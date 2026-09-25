হাতীপটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ

হাতীপটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবিষ্কাৰ কৰা মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ কৃষ্ণগহ্বৰৰ পৰা পোহৰৰ গতিত পৃথিৱীৰ ফালে গতি কৰিছে প্লাজমাৰ শক্তিশালী জেট ।
Published : September 25, 2026 at 8:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হাতীপটি বা আকাশীগংগাত এটা মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ ধৰা পেলাইছে । IRAS 18293-0941 নামৰ এই মহাজাগতিক ব্যৱস্থাটো পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ১২,০০০ আলোকবৰ্ষ দূৰত অৱস্থিত । এইটো এটা কৃষ্ণগহ্বৰ, যিয়ে পদাৰ্থবোৰ নিজৰ ফালে টানি থকাৰ সময়তে প্ৰায় পোহৰৰ বেগত পৃথিৱীৰ ফালে প্লাজমাৰ জেট এৰি দিছে ।
ইয়াত এটা নক্ষত্ৰ সম আকাৰৰ কৃষ্ণগহ্বৰে এটা বৃহৎ সংগী নক্ষত্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু প্ৰায় ১১ দিনতে এটা সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমা সম্পন্ন কৰে ।
কৃষ্ণগহ্বৰটোৱে পদাৰ্থক নিজৰ সংগী নক্ষত্ৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ কিছুমান মেৰুৰ মাজেৰে দুটা শক্তিশালী জেটৰ ৰূপত ওলাই যায় । এই জেটবোৰৰ এটাই প্ৰায় পোনে পোনে পৃথিৱীৰ ফালে গতি কৰাৰ ফলতে এই মহাজাগতিক ব্যৱস্থাটো ধৰা পৰিছে ।
- এই আবিষ্কাৰ কিয় ব্যতিক্ৰম ?
সাধাৰণতে অতি বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বৰৰ পৰা ব্লেজাৰ গঠন হয়, যাৰ ভৰ সূৰ্যৰ লাখ লাখ বা কোটি কোটি গুণ । ইহঁত দূৰৈৰ তাৰকাৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰত থাকে । মাইক্ৰ'ব্লেজাৰৰ কৃষ্ণগহ্বৰটো সৰু । ইয়াৰ ভৰ সূৰ্যৰ ভৰতকৈ কেইবাশ গুণহে । বিজ্ঞানীসকলে এনে ব্যৱস্থাৰ সন্ধানত তিনিটা দশক ধৰি গৱেষণা কৰি আছিল যদিও গেছ আৰু ধূলিৰ ঘন আৱৰণৰ আঁৰত ই লুকাই আছিল ।
ইয়াৰ বাবে স্বাভাৱিক পোহৰৰ ছবিত ই প্ৰায় অদৃশ্য হৈয়েই আছিল । ১৯৮৩ চনত আইআৰএএছ উপগ্ৰহই ইয়াক তালিকাভুক্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ বিষয়ে সন্ধান নাছিল ।
গৱেষকসকলে প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিছিল যে ব্যৱস্থাটোত থকা নক্ষত্ৰটোৰ পৰা পোহৰ জিলমিল কৰি আছিল । যাৰ ফলত ওপৰৰ পৰা প্ৰায় পোনপটীয়াকৈ চালে প্ৰতি ১১.৪ দিনৰ মূৰে মূৰে কৃষ্ণগহ্বৰটোৱে নক্ষত্ৰটোক প্ৰদক্ষিণ কৰি থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল । ৰেডিঅ' তৰংগ ব্যৱহাৰ কৰি অনুসৰণ কৰা পৰ্যবেক্ষণত একপক্ষীয় জেট এটা দেখা গৈছিল, দ্বিতীয়টো জেট পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে অদৃশ্য হৈয়েই আছে ।
ইউৰোপীয় ভিএলবিআই নেটৱৰ্ক (ইভিএন)ৰ হাই ৰিজ'লিউচন ৰেডিঅ' টেলিস্কোপে নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যে জেটটো এই ব্যৱস্থাৰ পৰা আহিছে আৰু কোনো দূৰৈৰ তাৰকাৰাজ্যৰ পৰা অহা নাই । MeerKAT ৰেডিঅ' মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰই ১০০ আলোক বছৰ বহল এটা বুদবুদৰ সন্ধান লাভ কৰে ।
য'ত জেটটোৱে আন্তঃনক্ষত্ৰীয় গেছ আৰু ধূলিৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰে । ইয়াত এটা হটস্পট গঠন হয় আৰু তাত কণাবোৰৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে । ধূলি গৰম হৈ আহিছে আৰু হাইড্ৰজেন গেছ জিলিকি উঠিছে ।
- এই ব্যৱস্থা কিমান শক্তিশালী ?
এই হটস্পটটো উচ্চ শক্তিৰ গামা-ৰশ্মিৰ উৎস । ইয়াৰ ফ'টনবোৰৰ শক্তি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী কণা ত্বৰণকাৰী লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰ অৰ্থাৎ এল এইচ চিতকৈ দহগুণ বা তাতকৈ অধিক । কিছুমান অনুমান অনুসৰি কণিকাবোৰৰ শক্তি পেটাইলেক্ট্ৰনভল্টলৈকে উপনীত হ'ব পাৰে । অৰ্থাৎ ই তাৰকাৰাজ্যৰ অন্যতম শক্তিশালী কণা ত্বৰণকাৰী ।
জেটখনে সূৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত শক্তিৰ ৫ লাখ গুণ শক্তি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এক্সিলেটৰ ইঞ্জিন আৰু টাৰ্গেট বেলেগ বেলেগ । জেটে কণাবোৰক ত্বৰান্বিত কৰি ডাৱৰক উজ্জ্বল কৰি তোলে ।
গৱেষকসকলে ব্যাখ্যা কৰে যে ব্যৱস্থাটোৰ ত্বৰান্বিত ইঞ্জিন আৰু কণাবোৰ জিলিকি থকা অঞ্চলটো পৃথকে পৃথকে অৱস্থিত, জেটে ১০ পাৰ্চেক দূৰৰ ডাৱৰ এটা আলোকিত কৰাৰ সময়ত কণাবোৰ ত্বৰান্বিত কৰে ।
এই আৱিষ্কাৰ বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ই ব্লেজাৰৰ দৰে ব্যৱস্থাসমূহ ওচৰৰ পৰা অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ দিয়ে । দূৰৈৰ তাৰকাৰাজ্যত পোৱা একেধৰণৰ বিশাল ব্লেজাৰবোৰ বহু দূৰৈত আছে যাৰ বাবে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি । এই নতুনকৈ আৱিষ্কৃত মাইক্ৰ'ব্লেজাৰে বিজ্ঞানীসকলক কৃষ্ণগহ্বৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা জেটে চাৰিওফালৰ তাৰকাৰাজ্যৰ মাজেৰে কেনেকৈ শক্তি বিয়পাই দিয়ে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । গৱেষকৰ দলটোৱে ৰেডিঅ', অপটিকেল, এক্স-ৰে, গামা ৰশ্মি আৰু ইনফ্ৰাৰেড টেলিস্কোপৰ সহায়ত এই আৱিষ্কাৰ সম্ভৱ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : চন্দ্ৰৰ বুকুত শতিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নতুন গহ্বৰ আৱিষ্কাৰ নাছাৰ মহাকাশযানৰ