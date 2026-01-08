বিকশিত ভাৰত 2047 ৰ মূলতেই হ’ল বৈজ্ঞানিক কূট-কৌশল - বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন
হায়দৰাবাদৰ ভাস্কৰা অডিটৰিয়ামত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি অনুষ্ঠিত হয় ‘লেব টু ছ’চাইটি:ৰ’ল অৱ ছাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত @2047’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ ৷
Published : January 8, 2026 at 1:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী ডাঃ সৌম্য স্বামীনাথনে কয় যে বিজ্ঞান যোগাযোগ সংখ্যাৰ বাহিৰলৈ যাব লাগে, মানুহক বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ কথা বুজিবলৈ আৰু বিশ্বাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব লাগে । ৰাষ্ট্ৰীয় যক্ষ্মা নিৰ্মূল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ষড়যন্ত্ৰই বিজ্ঞানৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ আস্থাক কিমান দূৰলৈকে প্ৰভাৱিত কৰে সেই বিষয়েও ব্যাখ্যা কৰে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী স্বামীনাথনে ‘লেব টু ছ’চাইটি: বিকশিত ভাৰত @2047 গঢ়ি তোলাত বিজ্ঞান যোগাযোগৰ ভূমিকা’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে বিষয়ভিত্তিক ভাষণ প্ৰদান কৰে । বৰ্তমান অধ্যক্ষতা কৰি থকা এম. স্বামীনাথন ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন, চিকিৎসকগৰাকীয়ে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত বিজ্ঞান যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাৰ লগত জড়িত সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।
অনুষ্ঠানত তেওঁ কয়, "আজিৰ পৃথিৱীত বিজ্ঞানৰ যোগাযোগ গুৰুত্বপূৰ্ণ, য'ত তথ্যৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে । আমি কেনেকৈ গৱেষণাগাৰৰ পৰা বিজ্ঞানক সমাজ জীৱনলৈ লৈ যাম ? বহুতে ভাবে যে বিজ্ঞান মানে লেবত বগা কোট পিন্ধা । আজি আমি যিবোৰ কথা স্বাভাৱিক বুলি লওঁ, সেইবোৰ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পৰাই আহিছে । আমি এনে এখন পৃথিৱীত বাস কৰো য'ত বিজ্ঞানৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা ভংগুৰ । এই অভিজ্ঞতাই আমাক শিকাইছিল যে আমি 'ইনফ'ডেমিক'ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন ।"
ইয়াৰোপৰি তেওঁ কয়, "ক'ৰোনা মহামাৰীৰ পৰা লাভ কৰা এটা শিক্ষা আছিল যে তথ্য আৰু যোগাযোগ একে নহয় । মানুহ স্প্ৰেডশ্বীটৰ ভিতৰত নাথাকে । ক'ভিডৰ সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে কিছুমান কণ্ঠ আনতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আছিল । ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অনলাইন যোগাযোগৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখাটো জৰুৰী আছিল । মই এইটোও শিকিলোঁ, যেতিয়া মানুহে প্ৰশ্ন কৰে আৰু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোক বিজ্ঞান বিৰোধী, তেওঁলোকে প্ৰকৃত প্ৰশ্ন কৰে ।"
"সম্প্ৰচাৰৰ পৰা আমি শ্ৰোতা হোৱালৈ আগবাঢ়িব লাগিব । মানসিকতা সলনি কৰাটো অতি কঠিন । জনস্বাস্থ্যৰ বাৰ্তা বিয়পাবলৈ আমি শিক্ষক, যুৱ গোটক জড়িত কৰিব লাগিব ।"
মানসিক স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট অভিনেতা ডাঃ মোহন আগশ্বে নিৰ্মাণ কৰা ছবিসমূহৰ কথাও উল্লেখ কৰে । সাংবাদিকসকলে স্থানীয় ভাষাত স্থানীয় প্ৰসংগ যোগ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলিও কয় বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে ।
