SEMICON India 2026 : যিকোনো ঠাইৰ পৰা শক্তিৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত উপযোগী স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ
স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ অধিক নিকা কৰাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলক অধিক সুবিধা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
Published : September 18, 2026 at 9:21 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ ছেমিকন সন্মিলনৰ পঞ্চম সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এই সন্মিলনত দৰ্শনাৰ্থীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা অন্যতম উদ্ভাৱনী ধাৰণা হৈছে স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ । বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ অধিক সুগম কৰি তোলাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলক অধিক সুবিধা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি জেপিএমৰ প্ৰডাকছনৰ মেনেজাৰ শুভম ভৰদ্বাজে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰে গ্ৰাহকক একাধিক সুবিধা প্ৰদান কৰে । ই এক প্ৰকাৰৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মিটাৰ । এই মিটাৰে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ সঠিক সময়ত লিপিবদ্ধ কৰে আৰু ৰিডিংসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰেৰণ কৰে ৷ যাৰ ফলত হাতে লিখি মিটাৰৰ ৰিডিং জনাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ বিল তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায় ।’’
ই মেনুৱেল মিটাৰ ৰিডিং আৰু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতানুগতিক মিটাৰৰ দৰে নহয় ৷ স্মাৰ্ট মিটাৰে গ্ৰাহকৰ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ সুবিধা তথা বিতৰণ কেন্দ্ৰসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা ডিজিটেল প’ৰ্টেললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ দুমুখীয়া বেতাঁৰ যোগাযোগ ব্যৱহাৰ কৰে ৷
ভৰদ্বাজে লগতে কয় যে যদি সেই সময়ত কোনো গ্ৰাহক ষ্টেচনৰ বাহিৰত থাকে, তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ ম’বাইল ফোনত ইনষ্টল কৰা এপৰ জৰিয়তে দূৰৈৰ পৰা বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ কৰিব পাৰে । এই স্মাৰ্ট মিটাৰে অপ্ৰয়োজনীয় বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ধৰা হ’ল এজন গ্ৰাহকে বাহিৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বৈদ্যুতিক সঁজুলিসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰিলে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত ই অতিৰিক্ত সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰে ৷ এপৰ জৰিয়তে দূৰৈৰ পৰা বিদ্যুৎ যোগান বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰি ।’’
বাস্তৱ সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিটাৰ ৰিডিং কৰা আৰু বিল তৈয়াৰ কৰা
মিটাৰ ৰিডিং স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বাস্তৱ সময়ত সংশ্লিষ্ট প’ৰ্টেলসমূহত আপলোড কৰা হয় ৷ যাৰ ফলত কৰ্মীসকলে কেৱল মিটাৰ ৰিডিং লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ গ্ৰাহকক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকীয়া হৈ পৰে ৷ ভৰদ্বাজৰ মতে, ইয়াৰ ফলত বিদ্যুতৰ খৰচৰ তথ্য ডিজিটেলী উপলব্ধ হ’ব পাৰে আৰু সময়মতে বিল তৈয়াৰ কৰাত ই সহায়ক হৈ পৰে ৷
গ্ৰাহকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অধিক পৰিমাণৰ সুবিধা আৰু হাতেলিখা বিল প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস । এই প্ৰণালীয়ে প্ৰি-পেইড আৰু পোষ্টপেইড মিটাৰ দুয়োটাকে সমৰ্থন কৰে ৷ যাৰ ফলত সুবিধাকেন্দ্ৰসমূহে ইয়াক বিভিন্ন বিলিং ব্যৱস্থাত স্থান দিব পাৰে ।
বিদ্যুৎ চুৰি আৰু মিটাৰ টেম্পাৰিঙৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা
এটা সংযুক্ত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মিটাৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা আৰু টেম্পাৰিং চিনাক্ত কৰিবলৈ স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে ৷ যিহেতু মিটাৰৰ তথ্য ইউটিলিটি প’ৰ্টেললৈ প্ৰকৃত সময় অনুসৰি প্ৰেৰণ কৰা হয়, তেনেক্ষেত্ৰত যিকোনো সময়তে হোৱা অস্বাভাৱিকতা সহজে ধৰা পেলাব পাৰি ৷ প্ৰচলিত হাতেলিখা ৰিডিং ব্যৱস্থাৰ তুলনাত বহু বেছি দ্ৰুতভাৱে এই কাৰ্য কৰিব পাৰি ।
এই ক্ষমতাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যোগান কেন্দ্ৰসমূহক বিদ্যুৎ চুৰি আৰু মিটাৰৰ টেম্পাৰিং হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে ব্যয়ৰ অভিলেখৰ সঠিকতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা উন্নত কৰা ।
দূৰৱৰ্তী গ্ৰাহক নিয়ন্ত্ৰণ
গ্ৰাহকৰ সন্মুখত থকা এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এয়ে যে সংযুক্ত বিদ্যুতৰ বোজা দূৰৈৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ ক্ষমতা । গ্ৰাহকে নিজৰ ফোনযোগে সংযোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন নহ’লে শক্তিৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰে ।
এই মিটাৰে ইয়াৰ আন্তঃপৃষ্ঠৰ জৰিয়তে মেন্যুৱেলী নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতাও প্ৰদান কৰে । যেতিয়া শক্তিৰ বিচ্ছিন্নকৰণ সক্ৰিয় কৰা হয়, তেতিয়া মিটাৰে সংশ্লিষ্ট লোড বিচ্ছিন্ন কৰে । ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰে ৷
যিহেতু মিটাৰসমূহে সংশ্লিষ্ট প’ৰ্টেলসমূহলৈ তথ্য অবিৰতভাৱে প্ৰেৰণ কৰে, তেনেক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ প্ৰণালীয়ে পৰম্পৰাগত মেন্যুৱেল প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ নকৰাকৈয়ে প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰা বা যিসমূহ সমস্যা ধৰা পৰিছে, সেইবোৰৰ সমাধান কৰে । এইদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ কেৱল বিদ্যুৎ জুখিব পৰা যন্ত্ৰৰ সলনি বহু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।
জেপিএমৰ প্ৰডাকছনৰ মেনেজাৰ ভৰদ্বাজে লগতে কয় যে, মল্ডিং, এছএমটি (ছাৰ্ফেচ-মাউণ্ট টেকন’লজি) আৰু এছেম্বলি অপাৰেশ্বনকে ধৰি এই মিটাৰসমূহ ঘৰতে কৰা হয় । কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে তেওঁলোকে আন এটা সংস্থাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি স্মাৰ্ট-মিটাৰিং সমাধানৰ বাবে ব্যৱহৃত চিপছেটটো প্ৰস্তুত কৰিছে ।
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে কোম্পানীটোৱে মেঘালয়ত স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগান ধৰিছে, ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে, দিল্লীলৈ নমুনা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াক মিটাৰ যোগান ধৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট : এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহৰ লানি নিচিগা শাৰী