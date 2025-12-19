ETV Bharat / technology

CES 2026 ত ছেমছাঙে মুকলি কৰিব কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী; সহজ হৈ পৰিব দৈনন্দিক জীৱন

ছেমছাঙে CES 2026 ত AI-চালিত Bespoke সঁজুলিৰ সৈতে দৈনন্দিন ঘৰুৱা জীৱন সহজ আৰু স্মাৰ্ট কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

CES 2026 ত ছেমছাঙে মুকলি কৰিব কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী; সহজ হৈ পৰিব দৈনন্দিক জীৱন (samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 2:19 PM IST

হায়দৰাবাদ: ছেমছাং ইলেক্ট্ৰনিক্সে CES 2026 ত আগন্তুক শ্ব’কেছ ঘোষণা কৰিছে । আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছত অনুষ্ঠিত হ’ব কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স শ্ব’ (CES 2026) ৷ 2026 চনৰ 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠানৰ ।

ছেমছাঙৰ অফিচিয়েল পোষ্ট অনুসৰি ছেমছাঙে নিজৰ Bespoke AI Living Appliances আৰু অধিক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে কাপোৰৰ যত্ন, উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভ্যাসৰ অনুকূলে চাফাই অভিজ্ঞতা কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ AI ৰ ব্যৱহাৰ । ছেমছাং ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ডিজিটেল এপ্লাইয়েন্স বিজনেছৰ ইভিপি আৰু আৰ এণ্ড ডিৰ মুৰব্বী জেয়ং চেউং মুনে এই সন্দৰ্ভত কয়, "কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকৰ মতামত আৰু বছৰ বছৰ ধৰি কৰা গৱেষণাৰ ভিত্তিত এই নতুন সামগ্ৰীসমূহ বিকশিত কৰিছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰী আৰু সঁজুলিসমূহৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় ।"

Bespoke AI Laundry Combo ৰ নতুনত্ব ?

বেচপক এআই লণ্ড্ৰী কম্বোৰ সহায়ত এতিয়া ধোৱা আৰু শিক্ষণ দ্ৰুত হৈছে, শুকুৱাই লোৱাটো ভাল হৈছে, আৰু কাপোৰৰ যত্ন অধিক বুদ্ধিমানৰূপে কৰা হৈছে। (samsung)
  • 2024 চনত মুকলি কৰা লণ্ড্ৰী কম্বোৰ 2026 সংস্কৰণ এতিয়া আৰু অধিক দ্ৰুত আৰু কাৰ্যক্ষম ।
  • ছুপাৰ স্পীড চাইকেলত হাই-প্ৰেচাৰ স্পীড স্প্ৰে আছে, যিয়ে ধোৱা আৰু ৰিন্সিং কৰাটো দ্ৰুত কৰে ।
  • নতুন বুষ্টাৰ হিট এক্সচেঞ্জাৰে শুকুৱাই লোৱাৰ ক্ষমতা উন্নত কৰে ।
  • অটো অ’পেন ড’ৰ প্লাছে ধোৱাৰ পিছত দুৱাৰখন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খুলি দিয়ে আৰু ভিতৰত বায়ু চলাচল কৰি ৰাখে ।
  • AI Wash and Dry Plus এ এতিয়া ওজন, কাপোৰৰ ধৰণ আৰু মাটিৰ মাত্ৰা বাস্তৱ সময়ত বুজিব ।
  • এইবাৰ 7 ইঞ্চিৰ এলচিডি স্ক্ৰীণৰ লগতে 2.8 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ আৰু জগ ডায়েলৰ সৈতে এটা সুলভ মূল্যৰ মডেল মুকলি কৰা হৈছে ।

অধিক উন্নত Bespoke AI AirDresser

তিনি বছৰৰ পাছত ঘূৰি অহা নতুন Bespoke AI AirDresser ডি-ৰিংকলিং আৰু ড্ৰাইং আৰু অধিক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে । ডুৱেল এয়াৰৱাছ আৰু ডুৱেল জেটষ্টিমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ অটো ৰিংকেল কেয়াৰ বৈশিষ্ট্যই উচ্চ উষ্ণতাৰ ভাপ ব্যৱহাৰ কৰি বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ 99.9 শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰাৰ দাবী কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত স্মাৰ্ট ড্ৰাইং কোৰ্চ আছে যিয়ে লোডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শুকুৱাই লোৱাৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । লণ্ড্ৰী কম্বোৰ সৈতে অটো চাইকেল লিংকে ধোৱাৰ পিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে উপযুক্ত শুকুৱাই লোৱা ধৰণ নিৰ্বাচন কৰে ।

বেচপক এআই এয়াৰড্ৰেছাৰ এতিয়া অধিক শক্তিশালী (samsung)

Bespoke AI WindFree Pro AC ৰ বিশেষত্ব

নতুন উইণ্ডফ্ৰী প্ৰ' এয়াৰ কণ্ডিচনাৰত এতিয়া তিনিখন ব্লেড আছে, ইয়াত সাতটা উইণ্ড মোড আছে:

Wind Mode লাভ
Max Wind 15% অধিক কুলিং
Surround Wind প্ৰতিটো চুকলৈ বায়ু প্ৰবাহ
Long Reach Wind দুগুণ দূৰত্বলৈ ঠাণ্ডা বতাহ
Down Wind উন্নত আৰু আৰামদায়ক কুলিং

ৰাডাৰ ভিত্তিক এআইয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ উপস্থিতি ধৰা পেলায় আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বায়ুৰ দিশ সলনি কৰে । এআই এনাৰ্জি মোডে 30 শতাংশ পৰ্যন্ত শক্তি ৰাহি কৰাৰ দাবী কৰিছে ।

বেচপক এআই উইণ্ডফ্ৰী প্ৰ' এয়াৰ কণ্ডিচনাৰে মাল্টি ব্লেডৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ শীতল বায়ু প্ৰদান কৰে, যিয়ে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সামঞ্জস্য কৰে (samsung)

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: পৰিষ্কাৰ কৰাৰ এটা নতুন উপায়

বেচপক এআই জেট বট ষ্টীম আল্ট্ৰাই এতিয়া বস্তু আৰু তৰল পদাৰ্থ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনি পায়, যাৰ ফলত ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত ইয়াক অধিক বুদ্ধিমানৰূপে গতি কৰিব পৰা যায় – ব্লক এৰাই চলি আৰু উন্নত পৰিষ্কাৰ প্ৰদান কৰে (samsung)

কোৱালকম ড্ৰেগনউইং প্ৰচেছৰৰ সৈতে সজ্জিত এই ৰবট ভেকুৱামে মানুহ, পোহনীয়া জন্তু, কেবল, আনকি তৰল পদাৰ্থৰ ছিটিকনিও চিনাক্ত কৰিব পাৰে । প্ৰয়োজন অনুসৰি ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সিদ্ধান্ত লয় যে সেইবোৰ চাফা কৰিব নে এৰাই চলিব । ইজি পাছ হুইল প্ৰযুক্তিয়ে ইয়াক উচ্চ থ্ৰেছহ’ল্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