"স্বাস্থ্যৰ বাবে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিপদজনক কাৰক হ'ল খাদ্য আৰু বায়ু প্ৰদূষণ । ভাল খাদ্যৰ অৰ্থ দামী খাদ্য নহয় । ইয়াত কোম্পানীসমূহৰ সৈতে যুদ্ধ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডুৱে বিজ্ঞান সমাজক লেবৰ পৰা পোৱা গৱেষণাৰ ফলাফল যাতে সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনক উপকৃত হয়, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু লগতে কয় যে সেইখিনি লাভৰ বাবে শিক্ষা আৰু উদ্যোগিক সংযোগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । তেওঁৰ উদ্বোধনী ভাষণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানক কেনেকৈ অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে ৰাজহুৱা মংগললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব দিছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে হায়দৰাবাদত আগশাৰীৰ বিজ্ঞানী, নীতি পৰিকল্পনাকাৰী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰীসকলৰ এটা গোট ‘লেব টু ছ’চাইটি: ৰ’ল অৱ চাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত @2047 ’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় কনক্লেভৰ বাবে একত্ৰিত হয় ।
বি.এম.ৰ ভাস্কৰা অডিটৰিয়ামত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানৰ । বিৰলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান একাডেমী (NASI) – তেলেংগানা অধ্যায়ৰ সহযোগত একাডেমী ফৰ ছায়েন্স, টেকন’লজি এণ্ড কমিউনিকেশ্যন (এ এছ টি চি) আৰু ই টি ভি ভাৰতৰ ইনাডু গ্ৰুপ, ই টি ভি ভাৰতৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
নাইডুৱে "ASTC-Communications"ও মুকলি কৰে, যিটো সমগ্ৰ দেশৰ বিজ্ঞান যোগাযোগকাৰীসকলৰ বাবে সম্পদ হিচাপে স্থান পোৱা এটা নতুন প্ৰকাশন, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহৰ অধিক জ্ঞাত, সঠিক আৰু আকৰ্ষণীয় কভাৰেজক সমৰ্থন কৰা ।
অধ্যক্ষৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে ASTC ৰ বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শদাতা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰু নাছি–তেলেংগানা অধ্যায়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ মোহন ৰাও । ডাঃ আৰ.বি.এন. এ এছ টি চিৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ প্ৰসাদে কনক্লেভৰ উদ্দেশ্য আৰু বিজ্ঞানী, যোগাযোগকাৰী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ মাজত স্থায়ীভাৱে জড়িত হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
দৰ্শকসকলৰ ভিতৰত আছিল প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য, প্ৰাক্তন ডি আৰ ডি অ’ৰ মুৰব্বী, জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, উদ্যোগৰ নেতা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰবীণসকল । ইয়াৰ ভিতৰত অনন্ত টেকন’লজিছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ড০ পাভুলুৰী চুব্বা ৰাও আৰু ইনাডুৰ সম্পাদক এম. নাগেশ্বৰ ৰাওয়ো উপস্থিত আছিল ৷
উদ্বোধনী অধিবেশনৰ এটা বৃহৎ বিষয় আছিল বিজ্ঞানক সুলভ আৰু সামাজিকভাৱে প্ৰাসংগিক কৰি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আৰু বিজ্ঞান যোগাযোগকাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা । সন্মানিত হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে এল ভি প্ৰসাদ আই ইনষ্টিটিউট (এল ভি পি ই আই)ৰ প্ৰাক্তন গৱেষণা সঞ্চালক আৰু চেলুলাৰ এণ্ড মলিকুলাৰ বায়’লজি চেণ্টাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডাঃ ডি বালাসুব্ৰমণিয়ান; ডাঃ বি.জি. সিদ্ধাৰ্থ, বি.এম.ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক প্ৰধান । বিৰলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান সাংবাদিক পল্লৱ বাগলা, যাৰ টেলিভিছনৰ প্ৰতিবেদনে গণ দৰ্শকৰ মাজলৈ জটিল বৈজ্ঞানিক বিকাশ কঢ়িয়াই আনিছে ।
এই সন্মিলনত ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ বিজ্ঞান বঁটা ‘বিজ্ঞান শ্ৰী’ লাভ কৰাসকলকো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত আছে জৈৱ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰৰ ডি এন এ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টিং এণ্ড ডায়েগনষ্টিকছ (চি ডি এফ ডি)ৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ড০ কে থাংগাৰাজ আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ চি এছ আই আৰ–ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ অভিযান্ত্ৰিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান (চি এছ আই আৰ-নীৰ আই)ৰ সঞ্চালক ড০ এছ ভেংকটা মোহন ।
লগতে পঢ়ক