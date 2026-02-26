বিশ্বৰ কোনখন দেশত কিমান সস্তাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব Samsung Galaxy S26 Series

বিশ্বৰ কোনখন দেশত কিমান সস্তাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব Samsung Galaxy S26 Series
25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো মুকলি হ’ল Samsung Galaxy S26 Series ৷ এই ছিৰিজৰ কোনখন দেশত কি দাম বিতংকৈ জানো আহক আমাৰ প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : February 26, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত বহু প্ৰত্যাশিত Galaxy S26 Series মুকলি কৰিছে Samsung এ । লাইনআপত আছে Galaxy S26, Galaxy S26 plus আৰু Glaxy S26 Ultra । যিহেতু কোম্পানীটোৱে বিশ্বজুৰি শেহতীয়া Galaxy S26 ছিৰিজ মুকলি কৰিছে, গতিকে ভাৰতীয় সংস্কৰণ আৰু ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী সমকক্ষসমূহৰ মাজত মূল্যৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে কোনোবাই কৌতুহলী হ’ব পাৰে । গতিকে, আমি Galaxy S26 ছিৰিজৰ ঘৰুৱা মূল্যক আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, ইউ এ ই, অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা আৰু অধিক দেশৰ সৈতে তুলনা কৰিছো যাতে ছেমছাঙৰ শেহতীয়া ফ্লেগশ্বিপ লাইনআপ ক’ত আটাইতকৈ সুলভ সেয়া জানিব পৰা যায় ।
Samsung Galaxy S26 Series: ভাৰতীয় মূল্য
টপ স্পেক গেলাক্সি S 26 Ultra ৰ মূল্য 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 1.40 লাখ টকা, 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 1.60 লাখ টকা আৰু 16GB ৰেম + 1TB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 1.90 লাখ টকা ।
বেচ ভেৰিয়েন্ট Galaxy S26 ৰ মূল্য 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 87,999 টকা আৰু 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজৰ বাবে 1.08 লাখ টকা । মিড ভেৰিয়েণ্ট GALAXY ৰ 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজৰ বাবে 1.20 লাখ টকা আৰু 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 1.40 লাখ টকা ।
ইয়াত ভাৰতীয় মূল্যৰ আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, ইউ এ ই আৰু অধিক মূল্যৰ সৈতে ক্ষন্তেকীয়া তুলনা কৰা হৈছে ।
Samsung Galaxy S26 Series: আমেৰিকাৰ মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|আমেৰিকাত মূল্য
|টকাৰ হিচাবত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে)
|Galaxy S26 Ultra
|$ 1,299.99
|1,39,999 টকা
|21,865.24 টকা
|Galaxy S26
|$ 1,099.99
|87,999 টকা
|11,960.2 টকা
|Galaxy S26 Plus
|$ 1,299.99
|1,19,999 টকা
|1,865.24 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: সংযুক্ত গণৰাজ্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|সংযুক্ত গণৰাজ্যত মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাপত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|£ 1,279
|1,39,999 টকা
|17,623.94
|Galaxy S26
|£ 879
|87,999 টকা
|20,328.26
|Galaxy S26 Plus
|£ 1,099
|1,19,999 টকা
|15,440.88
Samsung Galaxy S26 Series: সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মূল্য
|INR Convert
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|5,099 AED
|1,39,999 টকা
|13,712.27 টকা
|Galaxy S26
|3,599 AED
|87,999 টকা
|1,137.29 টকা
|Galaxy S26 Plus
|4,299 AED
|1,19,999 টকা
|13,525.84 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: অষ্ট্ৰেলিয়াত মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|অষ্ট্ৰেলিয়াত মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাবত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|AU$ 2,199
|1,39,999 টকা
|2,468.6 টকা
|Galaxy S26
|AU$ 1,549
