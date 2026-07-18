ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ৰকেট বিক্ৰম-১ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ

ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ৰকেট বিক্ৰম-১ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ
স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে নিজৰ প্ৰথম কক্ষপথ অভিযান বিক্ৰম-১ ৰকেট সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰে ৷
Published : July 18, 2026 at 12:21 PM IST
নতুন দিল্লী : হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে শনিবাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন কক্ষপথৰ উৎক্ষেপণ বাহন বিক্ৰম-১ উৎক্ষেপণেৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰে ৷ ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ব্যক্তিগত মহাকাশ খণ্ডৰ বাবে এয়া হ’ব এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি ৷
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ (SDSC-SHAR) প্ৰথম লঞ্চ পেডৰ পৰা মিছন আগমন নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই অভিযানটো উৎক্ষেপণ কৰা হয় ৷ বিক্ৰম-১ৰ পৰীক্ষামূলক উৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত কক্ষপথ উৎক্ষেপণৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
#WATCH | Andhra Pradesh: India's first privately developed orbital-class rocket, Vikram-1, launched from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota— ANI (@ANI) July 18, 2026
Built by Hyderabad-based Skyroot Aerospace, Vikram-1 is powered by three solid-fuel stages and a liquid orbital adjustment… pic.twitter.com/QQC9CPjcxH
সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ব্যক্তিগত ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বিক্ৰম-১ দেশৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত কক্ষপথ উৎক্ষেপণ বাহন আৰু ই ভাৰতৰ বাণিজ্যিক মহাকাশ সামৰ্থ শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷ উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে কয় যে প্ৰয়োজনীয় সকলো আকাশমাৰ্গ আৰু সামুদ্ৰিক নিষ্কাশন নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷
এই অভিযানৰ সুবিধাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ৰকেটৰ উৰণ পথ আৰু ইমপেক্ট কৰিড’ৰৰ কাষৰ নিষিদ্ধ আকাশমাৰ্গ আৰু সামুদ্ৰিক অঞ্চলসমূহকো অৱগত কৰিছে ৷ ২০২২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত বিক্ৰম-এছ ছাবঅৰ্বিটাল ৰকেটৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পিছত মিছন আগমন স্কাইৰুটৰ দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট বিক্ৰম-১ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু শ্ৰীহৰিকোটা