নিউজিলেণ্ডৰ এটা গহ্বৰত উদ্ধাৰ হ’ল 1 মিলিয়ন সময় পুৰণি সভ্যতা

বিজ্ঞানীসকলে এটা দ্বীপ গুহা অন্বেষণ কৰি এৰি অহা পৃথিৱীৰ 1 মিলিয়ন বছৰীয়া অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰে ৷ জানক এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ ---

Scientists Explored an Island Cave and Found 1 Million-Year-Old Remnants of a Lost World
মোৱা কণীৰ খোলা গুহা (Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology)
Published : February 5, 2026 at 3:49 PM IST

হায়দৰাবাদ: অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিজ্ঞানীসকলে আওটেৰ’য়াৰ উত্তৰ দ্বীপৰ ৱাইট’মোৰ ওচৰৰ এটা গুহাত প্ৰাচীন বন্যপ্ৰাণীৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিছে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক লাখ বছৰীয়া জীৱাশ্ম পোৱা গৈছে – য’ত আছে বৃহৎ উৰণহীন কাকাপো কপৌৰ পূৰ্বপুৰুষ ।

12 টা প্ৰাচীন চৰাই প্ৰজাতি আৰু চাৰিটা বেং প্ৰজাতিৰ জীৱাশ্ম আৱিষ্কাৰে প্ৰায় 10 লাখ বছৰৰ আগতে নিউজিলেণ্ড কেনে আছিল সেয়া জনা-চোৱাৰ বিৰল সুযোগ মুকলি কৰিছে ।

ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰাচীন বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ ওপৰত বিপৰ্যয়জনক জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছিল । ইয়াৰ ফলত মানুহৰ আগমনৰ বহু আগতেই সঘনাই বিলুপ্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু প্ৰজাতিৰ সলনি হৈছিল বুলি Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontologyত প্ৰকাশিত নতুন গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে ।

মোৱা কণীৰ খোলা গুহাৰ (দক্ষিণ অংশ) ফটোত গুহা খননৰ প্ৰসংগ আৰু আৱিষ্কাৰ কৰা জীৱাশ্ম স্তৰসমূহ দেখুওৱা হৈছে (Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology)

মুখ্য লেখক ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ট্ৰেভৰ ৱৰ্থীয়ে কয় যে এই অধ্যয়নে নতুন তথ্য পোহৰলৈ আনিছে ।

ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ৱৰ্থীয়ে কয়, “এয়া নিউজিলেণ্ডৰ বাবে নতুনকৈ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এভিফ’না, যাৰ ঠাইত মানুহে লাখ বছৰৰ পাছত সন্মুখীন হোৱা এভিফ’নাটোৱে ল’লে ।”

“এই উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আমাৰ প্ৰাচীন অৰণ্যবোৰত এসময়ত বৈচিত্ৰময় চৰাইৰ গোট আছিল যিবোৰ পৰৱৰ্তী লাখ বছৰ জীয়াই নাথাকিল।”

ফ্লিণ্ডাৰছ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কেণ্টাৰবেৰী সংগ্ৰহালয়ৰ পুৰাজীৱবিজ্ঞানীৰ এটা দলে অকলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আগ্নেয়গিৰি বিজ্ঞানী জোৱেল বেকাৰ আৰু ৱেলিংটনৰ ভিক্টোৰিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাইমন বাৰ্কাৰে এই জীৱাশ্ম বিশ্লেষণ কৰিছিল।

এই তথ্য অনুসৰি নিউজিলেণ্ডত মানুহ আওটেৰ’য়াত উপস্থিত হোৱাৰ আগৰ লাখ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 33-50% প্ৰজাতি বিলুপ্ত হৈ গৈছিল ।

তুলনামূলকভাৱে দ্ৰুত জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বিপৰ্যয়জনক আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই বিলুপ্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি সহ-লেখক তথা কেণ্টাৰবেৰী সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰাকৃতিক ইতিহাসৰ জ্যেষ্ঠ কিউৰেটৰ ড০ পল স্কোফিল্ডে কয় ।

ড° স্কোফিল্ডে কয়, “চেণ্ট্ৰেল অটাগোৰ ছেইণ্ট বাথানছত বহু বছৰ ধৰি কৰা আমাৰ খননৰ পৰা আমাৰ হাতত 20-16 মিলিয়ন বছৰৰ আগৰ আওটেৰ’য়াৰ জীৱনৰ স্নেপশ্বট আছে ।

“এয়া নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ কোনো হেৰাই যোৱা অধ্যায় নাছিল, ই আছিল এটা হেৰাই যোৱা খণ্ড ।”

ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ হৈছে কাকাপোৰ প্ৰাচীন আত্মীয় ষ্ট্ৰিগপছ ইনচুলেব’ৰিয়েলিছ নামৰ এটা নতুন প্ৰজাতিৰ কপৌ । আধুনিক কাকাপো গধুৰ, উৰণহীন কপৌ হোৱাৰ বাবে বিখ্যাত যদিও এই নতুনকৈ পোহৰলৈ অহা পূৰ্বপুৰুষটোৱে হয়তো উৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

জীৱাশ্মটোৰ বিশ্লেষণৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ ভৰি দুখন আধুনিক বংশধৰতকৈ দুৰ্বল আছিল, যাৰ পৰা বুজা যায় যে বৰ্তমান উপলব্ধ কপৌতকৈ কম নিপুণ পৰ্বতাৰোহী আছিল । পূৰ্বপুৰুষজনে উৰিব পাৰিব নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন বুলিও গৱেষণাকাৰী দলটোৱে কয় ।

এই গুহাটোৰ পৰা আধুনিক Takahē ৰ এটা বিলুপ্ত পূৰ্বপুৰুষও পোৱা গৈছিল, যাৰ ফলত গৱেষকসকলে এই চিনাকি নিউজিলেণ্ড চৰাইটোৰ বিৱৰ্তনৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰে ।

ডাঃ স্কোফিল্ডে লগতে কয়, “বন আৰু জোপোহা ভূমিৰ বাসস্থানৰ পৰিৱৰ্তনে চৰাইৰ সংখ্যা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।”

“আমি বিশ্বাস কৰো যে উত্তৰ দ্বীপত চৰাই আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ বিৱৰ্তনশীল বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ চালক আছিল ।”

গুহাটোত সংৰক্ষিত আগ্নেয়গিৰিৰ ছাইৰ দুটা স্তৰৰ মাজত থকাৰ বাবে জীৱাশ্মবোৰৰ তাৰিখ সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা গ’ল । এটা স্তৰ 15.5 লাখ বছৰৰ আগৰ বিস্ফোৰণৰ পৰা, আনটো 10 লাখ বছৰৰ আগৰ এক বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ ।

