৬,০০০ mAh বেটাৰী, ৫০ মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung M17e 5G
৬,০০০ mAh বেটাৰী, ৫০ মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Samsung Galaxy M17e 5G । জানক এই ফোনটোৰ মূল্য, বৈশিষ্ট্য আদিৰ বিষয়ে ---
Published : March 17, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: দক্ষিণ কোৰিয়াৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে সোমবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰে Samsung Galaxy M17e 5G । এই হেণ্ডছেটটো কোম্পানীটোৰ মিড ৰেঞ্জ M ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন । আজিৰ পিছত ভাৰতত ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দুটা সুকীয়া ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব নতুন Samsung Galaxy M17e 5G । ফোনটোত ৬,০০০ mAh ৰ বেটাৰী আছে, যিটোৱে এটা চাৰ্জত ২৬ ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । তদুপৰি, এটা অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৬০০০ ছিৰিজৰ চিপছেটে নতুন Samsung Galaxy M ছিৰিজৰ হেণ্ডছেটক শক্তি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যিটো বড়িৰ আকৃতিৰ মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হয় ।
ভাৰতত Samsung Galaxy M17e 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Samsung Galaxy M17e 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ ৪GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰা বেচ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে ১৩,৯৯৯ টকা । ইফালে, হাইয়াৰ এণ্ড ৬জিবি + ১২৮জিবি ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ মূল্য ১৫,৪৯৯ টকা ।
আজি দিনৰ ১২ বজাৰ পৰাই আমাজনৰ জৰিয়তে এই স্মাৰ্টফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । Samsung Galaxy M17e 5G ব্লিটজ ব্লু আৰু ভাইব ভায়োলেট ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হৈছে ।
Samsung Galaxy M17e 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Samsung Galaxy M17e 5G হৈছে ছেমছাঙৰ এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক OneUI 8 ত চলি থকা ডুৱেল ছিম স্মাৰ্টফোন । ইয়াত ৬.৫৮ ইঞ্চি HD+ (৭২০x১,৬০০ পিক্সেল) PLS LCD স্ক্ৰীণ আছে, যিয়ে ১২০Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু ১.৬ মিলিয়ন ৰং প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো ধূলি আৰু ছিটিকি পৰা প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP54 ৰেটিংৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ছেমছাঙৰ নতুন হেণ্ডছেটটোত অক্টা কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৬৩০০ চিপছেট আছে, যিয়ে ২.৪ গিগাহাৰ্টজৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি প্ৰদান কৰে । Samsung Galaxy M17e 5G ত ৬জিবি পৰ্যন্ত ৰেম আৰু ১২৮জিবি ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজও আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ২টিবি পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ।
অপটিক্সৰ বাবে Samsung Galaxy M17e 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ নেতৃত্বত আছে f/1.8 এপাৰচাৰ আৰু অটোফ’কাছৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ মেইন শ্বুটাৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত f/২.৪ এপাৰচাৰৰ সৈতে 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ চেন্সৰ আছে । তদুপৰি, গেলাক্সি এম ছিৰিজৰ ফোনটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে সন্মুখত ৮ মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে, য’ত আছে f/২.০ এপাৰচাৰ । এই হেণ্ডছেটটোৱে ১০৮০পি/৩০ এফপিএছ পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম ।
Samsung Galaxy M17e 5G ৰ বেটাৰী আছে ৬,০০০mAh । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত ৫জি, ৪জি এলটিই, ডুৱেল বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ ৫.৩, ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট, ৩.৫ মিমি অডিঅ’ জেক, সংযোগৰ বাবে জিপিএছ, গ্ল’নাছ, বেইড’, গেলিলিঅ’ আৰু কিউজেএছএছ আছে । অনব’ৰ্ড চেন্সৰৰ তালিকাত আছে এক্সিলেৰ’মিটাৰ, জাইৰস্কোপ, জিঅ’মেগনেটিক চেন্সৰ, লাইট চেন্সৰ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ । ইয়াৰ জোখ ১৬৭.৪x৭৭.৪x৮.২মিমি আৰু ওজন প্ৰায় ১৯৯গ্ৰাম ।
