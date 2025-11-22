মুকলি হ’ল Royal Enfield Himalayan 450 ৰ নতুন Mana Black Edition; মূল্য কিমান ?
ৰয়েল এনফিল্ডে মুকলি কৰিছে Royal Enfield Himalayan 450 ৰ নতুন Mana Black Edition । ইয়াৰ মূল্য 3.37 লাখ টকা ।
Published : November 22, 2025 at 11:17 AM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ৰয়েল এনফিল্ডে EICMA 2025 ত ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান ৰ 450 Mana Black Edition বিশ্বব্যাপী মুকলি কৰে, তাৰ পিছত কোম্পানীটোৱে এতিয়া ভাৰতত এই বিশেষ সংস্কৰণটো মট’ভাৰ্ছ 2025 ত মুকলি কৰিছে ।
কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখন 3.37 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে, মূলতঃ ই নতুন ৰেঞ্জ-টপিং ভেৰিয়েণ্টত পৰিণত হৈছে, যিটো হেনলি ব্লেক ট্ৰিমৰ ওপৰত অৱস্থিত । এই সংস্কৰণটো ভাৰতৰ অন্যতম উচ্চতম মটৰচালিত পথ উত্তৰাখণ্ডৰ মানা পাছৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
Himalayan ৰ Mana Black Edition এ সম্পূৰ্ণ ব্লেক আউট ট্ৰিটমেণ্ট লাভ কৰে । এই নতুন ট্ৰিমত এটা সম্পূৰ্ণ ক'লা ৰঙৰ আঁচনি আছে যি বডি পেনেল আৰু চাইকেল অংশলৈকে বিস্তৃত, ইন্ধন টেংকত পাতল ধূসৰ গ্রাফিক্সৰ দ্বাৰা অধিক উন্নত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ক’লা ৰঙৰ ৰেলী হেণ্ডগাৰ্ড, ৰেলী চিট, উঠা ৰেলী ষ্টাইলৰ ফ্ৰন্ট ফেণ্ডাৰ, ৰেলীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত পিছফালৰ অংশকে ধৰি একাধিক আনুষংগিক সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে । টিউবলেছ স্পক চকাও পেকেজৰ অংশ ।
মটৰ চাইকেলখনৰ সকলো আপডেট প্ৰসাধনমূলক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলতকৈ কোনো যান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 452CC, একক চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড-কুল্ড শ্বেৰ্পা ইঞ্জিন যিয়ে 8000 RPM ত 39.5 বিএইচপি আৰু 5500 আৰপিএমত 40 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ৷ ই 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত । মূল্য 3.37 লাখ টকা ৷ Mana Black Edition ৰ মূল্য Hanle Black ভেৰিয়েন্টতকৈ 17,000 টকা অধিক ।
