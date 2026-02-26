S26 ছিৰিজৰ সৈতে Samsung এ মুকলি কৰিলে Buds4 ছিৰিজ; জানক মূল্য, বৈশিষ্ট্য
Samsung Galaxy S26 Ultra ত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 চিপছেট আছে যদিও এছ 26 আৰু এছ 26+ত ছেমছাঙৰ নিজা এক্সিন’ছ 2600 চিপ আছে ।
Published : February 26, 2026 at 10:25 AM IST
হায়দৰাবাদ: Galaxy Unpacked 2026 Event ত বিশ্ব বজাৰৰ লগতে ভাৰতত Galaxy S26 ছিৰিজ মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে টেক জায়াণ্ট এপলে । এই ছিৰিজত আছে Galaxy S26, Galaxy S26+ আৰু Galaxy S26 Ultra মডেল । শীৰ্ষ স্পেক Galaxy S26 Ultra ই গেলাক্সিৰ বাবে কাষ্টমাইজড স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 প্লেটফৰ্মৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে আৰু ইয়াত উন্নীতকৃত 200MP কোৱাড ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ইফালে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্লাছ ভেৰিয়েন্টত 2nm Exynos 2600 চিপছেট আছে আৰু ইয়াত 50MP ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । নতুন লাইনআপ এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব আৰু ওপৰত ছেমছাঙৰ ৱান ইউআই 8.5 ইন্টাৰফেছ আছে ।
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই টেক জায়াণ্টটোৱে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন লাইনআপৰ সমান্তৰালভাৱে নতুন Galaxy Buds4 ছিৰিজৰ কথাও ঘোষণা কৰে । দুয়োটা টিডব্লিউএছতে ইয়াৰপিছত এটা স্বচ্ছ ক্লেমশ্বেল-টাইপ ক্ৰেডল চাৰ্জিং কেছ আৰু পিচ কণ্ট্ৰল এৰিয়া আছে । Buds4 Pro ত Enhanced ANC ৰ সৈতে Adaptive ANC বৈশিষ্ট্য থকাৰ বিপৰীতে Buds4 ত কেৱল পিছৰটোহে আছে । প্ৰ’ মডেলত হেণ্ডছ ফ্ৰী জেষ্টাৰ কণ্ট্ৰ’ল আৰু নতুন বহল ৱুফাৰো আছে ।
Just revealed at #GalaxyUnpacked: #GalaxyS26 Series and #GalaxyBuds4Pro 👀 Bookmark this megathread for early expert reviews and unboxings! Which #GalaxyS26Ultra feature are you most excited to try? 👇— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 25, 2026
Samsung Galaxy S26 Seies: মূল্য
Samsung Galaxy S26 Ultra তিনিটা ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ । 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য 1,39,999 টকা, 12 জিবি ৰেম + 512 জিবি ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1,59,999 টকা আৰু 16 জিবি ৰেম + 1 টিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য 1,89,999 টকা ।
Samsung Galaxy S26 আৰু Galaxy S26 Plus ত 12 জিবি ৰেম আছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ বেচ 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ দাম 87,999 টকা আৰু 512 জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ দাম 1,07,999 টকা । আনহাতে, প্লাছ ভেৰিয়েন্টৰ বেচ 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ দাম 1,19,999 টকা আৰু 512 জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ দাম 1,39,999 টকা ।
The wait is officially over! The #GalaxyS26Ultra has arrived to redefine what’s possible. #GalaxyUnpacked https://t.co/KiyGwmReRr— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 25, 2026
|ভেৰিয়েণ্ট
|ৰেম
|ষ্ট’ৰেজ
|মূল্য (ভাৰতীয় হিচাপত)
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|256 GB
|1,39,999 টকা
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|512 GB
|1,59,999 টকা
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|16GB
|1 TB
|1,89,999 টকা
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|256 GB
|87,999 টকা
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|512 GB
|1,07,999 টকা
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|256 GB
|1,19,999 টকা
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|512 GB
|1,39,999 টকা
সমগ্ৰ Galaxy S26 ছিৰিজ প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ আৰু ইয়াত কোবাল্ট ভায়োলেট, হোৱাইট, ব্লেক আৰু স্কাই ব্লুকে ধৰি শ্বেয়াৰ কৰা ৰঙৰ বিকল্প আছে । ইয়াৰ উপৰিও এই ডিভাইচটো পিংক গোল্ড আৰু ছিলভাৰ শ্বেডো ৰঙত একচেটিয়াভাৱে Samsung.com ত উপলব্ধ হ’ব ।
Samsung Galaxy S26 Seies: নতুনত্ব কি ?
