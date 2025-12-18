CES 2026: ছেমছাঙে মুকলি কৰিলে Micro RGB টিভি; কি ক্ষেত্ৰত বিশেষ এই টিভি
ছেমছাঙে 2026 চনত নতুন আকাৰ আৰু উন্নত এআই বৈশিষ্ট্যৰে Micro RGB টিভি মুকলি কৰি প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টক শক্তিশালী কৰিছে ।
Published : December 18, 2025 at 8:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ বাবে ছেমছাঙে নিজৰ প্ৰিমিয়াম Micro RGB টিভি লাইনআপ আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ 55, 65, 75, 85, 100 আৰু 115 ইঞ্চিৰ নতুন মডেল সংযোজন কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে এই নতুন ছিৰিজটোৱে ঘৰুৱা মনোৰঞ্জনক এক নতুন স্তৰলৈ লৈ যাব । ইতিমধ্যে 2025 চনত প্ৰৱৰ্তিত 115 ইঞ্চিৰ মডেলটোৰ সৈতে ছেমছাঙৰ Micro RGB প্ৰযুক্তিয়ে ঢৌ তুলিছিল আৰু এতিয়া ইয়াক অধিক আকাৰৰ বিকল্পৰ সৈতে সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।
ছেমছাং নিউজৰুমৰ মতে, ছেমছাং ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ভিজুৱেল ডিছপ্লে বিজনেছৰ কাৰ্যবাহী উপ-সভাপতি হান লীয়ে কয়, "কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া Micro RGB প্ৰযুক্তিয়ে চিনেমা, ক্ৰীড়া আৰু টিভি শ্ব’ক অধিক সজীৱ আৰু প্ৰকাশভংগী কৰি তুলিছে । হান লীৰ মতে, 2026 চনৰ এই সম্প্ৰসাৰিত লাইনআপটো ছবিৰ মানদণ্ডৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈয়ে বিভিন্ন আকাৰৰ ঘৰ আৰু বাসস্থানৰ লগত খাপ খুৱাই ডিজাইন কৰা হৈছে ।
Samsung Expands Premium Micro RGB Lineup for 2026 With New Sizes and Advanced Featureshttps://t.co/q1KrYkGLrS— Samsung Electronics (@Samsung) December 17, 2025
আজিৰ গ্ৰাহকে টিভি ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত মূলতঃ উচ্চমানৰ ছবিৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই কাৰণেই প্ৰিমিয়াম টিভি ছেগমেণ্টৰ চাহিদা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু কোম্পানীসমূহে নিজৰ প্ৰিমিয়াম টিভি লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । ছেমছাঙৰ Micro RGB লাইনআপে বৃহৎ বহা কোঠাৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব ।
Micro RGB প্ৰযুক্তিৰ হাইলাইটসমূহ
- Micro RGB Display Architecture: ইয়াত 100 মাইক্ৰনৰ তলৰ ৰঙা, সেউজীয়া আৰু নীলা LED ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিয়ে বিভিন্ন পোহৰ নিৰ্গত কৰে । ইয়াৰ ফলত ৰঙৰ সঠিকতা আৰু পোহৰ নিয়ন্ত্ৰণ যথেষ্ট উন্নত হয় ।
- Advanced AI Picture Processing: 4K AI আপস্কেলিং প্ৰ' আৰু AI গতি বৰ্ধক প্ৰ'ই বাস্তৱ সময়ত উজ্জ্বলতা, গতি আৰু স্পষ্টতা উন্নত কৰে ।
- Micro RGB AI Engine Pro: নতুন এআই চিপছেটে ছবিৰ মান ফ্ৰেম-বাই-ফ্ৰেম উন্নত কৰিছে । Micro RGB কালাৰ বুষ্টাৰ প্ৰ' আৰু Micro RGB এইচডিআৰ প্ৰ'ৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই ৰঙক অধিক স্বাভাৱিক আৰু বাস্তৱিক যেন লাগে ।
- Precision Color 100 Certification: VDE-প্ৰমাণিত, এই প্ৰযুক্তিয়ে 100% BT.2020 বহল ৰঙৰ গেম সমৰ্থন কৰে, চোকা আৰু উজ্জ্বল ৰং নিশ্চিত কৰে ।
- Vision AI Companion: ছেমছাঙৰ উন্নীতকৃত ভিজন এআই প্লেটফৰ্মে বিক্সবিৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক কথোপকথন, স্মাৰ্ট চাৰ্চ, লাইভ ট্ৰেন্সলেট, জেনেৰেটিভ ৱালপেপাৰ, আৰু পাৰ্প্লেক্সিটিৰ দৰে এআই বৈশিষ্ট্যও প্ৰদান কৰে ।
- Glare Free Technology: এই প্ৰযুক্তিয়ে প্ৰতিফলন হ্ৰাস কৰে, বিভিন্ন পোহৰৰ পৰিস্থিতিতো স্পষ্ট আৰু বিপৰীতমুখী ছবি প্ৰদান কৰে।
- Enhanced Audio Experience: ডলবি এটমছ, এডাপ্টিভ চাউণ্ড প্ৰ’ আৰু কিউ-চিম্ফনীৰ সৈতে 2026 চনৰ সকলো ছেমছাং টিভিতে নতুন এক্লিপছা অডিঅ’ ডেডিকেটেড চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব, যিয়ে থ্ৰীডি অডিঅ’ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ।
জানুৱাৰী মাহত মুকলি হ’ব CES 2026
2026 চনৰ 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীলৈকে আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া CES 2026 ত ছেমছাঙে নিজৰ নতুন Micro RGB টিভি লাইনআপ মুকলি কৰিব । কোম্পানীয়ে অধিক আকাৰৰ বিকল্পৰ সৈতে প্ৰতিটো ঘৰলৈ আল্ট্ৰা প্ৰিমিয়াম ডিছপ্লে অভিজ্ঞতা অনাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
