ছেমছাং গেলেক্সি ম’বাইলৰ মূল্য ১২,০০০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি
ছেমছাঙে ভাৰতত গেলেক্সি এছ২৫ মডেলৰ ২৫৬জিবি আৰু ৫১২জিবি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ৷
Published : August 19, 2026 at 5:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: ছেমছাঙে ভাৰতত নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন গেলেক্সি এছ২৫ ৫জিৰ দুটা মডেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে । বুধবাৰৰ পৰা এই নতুন নিৰিখ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷ আজিৰে পৰা এই নতুন মূল্যসমূহ গ্ৰাহকে ছেমছাঙৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব । ছেমছাঙৰ অফিচিয়েল অনলাইন ষ্টোৰত ফোনটোৰ শীৰ্ষ মডেল দুটাৰ নতুন মূল্য দেখা পোৱা গৈছে ৷
নতুন মূল্য তালিকা অনুসৰি, গেলেক্সি এছ২৫ ৫জিৰ দ্বিতীয়টো মডেলৰ মূল্য ৮৪,৯৯৯ টকা ৷ ইয়াত আছে ১২ জিবি ৰেম আৰু ২৫৬ জিবি ষ্ট’ৰেজৰ সুবিধা ৷ মুকলিৰ সময়তকৈ এই ম’বাইলটোৰ মূল্য ৪,০০০ টকা বেছি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
Samsung just hiked Galaxy S25 prices in India 😬— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 19, 2026
New prices from today (19 Aug):
• 12GB + 256GB → ₹84,999 (+₹4,000)
• 12GB + 512GB → ₹1,04,999 (+₹12,000)
Base 128GB variant is still the same at ₹74,999.
Memory prices are clearly hitting hard. #GalaxyS25 #PriceHike pic.twitter.com/0vRoQabylK
ইফালে, ১২ জিবি ৰেম আৰু ৫১২ জিবি ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে কোম্পানীটোৰ টপ মডেলৰ হেণ্ডছেটটোৰ বৰ্তমান মূল্য ১,০৪,৯৯৯ টকা ৷ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ তুলনাত ১২,০০০ টকা পৰ্যন্ত এই মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই ছেমছাং ফ্লেগশ্বিপ ফোনটোৰ পুৰণি আৰু নতুন দামৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাবলৈ তলৰ টেবুলখন চাওক -
|মডেল
|মুকলিৰ লগে লগে মূল্য
|নতুন মূল্য
|কিমান বাঢ়িল
|১২জিবি + ১২৮জিবি
|৭৪,৯৯৯ টকা
|৭৪,৯৯৯ টকা
|কোনো সালসলনি হোৱা নাই
|১২জিবি + ২৫৬জিবি
|৮০,৯৯৯ টকা
|৮৪,৯৯৯ টকা
|৪ হাজাৰ টকা
|১২জিবি + ৫১২জিবি
|৯২,৯৯৯ টকা
|১,০৪,৯৯৯ টকা
|১২ হাজাৰ টকা
অৱশ্যে ছেমছাঙে এই ফ্লেগশ্বিপ ফোনটোৰ বেছ মডেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই । বেছ ভেৰিয়েণ্টত ১২ জিবি ৰেম আৰু ১২৮ জিবি ষ্ট’ৰেজ আছে । মুকলিৰ লগে লগে এই ফোনটোৰ মূল্য আছিল ৭৪,৯৯৯ টকা ৷ এই মূল্যৰ সালসলনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।
কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ছেমছাঙৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনসমূহ মুকলি কৰাৰ এবছৰ বা দুবছৰৰ পিছত মূল্য হ্ৰাস হোৱা দেখা গৈছে ৷ ইয়াৰ দাম মুকলিৰ লগে লগে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিতে ছেমছাং গেলেক্সি এছ২৫ মুকলি কৰা হৈছিল যদিও বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা নাই ।
বিশ্বজুৰি ম’বাইল ফোনৰ কোম্পানীসমূহে সম্প্ৰতি চলি থকা ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ সংকটৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে ছেমছাঙে নিজৰ এই ডিজাইনৰ ফোনটোৰ শীৰ্ষৰ দুটা মডেলৰ হেণ্ডছেটৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ৷
বৈশিষ্ট্যসমূহ
ছেমছাং গেলেক্সি এছ২৫ ম’বাইলটো এটা কমপেক্ট ফোন । ইয়াত ৬.২ ইঞ্চি AMOLED ডিচপ্লে আছে, যিয়ে ১২০ হাৰ্জ পৰ্যন্ত এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ হাৰ আৰু FHD+ ৰিজ’লিউচন সমৰ্থন কৰে । ২৬০০ নিটৰ উজ্জ্বলতাৰে এই ফোনটো সূৰ্যৰ প্ৰখৰ ৰশ্মিটো ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হৈ থাকে । ইয়াত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন ৮ এলিট চিপছেট আছে, যিটো ৩এনএম প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত ।
ছফ্টৱেৰৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড ১৫ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছেমছাঙৰ ৱান ইউ আই ৭ স্কিনত চলিব । ডিভাইচটোৰ বাবে ৭ বছৰৰ বাবে অ’এছ আপডেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কোম্পানীটোৱে । ইয়াৰ লগত তুলনামূলকভাৱে সৰু ৪,০০০mAh বেটাৰী আছে, যিটো আধুনিক ব্যৱহাৰৰ মানদণ্ডত যথেষ্ট কম । বেটাৰীয়ে ২৫ ৱাট তাঁৰযুক্ত দ্ৰুত চাৰ্জিং, ১৫ ৱাট যুক্ত বেটাৰি চাৰ্জিং আৰু বেটাৰীক সমৰ্থন কৰে ।
এই ফোনটোৰ পিছফালে ট্ৰিপল-কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে ৫০এমপি মেইন কেমেৰা, ১০এমপি টেলিফ’টো লেন্স আৰু ১২এমপি আল্ট্ৰা-ৱাইড লেন্স । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে কোম্পানীটোৱে ১২এমপিৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাও হেণ্ডছেট দুটাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰব'টিক অস্ত্ৰোপচাৰ: আধুনিক চিকিৎসাত নতুন সম্ভাৱনা