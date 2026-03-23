ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 ছিৰিজে দ্ৰুত শ্বেয়াৰৰ বাবে এয়াৰড্ৰপ সমৰ্থন লাভ কৰিছে: এতিয়া সহজ হৈ পৰিব এপল-এণ্ড্ৰ’ইডৰ ফাইল শ্বেয়াৰিং !

Galaxy S26 ছিৰিজৰ বাবে কুইক শ্বেয়াৰত এয়াৰড্ৰপ সমৰ্থন যোগ কৰিছে ছেমছাঙে । এতিয়া এণ্ড্ৰ’ইড আৰু এপল ডিভাইচৰ মাজত ফাইল শ্বেয়াৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিছে ।

Samsung Galaxy S26 ছিৰিজ (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: Samsung এ নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ Galaxy S26 ছিৰিজৰ বাবে এক বৃহৎ আপডেট ঘোষণা কৰিছে । যিহেতু দ্ৰুত অংশীদাৰী বৈশিষ্ট্যই এতিয়া AirDrop সমৰ্থন লাভ কৰে, উচ্চ-গতিৰ ফাইল অংশীদাৰী সম্ভৱ হ'ব । ইয়াৰ ফলত এণ্ড্ৰ’ইড আৰু এপলৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ হয় ।

কেইবছৰমান আগলৈকে এয়াৰড্ৰপ কেৱল এপলৰ সামগ্ৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল । ইয়াৰ ফলত এণ্ড্ৰ’ইড ফোন আৰু আইফোনৰ মাজত ফাইল শ্বেয়াৰ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছিল । কিন্তু এতিয়া এই পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে । এণ্ড্ৰ’ইডৰ বাবে উপলব্ধ কুইক শ্বেয়াৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এয়াৰড্ৰপ ফাইল শ্বেয়াৰিং সমৰ্থন কৰে । এইটো এটা হাই-স্পীড ফাইল ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰযুক্তি, যিয়ে আইফোনৰ এয়াৰড্ৰপৰ দৰেই কাম কৰে আৰু ফটো, ভিডিঅ’, ডকুমেণ্টছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

Samsung Galaxy S26 ছিৰিজ

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছিল Samsung Galaxy S26 ছিৰিজ । এই ছিৰিজে এতিয়া কুইক শ্বেয়াৰত এয়াৰড্ৰপ সমৰ্থন পাবলৈ এটা আপডেট লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । Samsung এ এটা অফিচিয়েল বিজ্ঞপ্তিযোগে ব্যাখ্যা কৰিছে, “Samsung এ Galaxy S26 ছিৰিজলৈ এয়াৰড্ৰপ সমৰ্থন আনিছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কুইক শ্বেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি ডিভাইচসমূহৰ মাজেৰে কন্টেন্ট শ্বেয়াৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিছে ।” ২৩ মাৰ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোৰিয়াৰ বজাৰত এই বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হ’ব । পিছলৈ ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ ইউৰোপ, হংকং, জাপান, লেটিন আমেৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু টাইৱানৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চললৈও সম্প্ৰসাৰিত হ’ব । প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল Galaxy S26 ছিৰিজতহে উপলব্ধ হ’ব আৰু ভৱিষ্যতে ছেমছাঙৰ অন্যান্য ডিভাইচলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰা হ’ব ।

ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম শ্বেয়াৰিং

এই আপডেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম শ্বেয়াৰিং । এতিয়া এপল আৰু Samsung ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মধ্যস্থতাকাৰী অবিহনে পোনপটীয়াকৈ ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । কুইক শ্বেয়াৰ হৈছে Samsung আৰু গুগলৰ যৌথ প্ৰযুক্তি, যিয়ে সুৰক্ষিত, দ্ৰুত স্থানান্তৰৰ বাবে ব্লুটুথ, ৱাই-ফাই আৰু ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে । পূৰ্বৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ লক হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা হেঁচা নাই । ইতিমধ্যে গেলাক্সি এছ ২৬ ছিৰিজৰ ডাঙৰ কেমেৰা, প্ৰচেছৰ আৰু বেটাৰীৰ বাবে পৰিচিত; এই নতুন বৈশিষ্ট্যই ইয়াক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । চেমচাঙৰ এই পদক্ষেপে স্মাৰ্টফোনৰ বজাৰত নতুন প্ৰতিযোগিতা সৃষ্টি কৰিব আৰু সকলো ব্যৱহাৰকাৰীক উপকৃত কৰিব । এই আপডেটে বৃহৎ সংখ্যক গ্ৰাহকক আনন্দিত কৰিব আৰু বজাৰত চেমচাঙৰ শক্তিশালী স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

SAMSUNG AIRDROP SUPPORT
QUICK SHARE IN SAMSUNG S26 SERIES
ছেমছাং এয়াৰড্ৰপ
GALAXY S26 SERIES AIRDROP SUPPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.