মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই ভাৰতত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্স ছেডান 2025 Skoda Octavia RS । ইয়াৰ মূল্য 49.99 লাখ ।

skoda-octavia-rs-launched-in-india-price-features-specifications-and-more
2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS (Skoda Auto India)
ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 5:13 PM IST

হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্স ছেডানৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ Skoda Octavia RS । কোম্পানীটোৱে এই ছেডানখন 49.99 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । 6 অক্টোবৰৰ পৰা 2025 Skoda Octavia RS ৰ বুকিং আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বছৰ ভাৰতত মাত্ৰ 100 টা সম্পূৰ্ণ আমদানি কৰা ইউনিটহে মুকলি কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় বজাৰত 2025 Skoda Octavia RS স্কোডাৰ অংশীদাৰ কোম্পানী ফক্সৱেগেনৰ গ’ল্ফ জিটিআইৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । 50.91 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যতকৈ ই অলপ বেছি খৰচী । পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছৰ তুলনাত নতুন মডেলটোৰ মূল্য মুকলিৰ সময়ত 14 লাখ বেছি ।

2025 Skoda Octavia RS ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

skoda-octavia-rs-launched-in-india-price-features-specifications-and-more
2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS (Skoda Auto India)

ফক্সৱেগেন গ্ৰুপৰ বিখ্যাত 'EA888' 2.0 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে ফক্সৱেগেন গ'ল্ফ জিটিআইকো শক্তি প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনে স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছত 261 BHP আৰু 370 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটোৰ সৈতে 7 স্পীড ডুৱেল ক্লাচ অটোমেটিক গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে, যিয়ে সন্মুখৰ চকালৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰে ।

এটা স্প’ৰ্টছ এক্সজেষ্ট চিষ্টেম মানক

skoda-octavia-rs-launched-in-india-price-features-specifications-and-more
2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Skoda Auto India)

স্কোডা অটোৱে দাবী কৰিছে যে নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ গতিবেগ মাত্ৰ 6.4 ছেকেণ্ডত 0-100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আৰু সৰ্বোচ্চ গতিবেগ 250 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত উপনীত হ’ব পাৰে । এটা স্প’ৰ্টছ এক্সজেষ্ট চিষ্টেমও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।

অৱশ্যে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা Skoda Octavia RS ত Dynamic Chassis Control (DCC) পোৱা নাযায় । এই ফাংচনে ড্ৰাইভিং কৰাৰ সময়ত অক্টাভিয়া আৰ এছৰ ছাচপেনচন ডেম্পিং, ষ্টিয়াৰিং ছিষ্টেম আৰু ট্ৰেন্সমিছন অবিৰতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যাতে হেণ্ডলিং উন্নত হয় ।

2025 Skoda Octavia RS ডিজাইন

2025 চনৰ নতুন স্কোডা অক্টাভিয়া লাইন আপৰ ফেচলিফ্টে কিছু উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন লাভ কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে নতুন মেট্ৰিক্স এল ই ডি হেডলেম্পৰ সৈতে নতুন ফ্ৰন্ট ফেচিয়া, দিনৰ ভাগত জ্বলি থকা লেম্প আৰু গ্ৰীল আৰু টেইল লেম্পৰ পৰিৱৰ্তন । তদুপৰি নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছত ডাঙৰ চকা, স্প’ৰ্টিয়াৰ বাম্পাৰ আৰু বুট লিপ স্পয়লাৰকে ধৰি স্প’ৰ্টিয়াৰ ডিজাইন এলিমেণ্টো আছে ।

skoda-octavia-rs-launched-in-india-price-features-specifications-and-more
2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS (Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS বৈশিষ্ট্য

নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ কেবিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন আৰ এছৰ সন্মুখত স্প’ৰ্টছ চিটৰ বৈশিষ্ট্য আছে যদিও অধিক উল্লেখযোগ্য আপডেট হ’ব পাৰে ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম । নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছত 13 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো ভাৰতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ ছেডানত পূৰ্বে প্ৰদান কৰা 10 ইঞ্চিৰ ইউনিটতকৈ ডাঙৰ ।

