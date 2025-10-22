স্নেপড্ৰেগন XR2+ Gen 2 SoC ৰ সৈতে মুকলি হ’ল Samsung Galaxy XR হেডছেট
কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দক্ষিণ কোৰিয়াত উপলব্ধ Samsung Galaxy XR হেডছেট ।
Published : October 22, 2025 at 11:33 AM IST
হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় Samsung Galaxy XR হেডছেট ৷ কোম্পানীটোৰ 2025 বৰ্ষৰ গেলেক্সি আনপেকড ইভেণ্টৰ সময়ত মুকলি কৰা হয় এই ছেমছাং গেলেক্সি XR হেডছেটটো । ই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ টেক জায়ান্টটোৰ প্ৰথম এক্সটেণ্ডেড ৰিয়েলিটি (XR) হেডছেট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, ভিতৰৰ পৰা দুটা লেন্সৰ জৰিয়তে অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি (AR) উপাদানসমূহক বাস্তৱ জগতৰ পৰিৱেশত একত্ৰিত কৰিছিল । ইয়াত হেণ্ড ট্ৰেকিংৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যাৰ ফলত তলত স্থাপন কৰা চেন্সৰৰ বাবেই পিন্ধাজনে ৱিজেট আৰু এপসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হাতৰ ইংগিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন XR2+ জেন 2 চিপছেট আছে আৰু ই হৈছে বাকচৰ বাহিৰত এণ্ড্ৰ’ইড XR চলোৱা প্ৰথমটো ডিভাইচ ।
ছেমছাং গেলেক্সি XR হেডছেটৰ মূল্য, উপলব্ধতা
Introducing #GalaxyXR: Opening new worlds. #MultimodalAI #AndroidXRhttps://t.co/w6DpRhyZdC— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 22, 2025
আমেৰিকাত একমাত্ৰ 16GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে ছেমছাং গেলেক্সি XR হেডছেটৰ মূল্য 1799 ডলাৰ (প্ৰায় 1,58,000 টকা) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে দক্ষিণ কোৰিয়াত একেটা 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য 2,690,000 কোৰোৱাল (প্ৰায় 1,65,000 টকা) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
কিন্তু যিসকলে একেলগে সম্পূৰ্ণ মূল্য দিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকক 12 মাহৰ বাবে প্ৰতিমাহে 149 ডলাৰ (প্ৰায় 13 হাজাৰ টকা) মূল্যত ছেমছাং গেলেক্সি XR হেডছেট ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । বৰ্তমান আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াত কেৱল কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তেহে উপলব্ধ এই হেডছেটটো । গেলেক্সি XR হেডছেটটো একক ছিলভাৰ শ্বেড’ ৰঙৰ ৰূপত প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Samsung Galaxy XR হেডছেটৰ স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
এণ্ড্ৰ’ইড XR প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে Samsung Galaxy XR হেডছেট । ইয়াত 27 মিলিয়ন পিক্সেল, 3552x3840 পিক্সেল ৰিজ’লিউচন, 6.3-মাইক্ৰন পিক্সেল পিচ আৰু 90 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে মাইক্ৰ’-অ’এলইডি ডিছপ্লে আছে । ইয়াৰ পৰ্দাত 95 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম, 109 ডিগ্ৰী অনুভূমিক দৃশ্য ক্ষেত্ৰ আৰু 100 ডিগ্ৰী উলম্ব দৃশ্য ক্ষেত্ৰও আছে । ইয়াৰ লগতে গুগলৰ জেমিনি AI এচিষ্টেণ্টো আছে ।
ছেমছাঙৰ নতুন গেলেক্সি XR হেডছেটত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন XR2+ জেন 2 চিপছেট আছে, য’ত আছে 16GB ৰেম আৰু 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ । ইয়াত এটা মাল্টি-কেমেৰা ছেটআপ আছে যিয়ে 18mm ফ’কেল লেংথ আৰু f/2.0 এপাৰচাৰৰ সৈতে 6.5-মেগাপিক্সেল ৰিজ’লিউচনত 3D ফটো আৰু ভিডিঅ’ কেপচাৰিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াত দুটা পাছ-থ্ৰু কেমেৰাও আছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চুপাৰিম্প’জড এ আৰ এলিমেণ্টৰ সহায়ত নিজৰ চৌপাশৰ জগতখন চাব পাৰে ।
Samsung Galaxy XR হেডছেটত ছটা বিশ্বমুখী ট্ৰেকিং কেমেৰা, চাৰিটা চকুৰ ট্ৰেকিং কেমেৰা, পাঁচটা ইনাৰ্ছিয়েল মেজাৰমেণ্ট ইউনিট, এটা ডেপথ চেন্সৰ আৰু এটা ফ্লিকাৰ চেন্সৰও আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই নিৰাপত্তাৰ বাবে Iris Recognition সমৰ্থন কৰে । ইয়াত এটা ৱুফাৰ আৰু এটা টুইটাৰৰ সৈতে দুটা টু-ৱে স্পীকাৰ চেটআপ আছে । Samsung Galaxy XR হেডছেটত বিমফৰ্মিং বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ছয় মাইক্ৰ’ফোন এৰেও আছে ।
সংযোগৰ বাবে ছেমছাং গেলেক্সি XR হেডছেটত ৱাই-ফাই 7 আৰু ব্লুটুথ 5.4 সমৰ্থন আছে । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেডছেটে সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ সৈতে 2 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বেটাৰী জীৱন আৰু 2.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ সৈতে এটা বাহ্যিক বেটাৰী পেক আছে, যিয়ে হেডছেটক শক্তি প্ৰদান কৰে ।
গেলাক্সি XR হেডছেটে পৃথকে বিক্ৰী কৰা প্ৰেছক্ৰিপচন লেন্সৰ জৰিয়তে 54 মিমিৰ পৰা 70 মিমিলৈকে ইন্টাৰপুপিলাৰী ডিষ্টেন্স (আইপিডি)ও সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ মাত্ৰা 121.92x195.58x264.16 মিমি আৰু ফৰহেড কুশ্বনৰ সৈতে ওজন প্ৰায় 545 গ্ৰাম । ইফালে, বাহ্যিক বেটাৰী পেকৰ অতিৰিক্ত ওজন প্ৰায় 302 গ্ৰাম ।
