ্বৈত বাহ্যিক ভাইজাৰ, কনট্যুৰযুক্ত গাল পেড, ব্লুটুথ স্পীকাৰ পকেট আৰু এছৰ পৰা এক্সএক্সএললৈকে পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰাইডাৰসকলৰ বাবে উপযুক্ত । দুটা শ্বেল আকাৰৰ দুয়োটা মডেলৰ মূল্য আৰম্ভ 3,299 টকাৰ পৰা ।
নতুন গ্রাফিক্স আৰু জেকেট
SMK নিৰ্বাচিত হেলমেটত এগনাৰ চাইবৰ্গ, টাইফুন ৰাইভাল, গালউইং ছনিক আৰু ষ্টেলাৰ স্পৰ্ট ফ্লাইটৰ দৰে সতেজ গ্রাফিক্স প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । এইবোৰৰ পৰিপূৰক হিচাপে, চিই লেভেল এ প্ৰমাণিত জেকেটসমূহৰ ভিতৰত আছে গ্ৰীষ্মকালীন মডেল ইনফিনিটি ৰাছ আৰু গ্লেডিয়েটৰৰ সৈতে 600D অক্সফৰ্ড ফেব্ৰিক, মেছ পেনেল আৰু আঁতৰ কৰিব পৰা ৱাটাৰপ্ৰুফ লাইনাৰ; ৱাটাৰপ্ৰুফ/থাৰ্মেল লাইনাৰ, ৰিফ্লেক্টিভ পেনেল আৰু হাইড্ৰেচন ছিষ্টেমৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ বাবে এপেক্স এডভেন্টুৰা আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফিং আৰু থাৰ্মেল লাইনাৰ থকা মহিলাসকলৰ বাবে এথেনোভা । জেকেটসমূহ S ৰ পৰা 4XL লৈকে উপলব্ধ ।
কোম্পানীটোৰ বিষয়ে চমু আভাস
ভাৰতত মটৰ চাইকেলৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ষ্টাডছ এক্সেচৰিজ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক সিদ্ধাৰ্থ ভূষণ খুৰাণাই প্ৰিমিয়াম গিয়াৰৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । কেয়াৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2024 চনত আয়তনৰ হিচাপত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দুচকীয়া হেলমেট নিৰ্মাতা ষ্টাডছে তিনিটা সুবিধাত বছৰি 9.34 মিলিয়ন ইউনিট উৎপাদন কৰিছিল আৰু 2024 বিত্তীয় বৰ্ষত 7.10 মিলিয়ন ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল, 70 খনতকৈও অধিক দেশত ষ্টাডছ আৰু SMK ৰ বিপণন স্থাপন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক