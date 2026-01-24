এতিয়াৰে পৰা যন্ত্ৰই ধৰা পেলাব বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰা মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষৰ শব্দ

এতিয়াৰে পৰা যন্ত্ৰই ধৰা পেলাব বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰা মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষৰ শব্দ
ভূমিকম্প ধৰা পেলোৱা ভূমিকম্পমাপকে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰা মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষৰ শব্দ চিনাক্ত কৰে ৷
Published : January 24, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষ হৈছে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত পৰিত্যক্ত হৈ থকা মানৱসৃষ্ট হাজাৰ হাজাৰ বস্তু আৰু ই মাটিত পৰিলে মানুহৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰে ।
নতুন ট্ৰেকিং পদ্ধতিয়ে আজিৰ সময়ৰ তুলনাত প্ৰায় বাস্তৱ সময়ত অধিক বিশদ তথ্য সৃষ্টি কৰে—যি তথ্যই জ্বলি যোৱা আৰু কেতিয়াবা বিষাক্ত অৱশিষ্টবোৰ দ্ৰুতভাৱে বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব লাগে । ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডন আৰু জনছ হপকিন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুজন গৱেষকৰ এই তথ্য 22 জানুৱাৰীৰ দিনা প্ৰকাশ পাইছে ছায়েন্স আলোচনীত ।
ইম্পেৰিয়েলৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগে কয়, "মহাকাশৰ আৱৰ্জনা ক্ষয় হোৱাটো এটা ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যা, কেৱল পৃথিৱীৰ কক্ষপথ বন্ধ হৈ যোৱাই নহয়, কিন্তু ব্যস্ত বা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ ওপৰত বস্তু ভাঙিলে বিঘিনি ঘটে । উদাহৰণস্বৰূপে, 2025 চনত স্পেচএক্স ষ্টাৰশ্বিপৰ পৰীক্ষামূলক উৰণ বিভাজিত হয় আৰু কেৰিবিয়ানৰ কিছু অংশৰ ওপৰত ধ্বংসাৱশেষ পৰি যোৱাৰ ফলত অস্থায়ী বিমান-যাত্ৰাত বাধা আৰু বিমানসমূহ মাটিত ৰখা হয় ।"
জুইৰ শিখাই আগুৰি ধৰা ধ্বংসাৱশেষে কেতিয়াবা বিষাক্ত কণা উৎপন্ন কৰে যিবোৰ বায়ুমণ্ডলত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি থাকিব পাৰে আৰু বতৰৰ আৰ্হি সলনি হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰহটোৰ নতুন অংশলৈ উৰি যাব পাৰে । ধ্বংসাৱশেষৰ ট্ৰেজেক্টৰী জানিলে সংস্থাসমূহে সেই কণাবোৰ ক’লৈ যায় আৰু কোনে সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকাত ভুগিব পাৰে সেইটো অনুসৰণ কৰাত সহায় কৰিব ।
ড° চাৰালাম্বাছ আৰু সহ-লেখক ড° বেঞ্জামিন ফাৰ্নাণ্ডো, জনছ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোষ্ট ডক্টৰেট গৱেষক আৰু ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, 2024 চনৰ 2 এপ্ৰিলত কক্ষপথৰ মডিউলটোৱে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত চীনৰ Shenzhou-15 মহাকাশযানৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পথ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ভূমিকম্পমিটাৰৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ 1.5 টনতকৈও অধিক মডিউলটো যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল ৷ ই মানুহৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে আশংকা ব্যক্ত কৰে ।
পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰা মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষ শব্দৰ গতিতকৈ বেছি বেগেৰে গতি কৰে আৰু ফলস্বৰূপে যুদ্ধ বিমানে উৎপন্ন কৰা সোনিক বুম বা শ্বক ৱেভৰ সৃষ্টি কৰে । ধ্বংসাৱশেষবোৰ পৃথিৱীৰ ফালে ৰেখাপাত হৈ যোৱাৰ লগে লগে পিছফালে শ্বকৱেভৰ পৰা অহা কম্পনবোৰে মাটিত গুঞ্জৰিত কৰে আৰু বাটত ভূমিকম্পমাপক পিং কৰে । সক্ৰিয় ভূমিকম্পমাপকসমূহৰ মেপিং কৰিলে গৱেষকসকলে ধ্বংসাৱশেষৰ ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰণ কৰিব পাৰে, ই কোন দিশলৈ গতি কৰিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে আৰু ই ক’ত অৱতৰণ হ’ব পাৰে সেইটো অনুমান কৰিব পাৰে ।
দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াৰ 125 টা ভূমিকম্পমাপকৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি গৱেষকসকলে মডিউলটোৰ পথ আৰু গতি গণনা কৰে । 25-30 মেকত ক্ৰুজিং কৰি এই মডিউলটোৱে বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে ষ্ট্ৰেইক কৰি চান্টা বাৰ্বাৰা আৰু লাছ ভেগাছৰ ওপৰেৰে উত্তৰ-পূব দিশলৈ গৈ বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম জেট বিমানৰ প্ৰায় 10 গুণ গতিৰে গতি কৰিছিল ।
গৱেষকসকলে ভূমিকম্পীয় ৰিডিঙৰ তীব্ৰতা ব্যৱহাৰ কৰি মডিউলটোৰ উচ্চতা গণনা কৰিছিল আৰু ই কেনেকৈ খণ্ডিত হৈছিল সেইটো চিনাক্ত কৰিছিল । গৱেষকসকলে কয় যে নিয়াৰ-ৰিয়েল টাইম ট্ৰেকিঙে কৰ্তৃপক্ষক মাটিত উপনীত হোৱা বস্তুসমূহো দ্ৰুতভাৱে উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব । এনে দ্ৰুত উদ্ধাৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ধ্বংসাৱশেষে ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ কঢ়িয়াই নিব পাৰে ।
ডাঃ ফাৰ্নাণ্ডোৱে কয়, "1996 চনত ৰাছিয়াৰ মংগল 96 মহাকাশযানৰ ধ্বংসাৱশেষ কক্ষপথৰ বাহিৰত পৰিল । মানুহে ভাবিছিল যে ই জ্বলি গ’ল আৰু ইয়াৰ তেজস্ক্ৰীয় শক্তিৰ উৎস অক্ষত অৱস্থাত সাগৰত অৱতৰণ কৰিলে । সেই সময়ত মানুহে ইয়াক অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ অৱস্থান কেতিয়াও নিশ্চিত নহ’ল । শেহতীয়াকৈ চিলিৰ এটা হিমবাহত বিজ্ঞানীৰ এটা দলে কৃত্ৰিম প্লুটনিয়াম পোৱা গৈছে যিটো তেওঁলোকৰ মতে শক্তিৰ উৎসটো নামি অহাৰ সময়ত ফাটি গৈছিল আৰু সেই অঞ্চলটো দূষিত হৈছিল ।
পূৰ্বে বিজ্ঞানীসকলে ৰাডাৰৰ তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত ক্ষয়িষ্ণু বস্তু এটা অনুসৰণ কৰি বায়ুমণ্ডলত ক’ত প্ৰৱেশ কৰিব সেইটো ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলগীয়া হৈছিল । গৱেষকসকলে কয় যে সমস্যাটো হ’ল যে আটাইতকৈ বেয়া ক্ষেত্ৰত পুনৰ প্ৰৱেশৰ ভৱিষ্যদ্বাণী হাজাৰ হাজাৰ মাইল বন্ধ হ’ব পাৰে । ভূমিকম্পীয় তথ্যই কোনো বস্তু বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত অনুসৰণ কৰি ৰাডাৰৰ তথ্যৰ পৰিপূৰক হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত প্ৰকৃত ট্ৰেজেক্টৰীৰ জোখ-মাখ পোৱা যায় ।
ডাঃ চাৰালাম্বাছে ব্যাখ্যা কৰে, “ইম্পেৰিয়েলৰ গৱেষণাগাৰে সাধাৰণতে মাৰ্স্কোক আৰু মংগল গ্ৰহৰ লুকাই থকা আভ্যন্তৰীণ অংশ অধ্যয়ন কৰে, য’ত আমি অতি সূক্ষ্ম কম্পনৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আহৰণ কৰোঁ । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যই বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অসামৰিক জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহে মহাকাশযানৰ জীয়াই থকা অংশবোৰ অৱতৰণ কৰিব পৰা বিপদজনক অঞ্চলটো সংকুচিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
ডাঃ ফাৰ্নাণ্ডোৱে কয়, “যদি আপুনি সহায় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে ই ক’ত পৰিছে সেইটো দ্ৰুতভাৱে বুজিব পৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ—উদাহৰণস্বৰূপে 100 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 100 ছেকেণ্ডত । মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষ অনুসৰণ আৰু বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয়ৰ বাবে আমি যিমান পাৰি সিমান পদ্ধতি বিকশিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ।”
লগতে পঢ়ক