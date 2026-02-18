India AI Summit: Meta স্মাৰ্ট গ্লাছক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰলৈ আহি আছে ভাৰতীয় Sarvam Kaze; পৰিধান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

India AI Summit: Meta স্মাৰ্ট গ্লাছক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰলৈ আহি আছে ভাৰতীয় Sarvam Kaze; পৰিধান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
Sarvam AI য়ে Sarvam Kaze স্মাৰ্ট চশমা প্ৰদৰ্শন কৰি AI ৱেয়াৰেবল প্ৰযুক্তি আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া দৌৰত ভাৰতক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰি তুলিছে ।
Published : February 18, 2026 at 10:32 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ষ্টাৰ্টআপ Sarvam AI য়ে এতিয়া স্মাৰ্ট ৱেয়াৰেবলৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে উন্মোচন কৰিছে প্ৰথমযোৰ AI চালিত স্মাৰ্ট চশমা Sarvam Kaze । এইটো হৈছে Sarvam AI ৰ প্ৰথম হাৰ্ডৱেৰ প্ৰডাক্ট, যিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্ৰেণ্ডসমূহক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা India AI Impact summit 2026 ৰ সময়ত Sarvam Kaze মুকলি কৰা হৈছিল । এই অনুষ্ঠানৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে এই স্মাৰ্ট চশমা পিন্ধি চোৱাটো । ইয়াৰ পিছতে এই ডিভাইচটো দেশৰ প্ৰযুক্তি খণ্ড আৰু সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
Designed in India, built in India, fitted with AI from India. All in your hands this May. Zoom in. pic.twitter.com/uMlAE02tTS— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
Sarvam AI ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰত্যুষ কুমাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত Sarvam AI ৰ প্ৰথম আভাস শ্বেয়াৰ কৰে। তেওঁ বুজাই দিলে যে কেৱল পৰ্দাতে সীমাবদ্ধ নহয়, AI ক পোনপটীয়াকৈ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনলৈ অনাটো কোম্পানীটোৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে Sarvam Kaze ভাৰতত ডিজাইন আৰু বিকাশ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত ভাৰতীয় AI মডেল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
মে’ মাহত মুকলি হোৱাৰ আশা
2026 চনৰ মে’ মাহত Sarvam Kaze মুকলি কৰাৰ কথা । এই স্মাৰ্ট চশমাবোৰৰ ডিজাইন নিয়মীয়া চশমাৰ দৰেই যদিও ইয়াৰ ফ্ৰেমত কেমেৰা আৰু AI ছিষ্টেম সংযুক্ত কৰা হৈছে । এই চশমাবোৰে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাত শুনিব পাৰে, প্ৰশ্ন বুজিব পাৰে, উত্তৰ দিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যি দেখিছে তাক ধৰি ৰাখিব পাৰে । লক্ষ্য হৈছে এআইক মোবাইলৰ পৰ্দাৰ বাহিৰলৈ আৰু বাস্তৱ জগতৰ ব্যৱহাৰলৈ অনা ।
The first person to try them? The Prime Minister. pic.twitter.com/OBdAw6zXhB— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
কোম্পানীটোৱে কয় যে সৰ্বম প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাষ্টম এআই অভিজ্ঞতাও সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে সৰ্বম কাজে কেৱল এটা গ্ৰাহক ডিভাইচ নহয়, কিন্তু ডেভেলপাৰৰ বাবে নতুন সুযোগো মুকলি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে মূল্য আৰু সম্পূৰ্ণ কাৰিকৰী সবিশেষ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
এই ভাৰতীয় কোম্পানীটোৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া এআই স্মাৰ্ট চশমাৰ প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত Sarvam Kaze ৰে-বেন মেটা আৰু অকলি মেটা ভ্যানগাৰ্ডৰ দৰে সামগ্ৰীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই চশমাবোৰৰ এআই ভইচ কমাণ্ড, কেমেৰা আৰু ফিটনেছ ফিচাৰৰ বাবে জনাজাত । কিন্তু Sarvam এ দাবী কৰে যে ইয়াৰ AI স্মাৰ্ট চশমা আনতকৈ পৃথক কাৰণ ইয়াত স্থানীয় এআই বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাক মনত ৰাখি ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় ভাষাসমূহ সমৰ্থন কৰে । Sarvam AI ৰ এই পদক্ষেপে ভাৰতৰ ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ দৃষ্টিভংগীকো শক্তিশালী কৰে । স্মাৰ্ট চশমাৰ দৌৰত ভাৰতীয় কোম্পানী এটাৰ প্ৰৱেশে দেখুৱাইছে যে ভাৰত এতিয়া কেৱল চফটৱেৰতে নহয়, উন্নত এআই হাৰ্ডৱেৰতো নিজৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ সাজু হৈছে ।
লগতে পঢ়ক