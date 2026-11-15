মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ ২-মাইক্রন চিএনচি মেচিনৰ সফলতাক মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ প্ৰশংসা
বেংগালুৰুস্থিত ইথাৰিয়েল মেচিনছৰ সুবিধা পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 15, 2026 at 1:42 PM IST
বেংগালুৰু : ভাৰতে নিখুঁতভাৱে কাম কৰিব পৰা ২ মাইক্ৰনযুক্ত ৫-এক্সিছ প্ৰিচিজন চিএনচি যন্ত্ৰ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই প্ৰযুক্তিয়ে দেশখনৰ উৎপাদন ক্ষমতা চূড়ান্ত সামগ্ৰী সংযোজনৰ পৰিসৰ অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰমাণ কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ।
ভাৰতৰ উৎপাদনক স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ প্ৰযুক্তি বুলি কোৱাসকলক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যিসকলে আমাৰ উৎপাদনক কেৱল স্ক্রু-ড্ৰাইভাৰ প্ৰযুক্তি'বুলি কয়, তেওঁলোকৰ বাবে: ভাৰততে নক্সা কৰা, ভাৰততে তৈয়াৰী ২ মাইক্ৰন নিখুঁতৰ ৫-এক্সিছ প্ৰিচিজন চিএনচি যন্ত্ৰ ।"
বেংগালুৰুস্থিত ইথাৰিয়েল মেচিনছৰ সুবিধা পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় । তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে ইথেৰিয়েল মেচিনছ হৈছে এক গভীৰ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদন কোম্পানী । এই কোম্পানীটোৱে উন্নত চিএনচি মেচিন ডিজাইন, বিকাশ আৰু পৰিচালনা কৰে । একাধিক খণ্ডত জটিল প্ৰয়োগৰ বাবে উচ্চ নিখুঁত ঔদ্যোগিক উপাদান নিৰ্মাণ কৰা বুলিও একেটা বিবৃতিতে কোৱা হৈছে ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ভাৰতত এক শক্তিশালী আৰু স্বাৱলম্বী ছেমিকণ্ডাক্ট পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
For those calling our manufacturing as screwdriver technology: Designed in India, Made in India 5-axes precision CNC machines with the accuracy of 2 microns! For reference, the thickness of human hair is about 80 microns. (5-axes = x, y, z, rotate, turn) This is the way electronics and semiconductor manufacturing ecosystem is taking shape. India now manufacturing things that go into things that go into things…— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 14, 2026
২ মাইক্ৰন নিখুঁতৰ অৰ্থ হ’ল যন্ত্ৰটোৱে ০.০০২ মিলিমিটাৰৰ ভিতৰত কাম কৰিব পাৰে, যিটো মানুহৰ চুলিৰ ডাঠতাৰ প্ৰায় ১/৪০ ভাগ, যিটো প্ৰায় ৮০ মাইক্ৰন ডাঠ । এনে নিখুঁত উপাদানসমূহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ য'ত অতি সৰু বিচ্যুতিও পৰিৱেশন, প্ৰান্তিককৰণ, বা নিৰ্ভৰযোগ্যতাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
থলুৱা উৎপাদন ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিবৃতিটোত বৈষ্ণৱৰ উদ্ধৃতি দি উল্লেখ কৰা হয়, "আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ভাৱনাৰে, ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উন্নত যন্ত্ৰপাতি আৰু উচ্চ-সঠিকতা সম্পন্ন যন্ত্ৰাংশ ভাৰতে নিজেই বিকাশ আৰু নিৰ্মাণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
ইথাৰিয়েল যন্ত্ৰৰ প্ৰযুক্তিগত ক্ষমতাক আলোকপাত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰকল্পটোৱে ২ মাইক্ৰনৰ পৰা ২০ মাইক্ৰন পৰ্যন্ত সূক্ষ্ম উন্নত যন্ত্ৰপাতি আৰু অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্ৰাংশ নিৰ্মাণ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এনে জটিল উপাদানসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে জাৰ্মানী আৰু জাপানৰ দৰে দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাৰ্যসূচীয়ে এই অতি বিশেষ উপাদান আৰু যন্ত্ৰসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে ঘৰুৱা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিকাশ সাধন কৰি আছে ।"
৫ এক্সিছ চিএনচি মেচিন কি ?
চিএনচিৰ অৰ্থ হ’ল কম্পিউটাৰ নিউমেৰিকেল কণ্ট্ৰ’ল । কাটিব , ড্ৰিলিং আৰু আকৃতি দিয়াৰ গতিবিধি ডিজিটেল ডিজাইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কম্পিউটাৰ চফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় । এক প্ৰচলিত তিনি-এক্সিছ চিএনচি যন্ত্ৰই এটা কাটিব পৰা সঁজুলিক তিনিটা দিশলৈ নিয়ে: X, Y, আৰু Z । এটা পাঁচ এক্সিছ মেচিনে দুটা ঘূৰ্ণনীয় গতি যোগ কৰে । ইয়াৰ ফলত সঁজুলিটোৱে বহু কোণৰ পৰা এটা ৱৰ্কপিছৰ কাষ চাপিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: মহাকাশৰ পৰা উভতি আহিল বিশাল ষ্টাৰশ্বিপ; স্পেচএক্সৰ বৃহৎ সফলতা
বুষ্টাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতো কক্ষপথত উপনীত ষ্টাৰশ্বিপ, সফল স্পেচএক্সৰ এটা লক্ষ্য