|87,999 টকা
|12,356.76 টকা
|Galaxy S26 Plus
|AU$ 1,849
|1,19,999 টকা
|207 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: Canada Prices
|ভেৰিয়েণ্ট
|কানাডাৰ মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাপত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|$ 1,899.99 (CAD)
|1,39,999 টকা
|13,678.32 টকা
|Galaxy S26
|$ 1,249.99 (CAD)
|87,999 টকা
|4,893.51 টকা
|Galaxy S26 Plus
|$ 1,529.99 (CAD)
|1,19,999 টকা
|18,277.74 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: চীনৰ মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|চীনৰ মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাপত
|দামৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|CNY 9,999
|1,39,999 টকা
|7,700.63 টকা
|Galaxy S26
|CNY 6,999
|87,999 টকা
|-4,605.89 টকা
|Galaxy S26 Plus
|CNY 7,999
|1,19,999 টকা
|14,162.95 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: জাৰ্মানত মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|জাৰ্মানত মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাপত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|1,449 €
|1,39,999 টকা
|-15,685.91 টকা
|Galaxy S26
|999 €
|87,999 টকা
|-19,336.56 টকা
|Galaxy S26 Plus
|1,249 €
|1,19,999 টকা
|-14,197.31 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: মালয়েছিয়াৰ মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|মালয়েছিয়াৰ মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাপত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|RM 5,999
|1,39,999 টকা
|-824.83 টকা
|Galaxy S26
|RM 4,399
|87,999 টকা
|-15,265.55 টকা
|Galaxy S26 Plus
|RM 5,399
|1,19,999 টকা
|-6,740.1 টকা
Samsung Galaxy S26 Series: ফ্ৰান্সৰ মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|ফ্ৰান্সৰ মূল্য
|ভাৰতীয় হিচাবত
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য (বেচ ভেৰিয়েণ্ট)
|Galaxy S26 Ultra
|1,469 €
|1,39,999 টকা
|-17,862.68 টকা
|Galaxy S26
|990 €
|87,999 টকা
|-18,388.38 টকা
|Galaxy S26 Plus
|1,269 €
|1,19,999 টকা
|-16,370.28 টকা
মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিক অৱলোকন
ব্ৰিটেইন, জাৰ্মানী, মালয়েছিয়া, ফ্ৰান্স, আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে দেশসমূহে মুদ্ৰা ৰূপান্তৰৰ পিছত ভাৰততকৈ যথেষ্ট বেছি ব্যয়বহুল, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই বজাৰসমূহত গ্ৰাহকৰ তুলনাত ভাৰতীয় ক্ৰেতাসকলে যথেষ্ট উন্নত মূল্য লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকা, ইউ এ ই, কানাডা, চীনৰ দৰে দেশসমূহে ভাৰতৰ তুলনাত Galaxy S26 ছিৰিজৰ কিছুমান বিশেষ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে অধিক সুলভ মূল্য প্ৰদান কৰে । উল্লেখযোগ্য যে Galaxy S26 S26 Ultra আমেৰিকাত আটাইতকৈ সুলভ মূল্যত উপলব্ধ ৷ য’ত মূল্যৰ পাৰ্থক্য ভাৰতীয় খুচুৰা মূল্যতকৈ 21,865 টকা কম । আনহাতে, কানাডাৰ বজাৰত Galaxy S26 Plus মূল্যৰ পাৰ্থক্য 18,277 টকা ।
বেচ ভেৰিয়েন্ট গেলাক্সি S 26 ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ভাৰত বিশ্বজুৰি অন্যতম প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে, মূল্য নিৰ্ধাৰণে বেছিভাগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমকক্ষক ক্ষুদ্ৰ কৰি পেলায় । যিসকলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেলাক্সি S26 ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক বিদেশৰ পৰা ছ’ৰ্চিং নকৰি ঘৰুৱাভাৱে ক্ৰয় কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সৰ্বোত্তম দৰদাম ভিন্ন হয় । ভাৰতীয় মূল্য নিৰ্ধাৰণ সমগ্ৰ ব’ৰ্ডতে অতি প্ৰতিযোগিতামূলক হৈয়েই আছে, যাৰ ফলত ই গৰিষ্ঠসংখ্যক ক্ৰেতাৰ বাবে এক শক্তিশালী পছন্দ ।
লগতে পঢ়ক