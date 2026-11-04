বিশ্বজুৰি 'মেমৰী' সংকট; ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰত মেমৰী সংৰক্ষণক ‘ভয়ংকৰ’ আখ্যা অপেন-এআইৰ মুৰব্বীৰ
অপেন-এআইৰ মুৰব্বী ছেম অল্টমেনে ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰত দুৰ্লভ 'ৰেম' সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটোক ‘ভয়ংকৰ’ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ডাটা চেণ্টাৰে সীমিত মেমৰী ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
Published : November 4, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বজুৰি ডাইনেমিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰী (DRAM) আৰু অন্যান্য মেমৰী চিপৰ তীব্ৰ নাটনিৰ বাবে বৰ্তমান বজাৰত কম্পিউটাৰ মেমৰীৰ যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । ইয়াৰ ফলত কম্পিউটাৰ গেমাৰ (PC Gamer) আৰু স্মাৰ্টফোন ক্ৰেতাসকল যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে ।
এই সংকটৰ মাজতে অ’পেন-এআইৰ (OpenAI) মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চিইঅ’) ছেম অল্টমেনে মন্তব্য কৰিছে যে ডাটা চেণ্টাৰবোৰে এই সীমিত মেমৰী অধিক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত থকাৰ সময়তো ইয়াক ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত পেলাই থোৱাটো অতি 'ভয়ংকৰ' বা ভুল কথা । কিন্তু তেওঁৰ এই মন্তব্যই বহু ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ আৰু উৎসুক গেমাৰক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে ।
'চিক পিণ্ট' (Cheek Pint) নামৰ এটা প’ডকাষ্টত অল্টমেনে কয় যে বহুতে নিজৰ কম্পিউটাৰত এআই মডেলিঙৰ কামবোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰত কৰিব বিচাৰে, কিন্তু মেমৰী বা ৰেমৰ সীমাত যোগানৰ সময়ত ইয়াৰ ফলত সম্পদৰ অপচয় হয় বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে । অৱশ্যে তেওঁ ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ বুলি কওঁতে সাধাৰণ গেমিং পিচি (Gaming PCs), ছাৰ্ফেচ আৰটিএক্স স্পাৰ্ক ডেভ বক্সৰ (Surface RTX Spark Dev Box) দৰে মেচিন বা নতুন টাচস্ক্ৰীণ মেকবুক প্ৰ’ক (MacBook Pro) বুজাইছিল নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
ষ্ট্ৰাইপ কোম্পানীৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক জন কলিছনে পৰিচালনা কৰা এই বিশেষ পডকাষ্টত বিভিন্ন শীৰ্ষস্থানীয় কোম্পানীৰ চিইঅ’ আৰু উদ্যোগপতিসকলে বিয়েৰ সেৱন কৰি কৰি প্ৰযুক্তি জগতখনৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
অল্টমেনে এআইৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু বিশেষকৈ গণিত শাস্ত্ৰৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে । তেওঁ এই বিষয়ত বুজাই দি কয় যে বহুতৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই গণিতৰ ক্ষেত্ৰখন কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব সেই বিষয়ত ভুল ধাৰণা আছে ।
