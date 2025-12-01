ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল ছেমছাঙৰ Galaxy Tab A11+; 7 বছৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ছফ্টৱেৰ আপডেট

ছেমছাঙে ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন টেবলেট - Samsung Galaxy Tab A11+ । ইয়াৰ সবিশেষ জানো আহক ---

ভাৰতত মুকলি হ’ল ছেমছাঙৰ Galaxy Tab A11+ (samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ছেমছাঙে ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন টেবলেট, Samsung Galaxy Tab A11+ । ছেমছাঙে বিশ্বব্যাপী বজাৰত কেইবাটাও নিজৰ গেলাক্সি A ছিৰিজৰ টেবলেট মুকলি কৰিছে আৰু এতিয়া কোম্পানীটোৱে ভাৰততো এই টেবলেট মুকলি কৰিছে । এই টেবলেটত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যৰ লগতে 11 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ আৰু 7040mAh বেটাৰী আছে । এই নতুন ছেমছাং টেবলেটটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---

চাৰিটা ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য

7 বছৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ছফ্টৱেৰ আপডেট (samsung)

কানেক্টিভিটি আৰু ষ্ট’ৰেজৰ ক্ষেত্ৰত এই টেবলেটটো ভাৰতত মুঠ 4 টা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰিছে ---

  • ইয়াৰ প্ৰথমটো ভেৰিয়েন্টত 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ ৱাই-ফাই অনলি মডেলৰ মূল্য 22,999 টকা ।
  • ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ভেৰিয়েণ্টতো 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে যদিও ইয়াত ৱাই-ফাই + চেলুলাৰ (5G) সুবিধা আছে, যাৰ মূল্য 26,999 টকা ।
  • ইয়াৰ তৃতীয় ভেৰিয়েন্টত আছে 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ, যাৰ ৱাই-ফাই অনলি মডেলৰ মূল্য 28,999 টকা ।
  • ইয়াৰ চতুৰ্থ ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256 ষ্ট’ৰেজ আছে যদিও ইয়াত ৱাই-ফাই + চেলুলাৰ (5G) সুবিধাও আছে, যাৰ মূল্য 32,999 টকা ।

Samsung Galaxy Tab A11+: স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই নতুন ছেমছাং টেবলেটত 90 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 11 ইঞ্চিৰ টিএফটি এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে । ইয়াত ডলবি এটমছ সমৰ্থনৰ সৈতে কোৱাড স্পীকাৰ আছে । ইয়াত Mediatek MT8775 চিপছেট আছে, 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ই এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলি আছে । কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে যে এই টেবলেটটোৱে সাত বছৰৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰিব ।

Samsung Galaxy Tab A11+ ত আছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা (samsung)

টেবলেটটোত অটোফ’কাছৰ সৈতে একক 8MP ৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 5MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা DeX মোড আছে যিয়ে টেবলেটটোক এটা পিচিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যাৰ ফলত ইয়াক এটা সমৰ্থিত মনিটৰ আৰু এটা পৃথক পেয়াৰিং কিবৰ্ড আৰু মাউছৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পৰা যায় । তদুপৰি, টেবলেটটোত 25W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,040mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ।

