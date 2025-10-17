মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই ভাৰতত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্স ছেডান 2025 Skoda Octavia RS । ইয়াৰ মূল্য 49.99 লাখ ।
Published : October 17, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্স ছেডানৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ Skoda Octavia RS । কোম্পানীটোৱে এই ছেডানখন 49.99 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । 6 অক্টোবৰৰ পৰা 2025 Skoda Octavia RS ৰ বুকিং আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বছৰ ভাৰতত মাত্ৰ 100 টা সম্পূৰ্ণ আমদানি কৰা ইউনিটহে মুকলি কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় বজাৰত 2025 Skoda Octavia RS স্কোডাৰ অংশীদাৰ কোম্পানী ফক্সৱেগেনৰ গ’ল্ফ জিটিআইৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । 50.91 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যতকৈ ই অলপ বেছি খৰচী । পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছৰ তুলনাত নতুন মডেলটোৰ মূল্য মুকলিৰ সময়ত 14 লাখ বেছি ।
2025 Skoda Octavia RS ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
ফক্সৱেগেন গ্ৰুপৰ বিখ্যাত 'EA888' 2.0 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে ফক্সৱেগেন গ'ল্ফ জিটিআইকো শক্তি প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনে স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছত 261 BHP আৰু 370 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটোৰ সৈতে 7 স্পীড ডুৱেল ক্লাচ অটোমেটিক গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে, যিয়ে সন্মুখৰ চকালৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰে ।
এটা স্প’ৰ্টছ এক্সজেষ্ট চিষ্টেম মানক
স্কোডা অটোৱে দাবী কৰিছে যে নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ গতিবেগ মাত্ৰ 6.4 ছেকেণ্ডত 0-100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু সৰ্বোচ্চ গতিবেগ 250 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত উপনীত হ’ব পাৰে । এটা স্প’ৰ্টছ এক্সজেষ্ট চিষ্টেমও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।
অৱশ্যে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা Skoda Octavia RS ত Dynamic Chassis Control (DCC) পোৱা নাযায় । এই ফাংচনে ড্ৰাইভিং কৰাৰ সময়ত অক্টাভিয়া আৰ এছৰ ছাচপেনচন ডেম্পিং, ষ্টিয়াৰিং ছিষ্টেম আৰু ট্ৰেন্সমিছন অবিৰতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যাতে হেণ্ডলিং উন্নত হয় ।
2025 Skoda Octavia RS ডিজাইন
2025 চনৰ নতুন স্কোডা অক্টাভিয়া লাইন আপৰ ফেচলিফ্টে কিছু উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন লাভ কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে নতুন মেট্ৰিক্স এল ই ডি হেডলেম্পৰ সৈতে নতুন ফ্ৰন্ট ফেচিয়া, দিনৰ ভাগত জ্বলি থকা লেম্প আৰু গ্ৰীল আৰু টেইল লেম্পৰ পৰিৱৰ্তন । তদুপৰি নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছত ডাঙৰ চকা, স্প’ৰ্টিয়াৰ বাম্পাৰ আৰু বুট লিপ স্পয়লাৰকে ধৰি স্প’ৰ্টিয়াৰ ডিজাইন এলিমেণ্টো আছে ।
2025 Skoda Octavia RS বৈশিষ্ট্য
নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ কেবিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন আৰ এছৰ সন্মুখত স্প’ৰ্টছ চিটৰ বৈশিষ্ট্য আছে যদিও অধিক উল্লেখযোগ্য আপডেট হ’ব পাৰে ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম । নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছত 13 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো ভাৰতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ ছেডানত পূৰ্বে প্ৰদান কৰা 10 ইঞ্চিৰ ইউনিটতকৈ ডাঙৰ ।
