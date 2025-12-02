ছেমছাঙে মুকলি কৰিলে 10 ইঞ্চি ডিছপ্লে, 200MP কেমেৰাযুক্ত Trifold স্মাৰ্টফোন
ফোনটো দুবাৰ ভাঁজ কৰি পকেটত ৰাখিব পাৰি আৰু খুলি দিলে 10 ইঞ্চিৰ টেবলেট সদৃশ ডিভাইচলৈ পৰিণত হয় ৷ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক বিতংকৈ---
Published : December 2, 2025 at 12:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী হুৱেইয়ে 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিশ্বৰ প্ৰথমটো ট্ৰাইফল্ড ফোন মুকলি কৰাৰ সময়তে ছেমছাঙৰ ট্ৰাইফল্ড বা দুবাৰ ভাঁজ কৰা ফোনটো বিগত কেইবামাহো ধৰি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল । ইফালে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী ছেমছাঙে ভাঁজ কৰিব পৰা ফোনেৰে স্মাৰ্টফোনৰ জগতত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
সেইবাবেই মানুহে ছেমছাঙৰ প্ৰথম ট্ৰাই-ফল্ডৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু আজি অৱশেষত সেই অপেক্ষা শেষ হৈছে । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ঘৰুৱা বজাৰত প্ৰথমটো ট্ৰাই-ফল্ড ফোন মুকলি কৰিছে ছেমছাঙে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো অতি সোনকালে আন দেশত মুকলি কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে ।
ডিজাইন আৰু শক্তিশালীত্ব
Introducing #GalaxyZTriFold: The shape of what's next in mobile innovation. #GalaxyAIhttps://t.co/Lpkvt7Y2r6— Samsung Mobile (@SamsungMobile) December 2, 2025
- গেলাক্সি Z ট্ৰাইফল্ডৰ ডিজাইনে ইয়াক অন্যান্য ফল্ডেবল ফোনতকৈ পৃথক কৰি তুলিছে । ফোনটো ভিতৰৰ দিশে দুবাৰকৈ ভাঁজ কৰা হয়, যাৰ ফলত স্ক্ৰীণখন সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু পকেটত সহজে ফিট হয় ।
- ইয়াত মসৃণ ভাঁজৰ বাবে দুটা বেলেগ আকাৰৰ টাইটানিয়াম হিঞ্জ আছে
- হিঞ্জৰ বাবে উন্নত কৱচ এলুমিনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা হয়
- ফোনটো এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যে ভাঁজ কৰিলে স্ক্ৰীণৰ মাজত অতি কম ফাঁক থাকে
- ডিছপ্লে কভাৰটো গৰিলা গ্লাছ চিৰামিকৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত
- পিছফালে চিৰামিক গ্লাছ ফাইবাৰ ৰিইনফৰ্চড পলিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ফোনটো লঘু আৰু টেকসই হৈ পৰে
- IP48 ৰেটিংৰ সৈতে ধূলি-পানীৰ সুৰক্ষা লাভ কৰিছে ।
- ফোনটো ভাঁজ কৰিলে 159.2 x 75 x 12.9 মি.মি. আৰু খুলিলে 159.2 x 214.1 x 3.9 মি.মি. । ওজন প্ৰায় 309 গ্ৰাম ।
ফোন, টেবলেট আৰু সকলো মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰক এটা সামগ্ৰীতেই
ট্ৰাইফল্ড ফোনৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ’ল ইয়াৰ ডিছপ্লে আৰু ছেমছাং ইয়াৰ ডিছপ্লেৰ বাবে পৰিচিত । প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জানিব বিচাৰে ছেমছাঙৰ ট্ৰাইফল্ডৰ ডিছপ্লেৰ মানদণ্ড । গেলাক্সি Z ট্ৰাইফল্ডত আছে দুখন স্ক্ৰীণ । ইয়াৰ দুখন পৰ্দা আছে ।
- ফোনটোৰ ভিতৰৰ স্ক্ৰীণত 10.0 ইঞ্চি QXGA প্লাছ AMOLED ডিছপ্লে পোৱা গৈছে, য’ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1600 নিট ।
- ফোনটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 2600 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে 6.5 ইঞ্চি FHD প্লাছ AMOLED স্ক্ৰীণ আছে ।
দুয়োখন পৰ্দাই DCI P3 ৰঙৰ গেম সমৰ্থন কৰে, গতিকে ৰংসমূহ যথেষ্ট চহকী আৰু প্ৰাকৃতিক দেখা যায় । ডাঙৰ ডিছপ্লেই মাল্টিটাস্কিং, ভিডিঅ’ চোৱা আৰু ডকুমেণ্ট চোৱা আদি কামবোৰ অত্যন্ত সহজ কৰি তোলে ।
ছেমছাঙে ইয়াক দিছে গেলেক্সি চিপছেটৰ বাবে কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 4 এলিট, যিটো তিনি নেন’মিটাৰ টেকত নিৰ্মিত আৰু অতি দ্ৰুত পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰে ।
