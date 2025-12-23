ETV Bharat / technology

Realme ৰ পৰা Vivo লৈ - জানুৱাৰী মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা স্মাৰ্টফোন

নতুন বৰ্ষলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম মাহটোতে বজাৰলৈ আহি আছে কেইবাটাও স্মাৰ্টফোন ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---

Smartphones Launching in January 2026: Redmi Note 15 5G Series, Vivo X200T, and More
Oppo Reno 15 Series 5G, Redmi Note 15 Series, Vivo X200T (Oppo, Redmi, Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 11:08 AM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় বজাৰত 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’ব কেইবাটাও শক্তিশালী স্মাৰ্টফোনে । বহু প্ৰত্যাশিত মিড ৰেঞ্জ লঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুলভ মূল্যৰ 5G ফোনলৈকে, বছৰৰ আৰম্ভণিতে নিজৰ স্মাৰ্টফোনটো সলনি কৰিব বিচৰা ক্ৰেতাসকলৰ বাবে জানুৱাৰী মাহটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’বলগীয়া প্ৰধান স্মাৰ্টফোনসমূহৰ তালিকা ইয়াত আগবঢ়োৱা হ’ল ।

1. Oppo Reno 15 Series 5G

অহা মাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Oppo Reno 15 Series । ইতিমধ্যে চীনত এই ডিভাইচসমূহৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰা হৈছে যদিও ভাৰতৰ লাইনআপ অলপ বেলেগ হ’ব, ইয়াত Reno 15 Pro, Reno 15 Mini pro আৰু Reno 15 ৰ দৰে তিনিটা মডেল থাকিব ।

OPPO ৰ অল-ৰাউণ্ড আৰ্মৰ বডিৰ সৈতে নিৰ্মিত, Reno15 ছিৰিজে স্পঞ্জ বায়নিক কুশ্বনিং, এটা এৰোস্পেচ-গ্ৰেড এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম, আৰু শীৰ্ষ-স্তৰৰ IP66, IP68, আৰু IP69 ৰেটিংৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায়।

মুকলিৰ তাৰিখ (প্ৰত্যাশিত)

Reno 15 ছিৰিজ ভাৰতত কেতিয়া মুকলিৰ হ’ব সেই দিনটো এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধত এই ডিভাইচসমূহৰ আত্মপ্ৰকাশ হ’ব পাৰে বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে ।

প্ৰত্যাশিত মূল্য

দেশত কোম্পানীটোৰ পূৰ্বৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ধাৰা অনুসৰি Reno 15 ছিৰিজৰ মূল্য প্ৰায় 35 হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।

2. Redmi Note 15 Series

2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’বলগীয়া স্মাৰ্টফোনসমূহৰ ভিতৰত Redmi Note 15 ছিৰিজ আছে । এসময়ত ভাৰতত মিড ৰেঞ্জ ছেগমেণ্টত ছাইঅ’মিৰ নোট ছিৰিজে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল আৰু নোট 15 লাইনআপে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এবছৰৰ ব্যৱধানৰ পিছত আহি আছে নতুন নোট ছিৰিজ । এই ছিৰিজত Redmi Note 15, Note 15 Pro আৰু Note 15 Pro+ অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে, য’ত AMOLED ডিছপ্লে, উচ্চ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, উন্নত ডুৱেল আৰু ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ, 6000mAh+ বেটাৰী আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ দৰে বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে ।

মুকলিৰ তাৰিখ

2026 চনৰ 6 জানুৱাৰীত ভাৰতত মুকলি হ’ব Redmi Note 15 ছিৰিজ ।

প্ৰত্যাশিত মূল্য

বেচ মডেলৰ বাবে ভাৰতত Redmi Note 15 ছিৰিজৰ মূল্য প্ৰায় 25 হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰ’+ মডেলৰ মূল্য 40 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ।

3. Realme 16 Pro Series

Redmi Note 15 5G ছিৰিজ মুকলিৰ দিনাই ভাৰতত মুকলি হ’ব Realme 16 Pro ৷ যাৰ ফলত ই 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’বলগীয়া মূল স্মাৰ্টফোন ছিৰিজৰ ভিতৰত অন্যতম । লাইনআপত প্ৰিমিয়াম ডিজাইন, শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । অধিক পৰিৱেশন-চালিত অভিজ্ঞতা বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি Realme এ Redmi’s Note লাইনআপৰ শক্তিশালী বিকল্প হিচাপে 16 Pro ছিৰিজক স্থান দিব পাৰে ।

মুকলিৰ তাৰিখ

2026 চনৰ 6 জানুৱাৰীত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Realme 16 Pro series ।

প্ৰত্যাশিত মূল্য

Realme এ এতিয়াও মূল্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও 16 Pro ছিৰিজে উচ্চ মধ্যম ৰেঞ্জ ছেগমেণ্টত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আকৌ, Redmi 15 ছিৰিজৰ মূল্যৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা হ’ব পাৰে ।

4. Poco M8 Series

2026 চনৰ আৰম্ভণিতে Poco M8 আৰু M8 Pro মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ডিভাইচসমূহে বাজেট সচেতন ক্ৰেতাক আকৰ্ষিত কৰিব ৷ ইয়াত বৃহৎ বেটাৰী, সক্ষম প্ৰচেছৰ আৰু 5G সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’বলগীয়া কিছুমান অধিক সুলভ মূল্যৰ স্মাৰ্টফোন হিচাপে Poco M8 লাইনআপে মূল্য-কেন্দ্ৰিক ডিভাইচ বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে । এই ডিভাইচসমূহ Redmi Note 15 5G ছিৰিজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে য’ত M8 Note 15 ৰ সৈতে মিল থাকিব পাৰে আৰু M8 Pro Note 15 Pro+ ৰ সৈতে মিল থাকিব পাৰে ।

মুকলিৰ তাৰিখ (প্ৰত্যাশিত)

2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত Poco M8 আৰু Poco M8 Pro মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইয়াৰ সঠিক তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । ব্ৰেণ্ডটোৱে অৱশ্যে X ত এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ইংগিত প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

প্ৰত্যাশিত মূল্য

Poco M8 series ৰ মূল্য অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সম্ভৱতঃ Redmi Note 15 5G series ৰ দৰে একে মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলি চৰ্চা চলিছে ।

5. Vivo X200T

Vivo X200T জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ Vivo ৰ ফ্লেগশ্বিপ এক্স-ছিৰিজ মডেলৰ তলত অৱস্থিত X200T য়ে কেমেৰাৰ পৰিৱেশন, চিকচিকিয়া ডিজাইন আৰু এটা সক্ষম প্ৰচেছৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে । প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্য আৰু অধিক সুলভ মূল্যৰ মাজত ভাৰসাম্য বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক Vivo ই লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মুকলিৰ তাৰিখ (প্ৰত্যাশিত)

2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে Vivo X200T ।

প্ৰত্যাশিত মূল্য

Vivo ই X200T ৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ই প্ৰিমিয়াম মিড ৰেঞ্জ কেটেগৰীত বহিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 60 হাজাৰ টকা হ’ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ।

অন্যান্য

Xiaomi, Realme, Poco আৰু Vivo ৰ উপৰিও জানুৱাৰী মাহত Galaxy S26 series ও আহিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও উৰাবাতৰি মতে এতিয়া পৰ্যন্ত মুকলিৰ সময়সীমা নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ পিছুৱাই যাব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

