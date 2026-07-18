ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ৰকেট বিক্ৰম-১ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ

স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে নিজৰ প্ৰথম কক্ষপথ অভিযান বিক্ৰম-১ ৰকেট সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ৷

SKYROOT AEROSPACE
বিক্ৰম-১ ৰকেট সফলতাৰে উৎক্ষেপণ (Photo/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে শনিবাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন কক্ষপথৰ উৎক্ষেপণ বাহন বিক্ৰম-১ উৎক্ষেপণেৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰে ৷ ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ব্যক্তিগত মহাকাশ খণ্ডৰ বাবে এয়া হ’ব এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ (SDSC-SHAR) প্ৰথম লঞ্চ পেডৰ পৰা মিছন আগমন নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই অভিযানটো উৎক্ষেপণ কৰা হয় ৷ বিক্ৰম-১ৰ পৰীক্ষামূলক উৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত কক্ষপথ উৎক্ষেপণৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ব্যক্তিগত ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বিক্ৰম-১ দেশৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত কক্ষপথ উৎক্ষেপণ বাহন আৰু ই ভাৰতৰ বাণিজ্যিক মহাকাশ সামৰ্থ শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷ উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে কয় যে প্ৰয়োজনীয় সকলো আকাশমাৰ্গ আৰু সামুদ্ৰিক নিষ্কাশন নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷

এই অভিযানৰ সুবিধাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ৰকেটৰ উৰণ পথ আৰু ইমপেক্ট কৰিড’ৰৰ কাষৰ নিষিদ্ধ আকাশমাৰ্গ আৰু সামুদ্ৰিক অঞ্চলসমূহকো অৱগত কৰিছে ৷ ২০২২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত বিক্ৰম-এছ ছাবঅৰ্বিটাল ৰকেটৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পিছত মিছন আগমন স্কাইৰুটৰ দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান ৷

লগতে পঢ়ক : প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট বিক্ৰম-১ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু শ্ৰীহৰিকোটা

TAGGED:

স্কাইৰুট এৰ’স্পেছ
মিছন আগমন
সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ
SKYROOT AEROSPACE
VIKRAM 1

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.