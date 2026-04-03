আপোনাৰ পুৰণি লেপটপটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাটো সম্ভৱ নে ?

পুৰণি লেপটপসমূহ বিনামূলীয়াকৈ পুনৰ কাৰ্যক্ষম কেনেকৈ কৰিব পাৰি ৷ পুৰণি উইণ্ড'জ লেপটপসমূহত ChromeOS Flex কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰি ? জানো আহক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনযোগে ---

Revive Old Laptops For Free: How to Install ChromeOS Flex on Aged Windows Laptops
আপোনাৰ পুৰণি লেপটপটো কেনেকৈ পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব ? (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 5:11 PM IST

হায়দৰাবাদ: যদি আপোনাৰ এটা পুৰণি লেপটপ বা PC আছে, তেন্তে ইয়াৰ জৰিয়তে সাধাৰণ কামবোৰো কৰিবলৈ বহু চেষ্টা চলাবলগীয়া হয় ৷ কাৰণ বয়সীয়াল হাৰ্ডৱেৰটো মালিকানাধীন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ চলাবলৈ ই আৰু উপযুক্ত নহয়, বিশেষকৈ Windows 11 ।

আপুনি নিশ্চয় Chromebooks, বাজেট-অৰিয়েণ্টেড লেপটপৰ বিষয়ে শুনিছে যিয়ে এটা লঘু অপাৰেটিং চিষ্টেম, ChromeOS চলায়। ক্লাউড কম্পিউটিং আৰু ৱেব-ভিত্তিক এপ্লিকেচনৰ বাবে গুগলে ডিজাইন কৰা এই অপাৰেটিং চিষ্টেমে ইয়াৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী আন্তঃপৃষ্ঠ হিচাপে ক্ৰ’ম ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এণ্ড্ৰইডৰ কথা ভাবিব, কিন্তু উন্নত নেভিগেচন, ফাইল ব্যৱস্থাপনা, আৰু কিবৰ্ড আৰু মাউছ সমৰ্থনৰ সৈতে এটা সম্পূৰ্ণ ব্ৰাউজাৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে লেপটপসমূহৰ বাবে অনুকূলিত।

ChromeOS এ সুলভ মূল্যৰ Chromebook মেচিনসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰে (এণ্ট্ৰি-লেভেল লেপটপসমূহ পঢ়ক), ChromeOS Flex নামৰ এটা বৈচিত্ৰময় সংস্কৰণে পুৰণি ছিষ্টেমসমূহক নতুন জীৱন দিব পাৰে, Windows ৰ সমাৰ্থক গধুৰ ছফ্টৱেৰৰ বোজা কম কৰি । ইয়াক পুৰণি মেকবুকতো ইনষ্টল কৰিব পাৰি, কিন্তু ইয়াক তৃতীয় পক্ষৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন খুব কমেইহে হয় । এণ্ড্ৰইড এপ সমৰ্থনৰ অভাৱ (কোনো প্লে ষ্ট’ৰ নাই) আৰু নিশ্চিত ‘ভেৰিফাইড বুট’ৰ বাহিৰেও, ChromeOS Flex মূলতঃ আপুনি এটা একেবাৰে নতুন Chromebook ত পোৱা ChromeOSৰ সৈতে একে —ই একেটা আন্তঃপৃষ্ঠ, গতি আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ৷

আমি আপোনাৰ পুৰণি লেপটপ বা PC ত ChromeOS Flex ইনষ্টল কৰিবলৈ ষ্টেপ-বাই-ষ্টেপ গাইডৰ সৈতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে, প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক:

  • লক্ষ্য লেপটপ: আপোনাৰ পুৰণি উইণ্ড'জ লেপটপ বা পিচি (64-বিট প্ৰচেছৰৰ প্ৰয়োজন)
  • এটা ইউএছবি ড্ৰাইভ: নূন্যতম 8GB ক্ষমতা
  • Google Chrome Browser: আপোনাৰ বৰ্তমানৰ কাম কৰা কম্পিউটাৰ বা বন্ধুৰ চিষ্টেমত ইনষ্টল কৰা হৈছে
  • Chromebook পুনৰুদ্ধাৰ সঁজুলি: Chrome ৱেব ষ্ট'ৰত পোৱা এটা বিনামূলীয়া এক্সটেনচন
  • ইণ্টাৰনেট সংযোগ: অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু প্ৰাৰম্ভিক ছেটআপ ডাউনলোড কৰাৰ বাবে

টোকা: আপোনাৰ USB ড্ৰাইভৰ সকলো তথ্য নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হ’ব । লগতে, আপোনাৰ ফাইলসমূহৰ বেকআপ ল’বলৈ নাপাহৰিব কাৰণ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ সংস্থাপনে আপোনাৰ মেচিন পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাব ।

পুৰণি লেপটপ বা PC ত ChromeOS Flex কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰি ?

