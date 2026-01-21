মুকলি হ’ল Skoda Kylaq ৰ নতুন Classic+ আৰু Prestige+ ভেৰিয়েণ্ট

মুকলি হ’ল Skoda Kylaq ৰ নতুন Classic+ আৰু Prestige+ ভেৰিয়েণ্ট
Skoda Auto ৱে নিজৰ কমপেক্ট SUV Skoda Kylaq ৰ বাবে কেইটামান নতুন ট্ৰিম মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত Classic+ আৰু Prestige+ ট্ৰিম আছে ।
Published : January 21, 2026 at 1:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Skoda Auto য়ে শেহতীয়াকৈ 2026 চনৰ Skoda Kushaq ফেচলিফ্ট উন্মোচন কৰিছে ৷ এই গাড়ীখনৰ অতি সোনকালে মূল্য নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি চেক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভিৰ বাবে নতুন, কম স্পেকৰ ভেৰিয়েণ্ট Skoda Kylaq মুকলি কৰিছে ।
কোম্পানীয়ে এই ভেৰিয়েন্টটো মুকলি কৰিছে, যাক Classic বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে এটা নতুন টপ-স্পেক ট্ৰিম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাক প্ৰেষ্টিজ+ বুলি কোৱা হয় । এই ভিন্নতাসমূহৰ মূল্যও প্ৰকাশ কৰা হৈছে । তদুপৰি Skoda India ই নিশ্চিত কৰিছে যে মিড-স্পেক Signature আৰু Signature+ ভেৰিয়েন্টত এতিয়া অধিক বৈশিষ্ট্য থাকিব আৰু চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এটা নতুন Skoda Kylaq স্প’ৰ্টলাইন ভেৰিয়েণ্ট মুকলি কৰা হ’ব ।
Skoda Kylaq Classic+ বৈশিষ্ট্য
ইয়াৰ বেচ ক্লাছিক ভেৰিয়েন্টৰ তুলনাত নতুন কাইলাক ক্লাছিক+ত আছে 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, এটা ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ, এটা অটো-ডিমিং ইনছাইড ৰিয়াৰভিউ মিৰ’ৰ, অটোমেটিক ৱাইপাৰ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল আৰু ষ্টিয়াৰিং-মাউণ্টেড কন্ট্ৰ’ল । মূল্য নিৰ্ধাৰণ Kylaq Classic MT ৰ 7.59 লাখ মূল্যতকৈ 66,000 টকা অধিক হ’ব ।
আমোদজনকভাৱে, এণ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিয়েণ্টৰ দৰে নহয়, নতুন ক্লাছিক+ ভেৰিয়েন্টত 115 SP উৎপাদন কৰা 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন আছে, য’ত অটোমেটিক আৰু মেনুৱেল গিয়াৰবক্স দুয়োটা বিকল্প আছে । অটোমেটিক ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 9.25 লাখ । অৰ্থাৎ Kylaq automatic এতিয়া পূৰ্বতকৈ 85,000 টকা অধিক সুলভ ।
Skoda Kylaq Signature আৰু Signature+ ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
ইফালে, স্কোডা কাইলাকৰ মিড-স্পেক Signature আৰু Signature+ ভেৰিয়েণ্টে টপ-স্পেক প্ৰেষ্টিজ ট্ৰিমৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে লাভ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ছানৰুফ, ৰিয়াৰ ৱাইপাৰ, অটো ৱাইপাৰ আৰু অটোমেটিক সংস্কৰণৰ বাবে পেডেল শ্বিফ্টাৰৰ দৰে বৈশিষ্ট্য ।
চিগনেচাৰ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 9.1 লাখৰ পৰা 10.1 লাখলৈ বৃদ্ধি পাই 9.43 লাখৰ পৰা 10.43 লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে Signature+ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য এতিয়া 10.77 লাখ টকাৰ পৰা 11.77 লাখ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে, যিটো 10.44 লাখ টকাৰ পৰা 11.44 লাখ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে ।
Skoda Kylaq Sportline আৰু Prestige+ ভেৰিয়েন্ট
নতুন ৰেঞ্জ টপিং Skoda Kylaq ভেৰিয়েন্টৰ বিষয়ে এতিয়াও বিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে স্প’ৰ্টলাইন হ’ব স্প’ৰ্টীয়াৰ দেখাৰ ভেৰিয়েন্ট আৰু ইয়াক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ ভিতৰ আৰু বাহিৰত প্ৰসাধনমূলক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে কোনো যান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰা হোৱা নাই ।
পূৰ্বৰ টপ-স্পেক কাইলাক প্ৰেষ্টিজ আৰু নতুন প্ৰেষ্টিজ+ ভেৰিয়েণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ স্কোডাই প্ৰেষ্টিজৰ পৰা 6-ৱে পাৱাৰযুক্ত ফ্ৰন্ট চিট আঁতৰাই পেলাইছে, যাৰ মূল্য এতিয়া আগৰ তুলনাত 24,000 কম । Skoda Kylaq ৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য 12.99 লাখ ৷ এতিয়াও প্ৰেষ্টিজ+ ৰ মূল্য শীৰ্ষত আছে ।
লগতে পঢ়ক
5.59 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Tata Punch
Fuel Efficiency Test: এতিয়াৰে পৰা AC সক্ৰিয় হৈ থকা অৱস্থাতে হ’ব মাইলেজ টেষ্ট
মুকলি হ’ল ভাৰতত নিৰ্মিত Mercedes Maybach GLS; আৰম্ভণি মূল্য 2.75 কোটি টকা