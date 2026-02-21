ছেমছাঙৰ One UI 8.5 আপডেটত এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব উন্নত Bixby; ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰাকৃতিক ভাষা

ছেমছাঙৰ One UI 8.5 আপডেটত এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ’ব উন্নত Bixby; ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰাকৃতিক ভাষা
One UI 8.5 বিটা প্ৰগ্ৰেমত Bixby এতিয়া ডিভাইচৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰিবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাষাত বাস্তৱ সময়ৰ ৱেব সন্ধান ফলাফল প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : February 21, 2026 at 3:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: Samsung এ ভাৰত আৰু যুক্তৰাজ্য, জাৰ্মানী, দক্ষিণ কোৰিয়া, পোলেণ্ড আৰু আমেৰিকাকে ধৰি নিৰ্বাচিত বজাৰসমূহত One UI 8.5 বিটা প্ৰগ্ৰেমত নিজৰ কথোপকথন ডিভাইচ এজেণ্ট Bixby ৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । এই আপডেটটো আন অঞ্চললৈও সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে টেক জায়াণ্টটোৱে । এই আপডেটটোৰ লক্ষ্য হৈছে গেলাক্সি ডিভাইচৰ সৈতে দৈনন্দিন পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপক অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলা । ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ছেটিংছ পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাষাৰ জৰিয়তে বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য সন্ধান কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
প্ৰাকৃতিক ভাষা ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ডিভাইচ নিয়ন্ত্ৰণ
Bixby ৰ বাবে One UI 8.5 বিটা আপডেটৰ মূল হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ দৈনন্দিন ভাষা বুজিবলৈ আৰু কাম কৰাৰ বৰ্ধিত ক্ষমতা । ই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট তালিকাৰ নাম বা আদেশসমূহ পুনৰ আহ্বান কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকে বিচৰাখিনি নিজৰ শব্দত বৰ্ণনা কৰিব পাৰে আৰু Bixby এ কি কৰিব লাগে তাৰ ব্যাখ্যা দিব আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কয়, "মই ইয়াক চাই থকাৰ সময়ত পৰ্দাখন টাইম আউট হোৱাটো নিবিচাৰো", Bixby য়ে অনুৰোধটো বুজিব আৰু "চোৱাৰ সময়ত পৰ্দা অন ৰাখক" ছেটিং দ্ৰুতভাৱে অন কৰিব, ছেটিংছৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ বা বৈশিষ্ট্যৰ সঠিক নাম জনাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ ।
Bixby এ ডিভাইচৰ বৰ্তমান বিন্যাস মূল্যায়ন কৰিব পাৰে আৰু সাধাৰণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ পৰিবৰ্তে স্বনিৰ্বাচিত সমাধানসমূহৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে । ই সেই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে পৰীক্ষামূলক আৰু ভুল হ্ৰাস কৰে যিসকলে তেওঁলোকৰ কামসমূহ দ্ৰুতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানে ।
বিল্ট-ইন লাইভ ৱেব সন্ধান
Bixby এ One UI 8.5 বিটা আপডেটত বাস্তৱ-সময়ৰ ৱেব সন্ধান ক্ষমতাসমূহো সমৰ্থন কৰে । AI এজেণ্টে নিজৰ আন্তঃপৃষ্ঠৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদৰ্শিত ফলাফলৰ সৈতে লাইভ আৰু আপ-টু-ডেট তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Bixby ক শিশুৰ বাবে চুইমিং পুল থকা চিউলত হোটেল বিচাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে আৰু বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ডিভাইচ এজেণ্টে ইয়াৰ আন্তঃপৃষ্ঠৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰাসংগিক ৱেব ফলাফল প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উপলব্ধ বিকল্পসমূহ বিনা বাধাই ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিব ।
Samsung ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ মুখ্য পৰিচালন বিষয়া Won-Joon Choi য়ে নতুন Bixby ৰ ঘোষণাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "আমি 2024 চনত আমাৰ প্ৰথম AI ফোনটো মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো যাতে অধিক লোকে AI ৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে — সেইবাবেই আমি অভিজ্ঞতাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ এটা ডিভাইচ এজেণ্ট একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । ইয়াক সমৰ্থন কৰিবলৈ আমি Bixby ক পুনৰ ডিজাইন কৰিছো ।"
