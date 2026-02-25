আকাশেৰে লাভ কৰিব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ! Skye Air এ আৰম্ভ কৰিলে কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ড্ৰ’ন ডেলিভাৰী

আকাশেৰে লাভ কৰিব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ! Skye Air এ আৰম্ভ কৰিলে কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ড্ৰ’ন ডেলিভাৰী
Published : February 25, 2026 at 8:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত হাইপাৰলোকেল লজিষ্টিকছৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আৰম্ভণিৰ সৃষ্টি হৈছে । গুৰুগ্ৰামস্থিত ড্ৰ’ন ডেলিভাৰী কোম্পানী স্কাই এয়াৰ মবিলিটিয়ে এতিয়া ড্ৰ’ন আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ৰবট ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰুৱা ডেলিভাৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু চহৰত ড্ৰ’ন ডেলিভাৰীৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই আহিছে যদিও এতিয়া এই সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ গৃহ চহৰ গুৰুগ্ৰামত মুকলি কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অংকিত কুমাৰে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰথমজন বুলি দাবী কৰিছে । তেওঁৰ মতে, যোৱা ডেৰ-দুবছৰত কোম্পানীটোৱে প্ৰায় 36 লাখ ডেলিভাৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 1000 টন কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাত সফল হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে এতিয়া তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে এই সেৱা অন্য চহৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা আৰু ভৱিষ্যতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সম্প্ৰসাৰণ কৰা ।
VIDEO | Gurugram: India launches the world’s first doorstep delivery service using drones and AI-powered robots.— Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2026
Ankit Kumar, CEO of Skye Air Mobility, said, “We are India’s first company in this space. Over the past two and a half years, we have completed 3.6 million deliveries… pic.twitter.com/umwqJMqK12
কোম্পানীয়ে AI Impact Summit ত অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰে
শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এআই ইমপেক্ট ছামিটত কোম্পানীটোৱে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোম্পানী এৰাইভ এআই আৰু ৰবটিক্স কোম্পানী অট’ন’মিৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰে । এৰাইভ এআইৰ এটা অনন্য "এৰাইভ পইণ্ট" স্মাৰ্ট মেইলবক্স ব্যৱস্থা আছে, যিটো আৱাসিক সম্প্ৰদায় বা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সত স্থাপন কৰিব পাৰি । এই স্মাৰ্ট বন্দৰত এটা ড্ৰ’নে পেকেজটো পেলাই দিয়ে । তাৰ পিছত এখন স্বয়ংক্ৰিয় ৰ’ভাৰে পাৰ্চেলটো তুলি লৈ গ্ৰাহকৰ দুৱাৰমুখলৈ লৈ যায় । গ্ৰাহকে অ’টিপিৰ দ্বাৰা নিজৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ।
কোম্পানীটোৱে কয় যে এইটো ভৌতিক এআইৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োগ, য’ত এই প্ৰযুক্তি কেৱল এটা পৰ্দাতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ প্ৰকৃততে মাটিত কাম কৰি আছে । ড্ৰোন আৰু ৰবটৰ এই সংমিশ্ৰণে ডেলিভাৰী দ্ৰুত, নিৰাপদ আৰু পৰিৱেশ অনুকূল কৰি তুলিব বুলি কোৱা হয় । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা বছৰ ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ সহযোগত কোম্পানীটোৱে হিমাচল প্ৰদেশত ড্ৰ’নৰ পৰীক্ষা চলাইছিল । ‘10 মিনিটৰ মেইল বিপ্লৱ’ নামৰ এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল বৰফ আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত চিঠি আৰু পাৰ্চেল দ্ৰুতভাৱে প্ৰেৰণ কৰা ।
এতিয়াৰ বাবে গুৰুগ্ৰাম এই নতুন প্ৰযুক্তিৰ লঞ্চপেড হৈ পৰিছে । কোম্পানীটোৱে প্ৰথমে এই সেৱা চহৰৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে প্ৰচাৰ কৰাৰ আৰু তাৰ পিছত দেশৰ বাকী অংশলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ মনস্থ কৰিছে । যদি সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি হয় তেন্তে ভৱিষ্যতে ঘৰলৈ ড্ৰ’ন ডেলিভাৰী কৰাটো সাধাৰণ কথা হৈ পৰিব পাৰে ।
