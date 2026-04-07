আগন্তুক জুলাইৰ পৰা স্মাৰ্টফোনত অকাৰ্যক্ষম হৈ পৰিব Samsung Message এপ

Samsung এ নিজৰ ডিভাইচ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ডিফল্ট Samsung Message এপৰ পৰা গুগল মেছেজ এপলৈ যোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ।

অহা জুলাইৰ পৰা স্মাৰ্টফোনত অকাৰ্যক্ষম হৈ পৰিব Samsung Message এপ
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 4:42 PM IST

হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট ছেমছাঙে নিজৰ ইন-হাউছ মেছেজিং প্লেটফৰ্ম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত ইয়াৰ মোবাইল ছফ্টৱেৰ কৌশলত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । ছেমছাঙে প্ৰকাশ কৰা এটা ব্লগ পোষ্টত কোৱা হৈছে যে 2026 চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত ডিফল্ট Samsung Messages এপটো ক্ৰমান্বয়ে বন্ধ কৰা হ’ব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে গুগল মেছেজক তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক টেক্সটিং প্লেটফৰ্ম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব ।

ছেমছাঙে নিজৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা এক জাননীত উল্লেখ কৰিছে যে 2026 চনৰ জুলাই মাহত এই এপটো বন্ধ কৰা হ’ব । ইয়াৰ ফলত দীৰ্ঘদিন ধৰি গেলাক্সি স্মাৰ্টফোনৰ মূল অংশ হৈ থকা এটা সেৱাৰ অন্ত পৰিল । এই পদক্ষেপ কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া ডিভাইচ কৌশলৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ, যিয়ে ইতিমধ্যে গুগলৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ সমাধানক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।

ছেমছাঙে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এই পৰিৱৰ্তন সক্ৰিয়ভাৱে কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । জাননীখনত কোৱা হৈছে, “কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক গুগল মেছেজক তেওঁলোকৰ ডিফল্ট টেক্সটিং এপ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।”

ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ বাবে এপটো বন্ধ হোৱাৰ সঠিক তাৰিখ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজেই ছেমছাং মেছেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । GSM এৰিনাৰ মতে, এই পৰিৱৰ্তনে অধিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সংহতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কিয়নো নতুন Samsung ডিভাইচসমূহ গুগল মেছেজৰ সৈতে প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হয় ।

Samsung Galaxy S25 লাইনআপ আৰু Samsung Galaxy Z Fold6 আৰু Samsung Galaxy Z Flip6 ৰ দৰে ফল্ডেবল মডেলত গুগল মেছেজ ডিফল্ট মেছেজিং এপ্লিকেচন হিচাপে ছেট কৰা হৈছে । Samsung এ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ইয়াৰ ফলত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওপৰত তৎক্ষণাত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।

কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি এণ্ড্ৰইড 11 বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ডিভাইচসমূহে ছেমছাং মেছেজ সমৰ্থন কৰি থাকিব আৰু সেৱা বন্ধৰ ফলত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ই নিশ্চিত কৰে যে বৈশিষ্ট্যই পুৰণি হাৰ্ডৱেৰ থকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে কাম কৰি থাকিব ।

ক্ৰমান্বয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা হৈছে । GSM এৰিনাৰ তথ্য অনুসৰি ছেমছাঙে ইতিমধ্যে আমেৰিকাত নিজাকৈ মেছেজিং এপৰ ​​পৰা আঁতৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল Samsung Galaxy S22 ছিৰিজৰ পৰা, য’ত গুগল মেছেজক প্ৰাথমিক বিকল্প হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল ।

GSM এৰিনাৰ মতে, এই সিদ্ধান্তই গুগলৰ এণ্ড্ৰইড ইক’চিষ্টেমৰ সৈতে ছেমছাঙৰ অধিক সংহতি, ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰা আৰু মূল এপসমূহৰ ডুপ্লিকেচন হ্ৰাস কৰাটো প্ৰতিফলিত কৰিছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে, এই পৰিবৰ্তনৰ অৰ্থ হৈছে এটা ঐক্যবদ্ধ বাৰ্তা প্ৰেৰণ প্লেটফৰ্ম গ্ৰহণ কৰা যি ৰিচ যোগাযোগ সেৱাসমূহ (RCS)ৰ দৰে আধুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সমৰ্থন কৰে ।