Samsung Galaxy S26 Seies ৰ ডিজাইন পাতল আৰু চিকচিকিয়া, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ঘূৰণীয়া বক্ৰতা আৰু সমগ্ৰ লাইনআপত এক ঐক্যবদ্ধ ডিজাইন পৰিচয় । ইয়াৰ পূৰ্বৰ Galaxys26 ultra 0.3 মিলিমিটাৰ পাতল আৰু ইয়াৰ ওজন 214 গ্ৰাম ।
Samsung এ Galaxy S26 Ultra ৰ সৈতেও নিজৰ নতুন প্ৰাইভেচি ডিছপ্লে মুকলি কৰে, যিয়ে পৃথক স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ চাইড এংগেল ভিউইং সীমিত কৰে । ডিছপ্লে সন্মুখৰ পৰা স্পষ্ট হৈ থাকে আৰু কাষৰ পৰা দৃশ্যমানতা নিষিদ্ধ কৰি ওচৰৰ দৰ্শকৰ পৰা অন-স্ক্ৰীণ কন্টেন্ট ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
A closer look at what the #GalaxyS26Ultra can really do. @MKBHD shares their review—which feature would you use the most? #GalaxyAI https://t.co/UXQQcgmzY4— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 25, 2026
Galaxy S26 ছিৰিজৰ গেলাক্সি AI ত প্ৰসংগ সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত Now Nudge নামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হৈছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰসংগত প্ৰাসংগিক তথ্য ছাৰ্ফেচ কৰি এপ চুইচিং হ্ৰাস কৰা । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো বন্ধুৱে মেছেজিং এপসমূহত সন্ধিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সুধিছে, তেন্তে গেলাক্সি এআইয়ে কেলেণ্ডাৰ পৰীক্ষা কৰে, সকলো কাৰ্যসূচী ধৰা পেলায় আৰু এটা টেইলাৰড ‘Nudge’ পপ-আপ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
Galaxy S26 ছিৰিজ ইয়াৰ এআই ইক’চিষ্টেম বিক্সবি, জেমিনি আৰু পাৰ্প্লেক্সিটিৰ সৈতেও সম্প্ৰসাৰিত কৰে, যাৰ ফলত ইয়াক প্ৰাকৃতিক ভাষাৰ আদেশৰ সৈতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিৰ্দিষ্ট ছেটিংছসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়, আনকি তেওঁলোকৰ সঠিক নামটোও নজনাকৈ । উদাহৰণস্বৰূপে, “মোৰ চকু দুটা ভাগৰুৱা অনুভৱ হৈছে”, বুলি ক’লে বিক্সবিয়ে আই কম্ফৰ্ট শ্বিল্ড সক্ৰিয় কৰাৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰিব ।
Samsung Galaxy Buds4 Seies: মূল্য, স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
ভাৰতত Samsung Galxy Buds4 ৰ দাম 16,999 টকা, আনহাতে উচ্চমানৰ Galaxy Buds4 প্ৰ’ৰ মূল্য 22,999 টকা । 2026 চনৰ 11 মাৰ্চৰ পৰা আমাজন আৰু Samsung India অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দুয়োটা টিডব্লিউএছ ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ।
Galaxy Buds4 ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰঙত উপলব্ধ হ’ব, আনহাতে Buds4 Pro অতিৰিক্ত পিংক গোল্ড ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব ।
Galxy Buds 4 ত আছে কেনেল-ফিট আৰ্কিটেকচাৰ, নতুনকৈ ইঞ্জীনিয়াৰিং কৰা বহল ৱুফাৰ যিয়ে কাৰ্যকৰী স্পীকাৰ এৰিয়া প্ৰায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী কৰে আৰু 24-বিট/96 কিলোহাৰ্টজ হাই-ফাই অডিঅ’ৰ সমৰ্থনৰ সৈতে ৰিচ বেছ আৰু বিশদ ট্ৰেবলৰ বাবে এটা দুমুখীয়া স্পীকাৰ চিষ্টেম । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত উন্নত এডাপ্টিভ ইকিউ আৰু এডাপ্টিভ এএনচি আছে যিয়ে কাণৰ আকৃতি আৰু পৰিধানৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বুদ্ধিমানৰূপে সামঞ্জস্য কৰে, লগতে হেড জেষ্টাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিক্সবি, গুগল জেমিনি আৰু পাৰ্প্লেক্সিটিৰ দৰে এআই সহায়কসমূহৰ হেণ্ডছ-ফ্ৰী প্ৰৱেশ ।
Galaxy Buds 4 ত গোটেই দিনটোৰ পৰিধানৰ বাবে টেইলাৰ কৰা এটা ওপেন-ফিট ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু লগতে বৰ্ধিত এক্টিভ নইজ বাতিল, এডাপ্টিভ ইকিউ আৰু ছুপাৰ ক্লিয়াৰ কল প্ৰযুক্তি ধৰি ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক