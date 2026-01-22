ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহু প্ৰত্যাশিত Samsung Galaxy S26 Series
Samsung Galaxy S26 Series ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো বজাৰত মাৰ্চ মাহত বিক্ৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : January 22, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দৰাবাদ: Samsung ৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোনটো সন্দৰ্ভত বৰ্তমান টেক জগতত বহু চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ছেমছাঙে জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰিছে নতুন ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন ছিৰিজ । অৱশ্যে এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰখা নাই Samsung এ । Samsung এ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ ফোন ছিৰিজ Samsung Galaxy S26 Series ৰ মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও শেহতীয়াকৈ ফাদিল হোৱা এক তথ্যই এই আগন্তুক ফোন ছিৰিজৰ মুকলিৰ টাইমলাইনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
টিপষ্টাৰ আইচ ইউনিভাৰ্ছৰ মতে, ছেমছাঙে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰৱৰ্তী Galaxy Unpacked ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই অনুষ্ঠানত Galaxy S26 Series, Galaxy S26+ আৰু Galaxy S26 Ultra মুকলি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । মুকলিৰ লগে লগে প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই প্ৰি অৰ্ডাৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ আৰম্ভণিলৈকে চলিব । ইয়াৰ পিছত বিক্ৰীৰ পূৰ্বে কম সময় থাকিব, য’ত সম্পূৰ্ণ বিক্ৰী 11 মাৰ্চৰ আশে-পাশে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দক্ষিণ কোৰিয়াত এই কাম আৰম্ভ হ’ব, আনহাতে ভাৰতকে ধৰি অন্যান্য দেশত বিক্ৰীৰ তাৰিখ সামান্য ভিন্ন হ’ব পাৰে ।
25 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হ’ব নতুন ছিৰিজ
এই মুকলিৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত আন আন তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে । বিখ্যাত টিপষ্টাৰ ইভান ব্লাছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 25 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰায় চূড়ান্ত । সাধাৰণতে ছেমছাঙে নিজৰ গেলাক্সি এছ ছিৰিজ এই সময়ৰ অলপ পূৰ্বে মুকলি কৰে, কিন্তু এইবাৰ সূচীৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ কোম্পানীটোৰ ভিতৰতে আভ্যন্তৰীণ প্ৰডাক্ট প্লেনিং বুলি কোৱা হৈছে । তদুপৰি ইভান ব্লাছে এই আগন্তুক ছিৰিজৰ শীৰ্ষ মডেল Galaxy S26 Series Ultra ৰ ৰঙৰ বিকল্পও প্ৰকাশ কৰিছে । এই ফোনটো ব্লেক, হোৱাইট, ছিলভাৰ শ্বেড’, স্কাই ব্লু, কোবাল্ট ভায়োলেট আৰু পিংক গোল্ড ৰঙত মুকলি কৰিব পাৰিব ।
হাৰ্ডৱেৰৰ ফালৰ পৰা Galaxy S26 আৰু S26+ য়ে Samsung ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আঞ্চলিক চিপ কৌশল অনুসৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কিছুমান দেশত Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্ৰচেছৰ থাকিব পাৰে, আনহাতে ভাৰতৰ দৰে বজাৰত 2nm Exynos 2600 চিপ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দুয়োটা ফোনতে 12GB ৰেম, এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One ui 8.5, 120 হাৰ্টজ এলটিপিঅ’ এমোলেড ডিছপ্লে, IP68 ৰেটিং আৰু 50MP মেইন কেমেৰাৰ সৈতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইফালে Galaxy S26 ultra স্নেপড্ৰেগন প্ৰচেছৰৰ সৈতে বিশ্বজুৰি মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াত অধিক ৰেম আৰু ষ্টোৰেজ বিকল্প, এখন বৃহৎ ডিছপ্লে, এটা ডাঙৰ বেটাৰী আৰু এটা উন্নীতকৃত কেমেৰা ছিষ্টেম থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই ফোনটোৱে এপলৰ আইফোন প্ৰ’ মডেল আৰু Xiaomi, Vivo আৰু OPPO আদি ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰিমিয়াম ফোনসমূহৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
মাৰ্চ মাহৰ বিক্ৰীৰ সময়ছোৱা ক্ৰেতাৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী হ’ব পাৰে । মুকলিৰ সময়ত প্ৰি-অৰ্ডাৰ বোনাছ, এক্সচেঞ্জ অফাৰ আৰু বেংকৰ ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা আছে । পুৰণি গেলাক্সি ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এইটো এটা ভাল সুযোগ হ’ব পাৰে, আনহাতে ফোন সলনি কৰিম বুলি ভাবি থকাসকলে কেইসপ্তাহমান অপেক্ষা কৰাটো উচিত হ’ব ।
