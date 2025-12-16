ভাৰতত বন্ধ হ’ল Yamaha R3 আৰু MT-03 ৰ বিক্ৰী; আঁৰৰ কাৰণ কি ?
য়ামাহা ইণ্ডিয়াই সম্পূৰ্ণ ফেয়াৰযুক্ত Yamaha YZF-R3 আৰু নেকড মটৰ চাইকেল Yamaha MT-03 ৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে ।
হায়দৰাবাদ: জাপানৰ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী য়ামাহা মটৰ চাইকেলৰ ভাৰতীয় বিভাগ য়ামাহা ইণ্ডিয়াই সম্পূৰ্ণ ফেয়াৰযুক্ত Yamaha YZF-R3 আৰু নেকড মটৰ চাইকেল MT-03 ৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে । জানিব পৰা মতে, এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ বিক্ৰী বেয়া হোৱাৰ বাবে কোম্পানীয়ে বন্ধ কৰি দিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে য়ামাহাই MT-03 ৰ লগতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত Yamaha YZF-R3 মুকলি কৰিছিল যদিও কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বাবে উচ্চ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, যাৰ ফলত আশা কৰাতকৈ কম ক্ৰেতা আহিছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিক্ৰীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে য়ামাহা ইণ্ডিয়াই দুয়োটা মডেলৰ মূল্য সংশোধন কৰি মূল্য 1.10 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰিছিল, এই আশাত যে ক্ৰেতাসকলে এই মডেলসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব ।
কিন্তু জি এছ টি সংস্কাৰৰ বাবে ব্যাপক মূল্য হ্ৰাস আৰু প্ৰায় 20 হাজাৰ টকাৰ অতিৰিক্ত মূল্য পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছতো আপডেট কৰা মূল্য নিৰ্ধাৰণেও এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ ডিলাৰশ্বিপলৈ গ্ৰাহকক অনাত ব্যৰ্থ হয় ।
কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ডিলাৰশ্বিপে নিশ্চিত কৰিছে যে যোগাযোগৰ লগে লগে কেইবাটাও আউটলেটে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হাতত R3 বা MT-03 ৰ কোনো ষ্টক নাই আৰু ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰা কোনো ইউনিটৰ আশা কৰা নাই, কিয়নো কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলসমূহো আমদানি কৰা বন্ধ কৰি দিছে ।
য়ামাহা R3 আৰু MT-03 আছিল উৎকৃষ্ট মটৰ চাইকেল, শক্তি, উৎকৃষ্ট পৰিশোধন আৰু গতিশীলতা প্ৰদান কৰিছিল আৰু চলাবলৈ অতি মজাৰ আৰু আকৰ্ষণীয় আছিল । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, অধিক মূল্যৰ টেগটো এৰাই চলিলেও, এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ বৈশিষ্ট্য, ষ্টাইলিং, ৰাইডাৰ সহায়ক আৰু সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বীসমূহৰ তুলনাত শেহতীয়া নাছিল ।
YZF-R15 বা MT-15 ৰ সৈতে ব্ৰেণ্ডলৈ সলনি হোৱা যিকোনো য়ামাহাৰ অনুৰাগীৰ বাবে য়ামাহা YZF-R3 আৰু MT-03 আছিল আদৰ্শ উন্নীতকৰণ । কিন্তু য়ামাহা ইণ্ডিয়াই এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই সুযোগ হেৰুৱাইছে ৷ এই মটৰ চাইকেলবোৰৰ নতুন সংস্কৰণ ভাৰতলৈ আহিব নে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ’ব লক্ষণীয় বিষয় ।
