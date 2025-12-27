বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এটা স্বয়ংক্ৰিয় মাইক্ৰ’ ৰবট, লক্ষ্য ৰাখিব কোষৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি

বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এটা স্বয়ংক্ৰিয় মাইক্ৰ’ ৰবট, লক্ষ্য ৰাখিব কোষৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি
পোহৰৰ দ্বাৰা চালিত নিমখ সদৃশ সৰু স্বয়ংক্ৰিয় ৰবটে এতিয়া মানৱ কোষৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ কৰি চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিশ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : December 27, 2025 at 11:55 AM IST
হায়দৰাবাদ: বিজ্ঞান এতিয়া এনে এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে মানুহৰ কোষৰ মাজত সাঁতুৰিব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰবটৰ সৃষ্টি হৈছে । পেনচিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলে যৌথভাৱে নিমখৰ দানাতকৈও সৰু মাইক্ৰ’ ছুইমিং ৰবট তৈয়াৰ কৰিছে । এয়া আশ্চৰ্যকৰ যেন লাগিলেও এয়া সঁচা ৷ এই কথাও আমি মানি ল’ব লাগিব যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা যিকোনো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাৱনৰ বেছিভাগেই সাধাৰণ মানুহক আচৰিত কৰি তোলে ।
ৰবটটোৰ আকাৰে আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব
নিমখৰ দানাতকৈও সৰু এই স্বয়ংক্ৰিয় ৰবটটোৰ জোখ প্ৰায় 200x300x50 মাইক্ৰ’মিটাৰ, যাৰ বাবে খালী চকুৰে দেখাটো কঠিন হৈ পৰে । এই ৰবটবোৰে সাধাৰণ মাছৰ দৰে নিজৰ শৰীৰটোক লৰচৰ কৰি গতি নকৰে, বৰঞ্চ নিজৰ চাৰিওফালে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে । এই ক্ষেত্ৰখনে পানীত থকা আয়নবোৰ কম্পন কৰি পানী পিছলৈ ঠেলি দিয়ে । নিউটনৰ তৃতীয় নিয়ম অনুসৰি পানীৰ এই বলে ৰবটটোক আগলৈ আগুৱাই লৈ যায় । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল এই ৰবটবোৰৰ কোনো চলন্ত অংশ নাথাকে, যাৰ ফলত ইহঁতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিজুতি নোহোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে । এই মাইক্ৰ’ ৰবটবোৰে কি কৰিব পাৰে সেয়া এক তালিকাৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰা হ’ল ---
|বৈশিষ্ট্য
|তথ্য
|শক্তিৰ উৎস
|LED লাইটৰ দ্বাৰা চাৰ্জ কৰা সৌৰ পেনেল
|গতি
|প্ৰতি ছেকেণ্ডত আপোনাৰ শৰীৰৰ দৈৰ্ঘৰ সমান
|সংবেদন ক্ষমতা
|0.3 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা ধৰা পেলোৱা
|নিয়ন্ত্ৰণ
|পোহৰৰ পালছৰ সৈতে প্ৰগ্ৰেমিং
|জীৱন
|এক মাহ পৰ্যন্ত নিৰন্তৰ কাম
এই ৰবটবোৰত সন্নিৱিষ্ট এটা সৰু কম্পিউটাৰে ইহঁতক নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি কম শক্তিৰে চলি থকা বিশেষ ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ৰবটবোৰত প্ৰচেছৰ, মেম’ৰী আৰু সৌৰ পেনেল লগোৱা হ’ব পাৰে । প্ৰতিটো ৰবটৰ নিজস্ব ডিজিটেল ঠিকনা থাকে, যাৰ ফলত বিজ্ঞানীসকলে প্ৰত্যেককে বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে । এই ৰবটবোৰে উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱা অঞ্চলৰ ফালেও স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গতি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ইহঁতে কোষৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে ।
ভৱিষ্যতে এই প্ৰযুক্তিয়ে কেন্সাৰৰ চিকিৎসা, মাইক্ৰ’চাৰ্জাৰী, ঔষধ প্ৰদান আৰু মাইক্ৰ’মেচিন সৃষ্টিত মুখ্য ভূমিকা ল’ব পাৰে । এই আৱিষ্কাৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ভৱিষ্যতে চিকিৎসা আৰু প্ৰযুক্তি দুয়োটাৰে ৰূপ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ’বলৈ গৈ আছে ।
