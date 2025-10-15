ETV Bharat / technology

Samsung Project Moohan হেণ্ডছেট মুকলিৰ দিন ঘোষণা

ছেমছাং, গুগল আৰু কোৱালকমে একত্ৰিত হৈ AI আৰু immersive প্ৰযুক্তিক একত্ৰিত কৰা নতুন এণ্ড্ৰইড XR প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিছে ।

Samsung Project Moohan হেণ্ডছেট মুকলিৰ দিন ঘোষণা (Samsung Newsroom)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 5:17 PM IST

হায়দৰাবাদ: অৱশেষত ছেমছাঙে তেওঁলোকৰ আগন্তুক XR হেডছেট - Project Moohan ৰ মুকলিৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰিছে, যিটো ছেমছাং ব্যৱহাৰকাৰীৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও বহু আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল । ছেমছাঙে এই XR হেডছেটটো ৱৰ্ল্ডছ ৱাইড অ’পেন গেলেক্সি ইভেণ্টত মুকলি কৰিব । এই আগন্তুক ছেমছাং ইভেণ্টৰ তাৰিখ, সময়, আৰু অন্যান্য সবিশেষৰ বিষয়ে জানো আহক ।

ছেমছাঙে নিজৰ XR হেডছেট Project Moohan মুকলি কৰিবলৈ ‘ৱৰ্ল্ডছ ৱাইড অ'পেন’ গেলেক্সি ইভেণ্ট আয়োজন কৰিব । এই অনুষ্ঠানটো দেখিবলৈ পাব ET অনুসৰি 21 অক্টোবৰৰ নিশা 10 বজাত (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 22 অক্টোবৰৰ পুৱা 7:30 বজাত); যেতিয়া ডিভাইচটো মুকলি কৰা হ’ব । ছেমছাঙৰ ৱেবছাইট বা ইউটিউব চেনেলত এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব । আপুনিও বিচাৰিলে এই লিংকলৈ গৈও চাব পাৰে।

গুগল আৰু কোৱালকমৰ পৰা সহায় লৈছিল ছেমছাঙে

ছেমছাঙৰ XR হেডছেট এণ্ড্ৰইড XR প্লেটফৰ্মত চলিব, যিটো ছেমছাঙে গুগল আৰু কোৱালকমৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই XR প্লেটফৰ্ম AI বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ । ছেমছাঙে কয় যে ই বিভিন্ন ডিভাইচ ফৰ্ম ফেক্টৰৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ’ব । অৰ্থাৎ হেডছেট বা স্মাৰ্ট চশমা হওক এই প্ৰযুক্তি সকলোতে ফিট হ’ব ।

ছেমছাঙে নিজৰ XR হেডছেট Project Moohan ক দৈনন্দিন জীৱনলৈ অধিক নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই অনা এটা প্ৰডাক্ট বুলি অভিহিত কৰিছে । Project Moohan নামৰ ছেমছাঙৰ XR হেডছেটটো 2024 চনত ভিক্টোৰিয়া ছং নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু এতিয়া প্ৰায় এবছৰৰ পিছত ছেমছাঙে ইয়াক মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

এই মুকলিৰ সময় যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যেন লাগে, কিয়নো ছেমছাঙৰ আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰতিযোগী এপলে প্ৰায় একে সময়তে নিজৰ ভিজন প্ৰ’ হেডছেটৰ নতুন সংস্কৰণ মুকলি কৰাৰ খবৰ আহিছে, য’ত দ্ৰুত চিপৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এফচিচিৰ ফাইলিঙত এটা নতুন ভিজন প্ৰ’ ডিভাইচো দেখা গৈছে । কিন্তু এপলে এতিয়া হেডছেটৰ বাহিৰলৈ গৈ স্মাৰ্টগ্লাছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

অৰ্থাৎ ছেমছাঙৰ নতুন এক্সআৰ হেডছেট Project Moohan এ এপল ভিজন প্ৰ’ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে । ইয়াত চ’নীৰ চিলিকন ডিছপ্লে পেনেলত দুটা 1.3 ইঞ্চিৰ 4K অ’এলইডি আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন XR2+ জেন 2 চিপছেট থাকিব পাৰে ।

বৈশিষ্ট্য/স্পেচিফিকেশ্যন বিৱৰণ/উৰা বাতৰি
অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ এই অনুষ্ঠানত অধিক হাৰ্ডৱেৰৰ বিৱৰণ প্ৰকাশ পাব পাৰে
ডিছপ্লে’ খবৰ অনুসৰি ছ’নীয়ে ছিলিকন পেনেলত দুটা 1.3 ইঞ্চিৰ 4K অ’এলইডি ব্যৱহাৰ কৰিছে
প্ৰচেছৰ (SoC) Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 দ্বাৰা চালিত
প্ৰজেক্টৰ কোডনাম প্ৰজেক্ট মুন
ওজন এপলৰ হেডছেটতকৈ ই 2-3 ইঞ্চি লঘু বুলি কোৱা হৈছে