অল্টমেনে কয়, "বহুতে স্থানীয়ভাৱে (নিজৰ কম্পিউটাৰত) এআই চলাব বিচাৰে । আৰু কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ধৰি লৈছে যে এই সমস্যাটো এতিয়া সমাধান হৈছে । কাৰণ আমাৰ হাতত মুকলি উৎসৰ (Open-source) মডেল থাকিব, আমি সেইবোৰ আমাৰ কম্পিউটাৰত চলাব পাৰিম আৰু সেয়েহে আমাক ডাটা চেণ্টাৰত থকা সেই সকলোবোৰ ডাঙৰ সা-সুবিধা বা সম্পদৰ আমাক কোনো প্ৰয়োজন নহ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু যদি আমি বিশ্বজুৰি সম্পদ বিতৰণৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, তেন্তে সমগ্ৰ বিশ্বতে সীমাতি পৰিমাণে থকা মেমৰীৰ এটা ডাঙৰ অংশ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ কম্পিউটাৰত ৰাখি থোৱাটো আৰু তাক দিনটোৰ মাত্ৰ ৫% সময়হে ব্যৱহাৰ কৰাটো আচলতে অতি ভয়ংকৰ বা ভুল কথা । যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে য'ত সম্পদৰ তীব্ৰ নাটনি চলি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ ক্লাউডত হোৱাটোহে বিচাৰিব । কিন্তু কেনেবাকৈ সকলোৰে, অৰ্থাৎ বহুতৰে ধাৰণা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীতহে ।"
ৰেম কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
আধুনিক ডিভাইচসমূহৰ এটা মূল অংশ হৈছে ৰেম । ই এজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰয় কৰা প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰযুক্তি প্ৰডাক্ট যেনে স্মাৰ্টফোন, টেবলেট আৰু লেপটপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ীৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম আৰু ভিডিঅ’ গেম কনছ’ললৈকে থাকে ।
ছেমছাং আৰু এছকে হাইনিক্সৰ দৰে বিশ্বৰ মাত্ৰ কেইটামান সীমিত প্ৰতিষ্ঠানেহে ৰেম উৎপাদন কৰে । সেয়েহে হঠাতে ইয়াৰ বিশ্বজনীন যোগান অতি সীমিত বা টান হৈ পৰিছে । ক্লাউড অপাৰেটৰসমূহৰ সৈতে হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ জৰিয়তে ডাটা চেণ্টাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মেমৰী বা ৰেম ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰথম সুযোগ এই এআই কোম্পানীসমূহে লাভ কৰে । অপেন-এআইৰ 'ষ্টাৰগে'ট'ৰ (Stargate) দৰে বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহে আগন্তুক কেইবছৰমানৰ বাবে বিশ্বৰ উৎপাদিত ৰেমৰ এক বুজন অংশ ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । এই সকলোবোৰৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰত আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী যেনে সাধাৰণ কম্পিউটাৰ বা স্মাৰ্টফোন আদিৰ বাবে মেমৰীৰ পৰিমাণ বহুখিনি কমি গৈছে ।
কম্পিউটিং পাৱাৰত ৭৫০ বিলিয়ন ডলাৰৰ বিনিয়োগ
দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত অ’পেন-এআয়ে কম্পিউটিং পাৱা বা প্ৰযুক্তিগত আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে প্ৰায় ৭৫০ বিলিয়ন ডলাৰ ব্যয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । গুগল, মেটা, আমাজনৰ দৰে অন্যান্য প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও একেধৰণৰ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ কাম কৰি আছে । যাৰ ফলত ডিৰেম (DRAM) আৰু অন্যান্য চিপ বা যন্ত্ৰাংশৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । আনকি স্মাৰ্টফোন আৰু লেপটপৰ মূল্যও এতিয়া অধিক হৈছে ।
অল্টমেনৰ এই মন্তব্যই ছিলিকন ভেলীৰ প্ৰযুক্তি জগতৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এটা ডাঙৰ বিভাজনক স্পষ্ট কৰি তুলিছে । ছিলিকন ভেলী এতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে । এটা পক্ষই 'অপেন ৱেইট' (Open-weight) বা মুক্ত উৎসৰ এআই মডেলৰ সমৰ্থন কৰে, যিবোৰ মানুহে নিজৰ কম্পিউটাৰতে ডাউনলোড কৰি চলাব পাৰে । আনহাতে, আনটো পক্ষই ক্লাউডভিত্তিক, মালিকানাধীন মডেলসমূহক বা বন্ধ মডেলসমূহক অধিক পছন্দ কৰে । এনভিডিয়াৰ মুৰব্বী জেনচেন হুয়াং আৰু মেটাৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে পূৰ্বৰে পৰা এনে ধৰণৰ অপেন-ৱেইট মডেলক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি আহিছে । এতিয়া অল্টমেনৰ এই নতুন মন্তব্যই ছিলিকন ভেলীৰ পুৰণি বিতৰ্কত পুনৰ ইন্ধন যোগাইছে ।