- 16GB ৰেম
- 1TB পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ
- এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক OneUI
- এই ছেটআপ শক্তি ব্যৱহাৰকাৰী আৰু পেছাদাৰী মাল্টিটাস্কিং উভয়ৰে বাবে যথেষ্ট ভাল
- 200MP মেইন চেন্সৰ আৰু ডুৱেল ছেলফি কেমেৰা
বেক কেমেৰা ছেটআপ
- OIS ৰ সৈতে 200MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা
- 12MP আল্ট্ৰাৱাইড
- 10MP টেলিফটো, 30x লৈকে ডিজিটেল জুমৰ সৈতে
ছেলফিৰ বাবে
- কভাৰ স্ক্ৰীণত 10MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা
- লগতে ভিতৰৰ ডিছপ্লেত আছে 10MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা
দুয়োখন পৰ্দাত ছেলফি কেমেৰা থকাৰ বাবে ভিডিঅ’ কলিং আৰু ব্লগিং সহজ হৈ পৰে
বেটাৰী আৰু চাৰ্জিং
- 5600mAh ৰ ডাঙৰ বেটাৰী
- 45W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং
- 15W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন
ফল্ডিং হিঞ্জৰ বাবে ঠাই পৰিচালনা কৰাত সহজ কৰি তোলাৰ বাবে চেমচাঙে বেটাৰীটো তিনিটা ভাগত ডিজাইন কৰিছে।
সংযোগ আৰু চেন্সৰসমূহ
- ফোনটোত আছে ৱাই ফাই 7, 5G, ব্লুটুথ 5.4, ইউএছবি চি প’ৰ্টৰ দৰে সকলো শেহতীয়া কানেক্টিভিটি অপচন।
- সুৰক্ষাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
উপলব্ধতা আৰু অফাৰ
ছেমছাঙে এই ফোনটোৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও 12 ডিচেম্বৰত কোৰিয়াত এই ফোনটো বিক্ৰী হ’ব আৰু তাৰ পিছত চীন, টাইৱান, ছিংগাপুৰ, ইউ এ ই আৰু আমেৰিকাৰ দৰে বজাৰৰ বাবে ই উপলব্ধ হ’ব । এই ফোনটোৰ অফাৰবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ:
- জেমিনি এআই প্ৰ'ৰ 6 মাহৰ বিনামূলীয়া ট্ৰাইল
- জেমিনি এপত ভিডিঅ’ জেনেৰেচন (Veo3) আৰু 2TB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ
- ডিছপ্লে মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰৰ বাবে 50 শতাংশ ৰেহাই
- ছেমছাঙে কয় যে এই ফোনটো নিৰ্বাচিত অফলাইন ষ্ট’ৰত ৰখা হ’ব যাতে গ্ৰাহকে ইয়াক হাতত লৈ কেনেকুৱা লাগে সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে ।
|বিশেষত্ব/বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|মূল ডিছপ্লে
|10.0-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160×1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
|কভাৰ ডিছপ্লে
|6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520×1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
|ভাঁজ কৰিব পৰা জোখ
|159.2 × 75.0 × 12.9 mm
|ভাঁজ নকৰাকৈ জোখ
|159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
|ওজন
|309 গ্ৰাম
|ৰিয়াৰ কেমেৰা
• 200 MP Wide (OIS, 2x Optical Zoom)
• 10 MP Telephoto (3x optical zoom)
•12 MP Ultra-Wide
|সমুখৰ কেমেৰা
|কভাৰ আৰু মেইন স্ক্ৰীণত 10 MP
|প্ৰচেচৰ
|গেলেক্সীৰ বাবে Snapdragon 8 Elite (3nm)
|ৰেম + ষ্ট‘ৰেজ
|16 GB ৰেম + 512 GB/1 TB (no microSD slot)
|বেটাৰী
|5,600 mAh (three-cell ৰ ব্যৱস্থা), rated 5437 mAh
|চাৰ্জিং
|45W Wired 30 মিনিটত 50%), 15W Wireless, Wireless PowerShare
|পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা
|IP48 (30 মিনিট পৰ্যন্ত ডুবাই ৰাখিব পাৰিব 1.5 মিটাৰ পানীত)
|নিৰ্মাণ সামগ্ৰী
• সমুখ: গৰিলা গ্লাছ চেৰামিক
• পাছফাল: চেৰামিক গ্লাছ ফাইবাৰ
• ফ্লেম: টাইটানিয়াম হিঞ্জ+ আৰ্মাৰ এলুমিনিয়াম
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|Android 16 + One UI
|সংযোগ
|5G, Wi-Fi 7, ব্লুটুথ 5.4
|সুৰক্ষা
|Samsung Knox + Knox Vault, side fingerprint
|ছিম
|দুখন নেনো ছিম + মাল্টি eSIM
|ৰঙৰ বিকল্প
|ক্ৰাফ্টেড ব্লেক
|বিশেষ অফাৰ
|6 মাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ Google AI Pro (Veo 3 Video Generation + 2 TB Cloud Storage)
লগতে পঢ়ক