প্ৰথম পৰ্যায়

  • আপোনাৰ বুট কৰিব পৰা USB সংস্থাপক সৃষ্টি কৰক (পুনৰুদ্ধাৰ প্ৰতিমুৰ্তি)
  • আপোনাৰ কৰ্মৰত কম্পিউটাৰত Chrome খোলক আৰু Chromebook পুনৰুদ্ধাৰ সঁজুলি ইনষ্টল কৰক
  • এক্সটেনচন আৰম্ভ কৰক আৰু 'Get Started' ক্লিক কৰক
  • "আপোনাৰ Chromebook চিনাক্ত কৰক" পৰ্দাত, এটা তালিকাৰ পৰা এটা মডেল নিৰ্ব্বাচন কৰক ক্লিক কৰক
  • নিৰ্মাতা হিচাপে Google ChromeOS Flex আৰু প্ৰডাক্ট হিচাপে ChromeOS Flex নিৰ্বাচন কৰক
  • আপোনাৰ USB ড্ৰাইভ সন্নিবিষ্ট কৰক, ড্ৰপডাউনৰ পৰা ইয়াক নিৰ্ব্বাচন কৰক আৰু এতিয়া ‘সৃষ্টি কৰক’ ক্লিক কৰক

দ্বিতীয় পৰ্যায়

  • USB ড্ৰাইভৰ পৰা বুট কৰক
  • এতিয়া, আপুনি কাৰেযক্ষম কৰিব বিচৰা পুৰণি লেপটপটোলৈ যাওক
  • ইউএছবি ড্ৰাইভটো পুৰণি লেপটপত প্লাগ কৰক
  • লেপটপ অন কৰক আৰু তৎক্ষণাত বুট মেনু কি' টেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক (সাধাৰণ কি'সমূহ: F12, F9, F10, বা ESC আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি)
  • বুট বিকল্পসমূহৰ তালিকাৰ পৰা আপোনাৰ USB ড্ৰাইভ নিৰ্ব্বাচন কৰক ।

তৃতীয় পৰ্যায়

ক্ৰয়ৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া

  • ChromeOS Flex USB ৰ পৰা লোড হব । আপুনি এটা "Welcome" পৰ্দা দেখিব ।
  • নিৰ্বাচন কৰক - Get Started
  • আপোনাক দুটা পছন্দ দিয়া হ'ব: ChromeOS Flex ইনষ্টল কৰক বা প্ৰথমে চেষ্টা কৰক

পৰামৰ্শ: "প্ৰথমে চেষ্টা কৰক" নিৰ্বাচন কৰক । ই OS সম্পূৰ্ণৰূপে USB ষ্টিক বন্ধ কৰি চলায়, আপোনাক আপোনাৰ হাৰ্ড ড্ৰাইভ মচি পেলোৱাৰ আগতে আপোনাৰ Wi-Fi, ট্ৰেকপেড আৰু কিবৰ্ড সঠিকভাৱে কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।

চতুৰ্থ পৰ্যায়

  • চূড়ান্ত সংস্থাপন
  • যদি আপুনি যি দেখিছে তাক ভাল লাগে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ সাজু হৈছে, তেন্তে চূড়ান্ত পদক্ষেপটো অনুসৰণ কৰক
  • লগইন পৰ্দাত বা ট্ৰে মেনুৰ ভিতৰত ChromeOS Flex সংস্থাপন বুটাম ক্লিক কৰক

সতৰ্কবাণী: ই আপোনাৰ Windows OS আৰু সেই লেপটপৰ সকলো ফাইল স্থায়ীভাৱে নাইকিয়া কৰি পেলাব । আপুনি প্ৰথমে যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ফটো বা নথিপত্ৰৰ বেকআপ লোৱাটো নিশ্চিত কৰক ।

অন-স্ক্ৰীণ প্ৰমপ্টসমূহ অনুসৰণ কৰক । ইনষ্টলেচনত সাধাৰণতে 5–15 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন

এবাৰ শেষ হ'লে, USB ড্ৰাইভ আঁতৰাওক আৰু পুনৰাৰম্ভ কৰক ।

ChromeOS Flex লৈ চুইচে আপোনাৰ ছিষ্টেমক তৎক্ষণাত দ্ৰুত কৰি তুলিব আৰু Windows ৰ দৰে নহয়, চুপাৰ দ্ৰুত বুটও প্ৰদান কৰিব । কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আৰু কেইবাটাও সম্ভাৱ্য সমাধানো আছে ।

উদাহৰণস্বৰূপে, ই ফটোশ্বপৰ দৰে গধুৰ উইণ্ড’জ ছফট্ ৱেৰ চলাব নোৱাৰিব, কিন্তু ই ক্ৰ’মত পিক্সলাৰ বা কেনভাৰ দৰে ৱেব এপ্লিকেচন চলাব পাৰে৷ ই এম এছ ৱৰ্ড বা এক্সেলৰ দৰে এপ্লিকেচন আগবঢ়াব নোৱাৰে, কিন্তু ই আপোনাক গুগল ডক্সত লিখিবলৈ বা ক্ৰ’মৰ জৰিয়তে গুগল শ্বীটত স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

প্ৰ'-টিপ: যদি লেপটপ এতিয়াও অলপ মন্থৰ অনুভৱ কৰি আছে, এটা সস্তা RAM উন্নয়ন বিবেচনা কৰক বা এটা বাজেট SSD ৰ বাবে পুৰণি স্পিনিং হাৰ্ড ড্ৰাইভ শ্বেপিং কৰক ।

